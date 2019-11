Los españoles gastarán una media de 268 euros en regalos de Navidad Los niños y las parejas son los primeros a los que se compra regalos de Navidad y a quienes más presupuesto se destina, con un total de 159€ y 95€, respectivamente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de noviembre de 2019, 09:13 h (CET)

Según datos del estudio europeo de ‘Tendencias de consumo en Navidad’ de eBay, elaborado por Kantar para analizar los hábitos de compra de regalos en España, los españoles prevén gastarse una media de 268€ en regalos durante esta Navidad. Esto supone un aumento de diez euros adicionales en comparación con el gasto del año pasado (258€).



Noviembre ha sido tradicionalmente uno de los mejores momentos del año para aprovechar descuentos y promociones, como en el caso de Black Friday, para encontrar el regalo ideal. Aunque tradicionalmente los españoles realizaban el grueso de sus compras navideñas en diciembre, este año aumenta el tanto por ciento de aquellos que planean comenzar en noviembre hasta el 40% seguidos de un 37% que sigue retrasando las compras al último mes del año.



La costumbre de dejar las compras para el último momento (33%) es uno de los obstáculos que impide encontrar los regalos con anticipación seguido por la falta de tiempo (14%). Para dar respuesta a este problema, plataformas online, como eBay.es, facilitan las compras de una manera sencilla y desde cualquier dispositivo, para encontrar artículos únicos para todos los estilos.



Según este estudio de tendencias navideñas 2019 de eBay, los españoles tienen previsto comprar este año una media de nueve regalos para seis personas. Este número es mayor en los hogares españoles en los que hay niños, en donde se compran dos regalos más. Los más pequeños de la casa siguen líderes del ranking de las personas a las que se destina un mayor presupuesto, con un total de 159€, seguido por las parejas (95€) y los padres de familia (68€). El estudio revela un dato interesante en cuanto al tiempo que dedican los españoles en elegir un regalo, el 35% necesitan varios días para decidirse. En el lado opuesto, el 9% de los encuestados solo necesita una hora para tomar una decisión.



Financiación





En cuanto a la financiación de este gasto extra anual, el estudio refleja que el 28% de españoles encuestados ahorra durante todo el año para poder hacer frente a sus compras navideñas. En cuanto al análisis por edades, los datos demuestran que los jóvenes de entre 16 y 34 años son los más tienden a ahorrar (36%) seguidos de los adultos de entre 35 y 54 años (26%).



Lo que el estudio deja claro es que los españoles son cuidadosos a la hora de comprar porque solo un 15% realiza sus compras de Navidad por impulso frente a un 77% que afirma considerar los gastos con cuidado.



Emociones navideñas





Otro dato curioso del estudio de eBay es que el 65% de la población encuestada confirma que decora su casa con un árbol de navidad artificial (solo un 8% utiliza uno verdadero como parte de su atrezzo navideño). En relación con el presupuesto destinado, el 24% destina entre 21 y 50 euros. Además, el estudio resuelve que un 27% no quiere comprar nada de decoración.



En cuanto a las causas de estrés más importantes en la época festiva, el estudio confirma que la mayor preocupación para el 43% de los encuestados son los gastos derivados de la Navidad seguidos de un 25% que se agobia por la falta de ideas para regalar.



Online y Offline





La tendencia de comprar online sigue en alza, el 34% de los españoles planea comprar más regalos online que en tiendas físicas estas navidades, seguidos de un 29% que confirma que sus compras se repartirán igualitariamente entre los e-commerce y las tiendas a pie de calle. Los jóvenes entre 16 y 34 años destacan a la hora de comprar online (42%) y los adultos de entre 55 y 64 años (47%) planean seguir con la tradición de comprar en tiendas físicas en la próxima época festiva.



En palabras de Mónica Pérez, directora de comunicación de eBay en España: "Cada vez más consumidores prefieren adelantar las compras navideñas para poder dedicar más tiempo a buscar el regalo perfecto". A través de plataformas como eBay, que dispone de un inventario de más de 54 millones de artículos, se pueden aprovechar las ventajas de comprar artículos diferentes durante el mes de noviembre, cómodamente sin moverse de casa, desde el móvil o la tablet y disfrutar de campañas de descuentos, como el 'Black Friday'".

