El reparto de los derechos por televisión acorta distancias en LaLiga

Seis líderes en trece jornadas es sin duda un dato para la historia de LaLiga, cuya temporada actual es, junto con la de 2004-2005, la única de los últimos cincuenta años que ha conseguido colocar en tan pocos partidos a tantos equipos en cabeza.



El Sevilla FC, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Granada CF y el Athletic Club han llegado a lo más alto de la tabla para demostrar que el torneo español, sin duda, es el más competido de Europa.



En este momento no hay otra gran liga con menos distancia entre os cinco primeros (dos puntos). Este logro sobre el césped se debe al trabajo realizado fuera de él, tal como en LaLiga consideran, destacando el peso del Big Data y el análisis táctico que el organismo pone en manos de los clubes por igual, y la política de reparto de los ingresos por los derechos de la televisión que las distancias se acortan poco a poco.



Una liga a la que le faltan las cenicientas José Guerra, Director de Operaciones Corporativas de LaLiga, declaró: “El mayor músculo económico es básico para el rumbo de la competición en lo deportivo, lo que se ha visto reflejado en la mejora de la competitividad de LaLiga frente a otras competiciones extranjeras”.



Hace unas semanas que el entrenador del Getafe CF, José Bordalás, diagnosticaba que “en esta liga no hay cenicientas”. Lo cual se apuntala en una base sólida de números que vienen a justificarlo. Por parte de los cinco primeros clasificados se han marcado 111 goles en lo que va de competición, lo que representa la cifra más baja del último decenio junto con la de la pasada campaña.



En la zona baja de la clasificación tenemos al CD Leganés, el RCD Espanyol de Barcelona y el RC Celta se encuentran en fase de descenso, y entre todos ellos han sumado 64 tantos. Una suma que se convierte en una de las más bajas de los últimos diez años.



¿En qué situación están los ascendidos? Es especial también la posición de los ascendidos. RCD Mallorca, CA Osasuna y Granada CF tienen más puntos que el antepenúltimo; situación ésta que se había dado tan solo en dos ocasiones desde el año 2012. Ello es señal de que los recién llegados cuentan con opciones para competir, siendo cada vez más las pruebas de la dificultad en aumento que tiene de llevarse los tres puntos cada fin de semana, en cualquier estadio.



La situación se torna cada vez más emocionante para la afición, tanto a la hora de disfrutar de los encuentros cada semana, como llegado el momento de apostar por un equipo en casa de apuestas.



Esta igualdad en el terreno de juego tiene su reflejo en las cuentas de las entidades. A lo largo de los últimos cinco años, los ingresos por derechos de televisión, que es para muchos clubes su principal recurso, están más equilibrados.



En tanto que en la temporada 2014-2015 el más beneficiado ganaba nueve veces más que el que menos lo era, en 2017-2018 la cifra disminuyó a tres veces y media más (el FC Barcelona cobraba 154 millones de euros, en contra posición a los 43,3 millones de Girona FC y CD Leganés).

