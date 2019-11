No pienses demasiado Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 15 de noviembre de 2019, 08:25 h (CET) Hoy no pienses demasiado que pensando tempestades

te hieres

y nada vales.

Hoy no pienses demasiado

no sean barbaridades

las que en tu cabeza metas,

no las calles.

Sólo quiero vivir y ser feliz

lo que venga después al aire dejo

porque nada merezco.

No pidas peras al Olmo

que eres hierba podrida

y el Olmo no cría peras

y no hay peras pa´ tu vida.

Vive una vez en la vida,

sin odios y sin rencillas

sin negros, blancos, sin iras…

vive una vez en la vida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.