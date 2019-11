Entrevista a la cantante y actriz Sara B. Viñas

A continuación traemos la entrevista que generosamente nos concedió la cantante lírica y profesora de Música Sara B. Viñas, toda vez que en estos momentos se encuentra embarcada en un interesante proyecto “operístico” en el marco del II Festival “Lírica al Margen”. Sara B. Viñas es una polifacética mujer que desde muy temprana edad ha compaginado trabajos y actividades de lo más variopintos; ha formado parte de multiples compañías teatrales; se ha dedicado, y lo sigue haciendo, a la investigación, a la divulgación cultural, a la enseñanza… Sin perder su perenne sonrisa nos contó muchas de las claves de su ultimo trabajo. -Muy buenas, Sara, ¿qué la movió a concebir la obra que se ha estrenado en la Sala Mayko, “Orient Ópera Express”, el 9 de noviembre en el marco del II Festival “Lírica al Margen”?



Buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecerle la oportunidad que me brinda de hablar al Diario Siglo XXI del proyecto “Orient Ópera Express”. Contestando a su pregunta, como suele ocurrir en la mayoría de actividades artísticas, la concepción de esta obra fue un cúmulo de diversas micro-ideas que terminaron derivando en el guión de esta pieza lírico-teatral. De entre estas ideas, podría mencionar mi encuentro con el lied de Bizet “Adieux de l’hôtesse arabe” (El adiós de la anfitriona árabe), basado en un poema de Victor Hugo. En él, el acompañamiento que realiza el piano me evocó, desde un primer momento, el traqueteo de un tren de vapor. A raíz de esta ensoñación, recordé una conversación con María José Carrasco, mi compañera de escena, que tuvimos en el trayecto en autobús hacia una de nuestras funciones de zarzuela en la que tuvimos la idea de agrupar en un concierto conjunto piezas inspiradas en el mundo oriental. ¿Una historia en un tren?, ¿piezas orientales?, ¿dos personajes femeninos? Las piezas del puzle empezaban a encajar. Finalmente, todo tomó forma en el momento en el que me tropecé con la convocatoria de admisión de proyectos para la segunda edición del Festival “Lírica al margen”.



¿Cuál es el tipo de público que cree que disfrutará más de la representación? Es complicado a veces saber qué tipo de público va a disfrutar más de una función ya que en lo teatral, musical y artístico -en general- siempre hay un factor inesperado que hace que lo que uno estima no se corresponda del todo la realidad encontrada. Podríamos decir que disfrutarán de la propuesta todos aquellos amantes de la música, de la lírica y del teatro intimista. Asimismo, la obra está concebida para acercar la lírica a todos los públicos, así pues, nuestra pretensión es que puedan disfrutar de esta obra personas que jamás han ido a un concierto o a una representación operística ya que va a ser lírica en pequeñas dosis aderezada con pasajes netamente teatrales.



Háblenos un poco de La Soubrette, la compañía a través de la que han montado el espectáculo y que, según tengo entendido, tiene ya una notable trayectoria. “La Soubrette” es una pequeña compañía que nace en Madrid en el año 2015 con el objetivo de acercar el género lírico (ópera y zarzuela) a todos los públicos. El nombre “soubrette” hace referencia a un tipo de personaje muy concreto en la ópera del siglo XVIII; sopranos cuyas dotes actorales estaban al mismo nivel que las vocales ya que se requería en muchos momentos que realizaran partes habladas. Normalmente estas mujeres interpretaban papeles cómicos de jóvenes sirvientas pizpiretas, atrevidas, ingeniosas, intrigantes y traviesas. De ahí que nuestro primer montaje fuera “La Serva Padrona” (La sirvienta patrona) de Pergolesi, intermezzo cómico en el que Serpina, el ejemplo más conocido de soubrette, consigue casarse con su patrón y convertirse en la señora de la casa.



Ahora, con “Orient Ópera Express” dejamos la comedia para ahondar en el lirismo expresivo de dos mujeres que sufren un abandono amoroso y emprenden un viaje en tren con el objetivo de sanar sus heridas.



De cara a futuro, puedo adelantar que volveremos a la comedia a través del rescate de una joyita desconocida de nuestro repertorio zarzuelístico. Hasta ahí puedo leer.

¿Y qué nos cuenta de los otros intérpretes que compartirán escenario con usted? El equipo de “Orient Ópera Express” está formado por María José Carrasco, Carlos Martínez de Ibarreta, Yoseba Farto y una servidora.



María José es soprano lírica, nacida en Madrid, que compagina su labor como cantante con la de docente de canto. Carlos es pianista, compositor, y también docente de la rama de estadística en la Universidad de Comillas. Tanto con María José, como con Carlos, he compartido escenario en otros proyectos y eso se traduce en una estupenda química escénica y una armonía en ensayos, producción, toma de decisiones o trabajo de mesa. Yoseba fue el último en incorporarse al proyecto. La iluminación y las proyecciones forman parte de esta obra como si fueran un personaje más y aquí entra en escena nuestro iluminador, al que hemos tenido el gusto de conocer en este proyecto, el cual se describe a sí mismo como “activista social y gran enamorado del teatro y la iluminación”.



¿Cuál es el motivo de llamar a las protagonistas Arena y Agua? Decidí ponerles a los dos personajes nombres simbólicos ya que la obra habla de dos tipos de personalidad que se podrían extrapolar a cualquier época, circunstancia o contexto. En definitiva, esto se traduce en dos formas diferentes de resolver un conflicto; son las dos caras de una misma moneda; el ying y el yang, el optimismo y el pesimismo.



Al mismo tiempo, hay una cuestión importante sobre el lugar de procedencia de ambos personajes; Arena viene del desierto y Agua viene del mar. Arena se presenta con el lied citado anteriormente en el que el personaje se despide de su amado enumerando todas las delicias que ha dejado atrás en el desierto y Agua con el aria “Un bel dí vedremo” de Madama Butterfly de Puccini, ópera ambientada en Nagasaki, en la que el personaje principal espera día tras día en la playa a que llegue el barco de su amado.

El tren tiene un gran protagonismo en esta ópera, ¿es su medio favorito de locomoción? Lo cierto es que sí. Soy una de las pocas personas que no tienen carné de conducir. Siempre he preferido el transporte público; me encanta viajar relajada, escuchando música, contemplando el paisaje, leyendo, charlando o simplemente disfrutando del “dolce far niente”. El tren, sin duda, tiene un halo mágico y sugerente para mí y siempre me han atraído esos largos trayectos de finales de siglo XIX- principios del XX como el Orient Express o el Transiberiano.



¿Cuáles son sus referentes musicales? Esta pregunta es complicada para una persona como yo, entusiasta y curiosa de la música de todas las épocas y estilos. Mis referentes pueden ser muy variopintos y diferentes entre sí, pero ya que estamos hablando de ópera podría citar a Monteverdi, Handel, Mozart, Donizetti, Verdi o Debussy. Y dentro de la ópera, si tuviera que escoger un género concreto, me quedaría con la “ópera bufa”.



¿Cómo ve el actual panorama de la música lírica en la actualidad en nuestro país? Agridulce. Me explico; la carrera de cantante lírico es una carrera compleja, el instrumento eres tú mismo y moldearlo adecuadamente lleva mucho tiempo y esfuerzo. Este tiempo y esfuerzo, en la mayoría de los casos, no está recompensado con salidas óptimas laborales para los cantantes ya que sólo existen unos pocos “grandes” teatros públicos y algunas, tampoco muchas, compañías privadas. El dedicarse al canto en España es una tarea complicada ya que no hay muchas opciones; de ahí que muchos cantantes deban salir fuera de nuestras fronteras, actuar por cuenta propia o compaginar el canto con otra actividad profesional.



Por otro lado, hace falta renovar el público que va a la ópera. Sin duda, aquí se necesitaría un apoyo por parte de los organismos públicos y una mayor inversión en ópera y zarzuela. Hay muchísimos teatros de ópera en diversas ciudades españolas sin una temporada solvente lírica. El género se debe poder ofertar a precios asequibles para que todo tipo de público pueda acudir.



Por otro lado, haría falta cultivar en las nuevas generaciones el gusto por este género tan valioso que, como decía Wagner, es una “obra del arte total”. De ahí la importancia de las enseñanzas artísticas en los colegios e institutos para, entre otras cosas, potenciar que los jóvenes se acerquen al arte desde todas las perspectivas posibles, no sólo desde las que les ofrecen los medios actuales de consumo masivo.



Por otro lado, me alegra ver, cuando voy a las representaciones de ópera y zarzuela, los teatros llenos; comprobar que los conservatorios cubren todas sus plazas de canto e incluso hay listas de espera, descubrir que cada vez más gente muy joven decide estudiar canto lírico; porque, en definitiva, la lírica sigue estando viva y el canto es de las más bellas manifestaciones artísticas del ser humano.



¿Qué le diría al público en general para que acudiera a alguna de las tres representaciones que van a llevar a cabo? Les diría que es una manera muy bonita de acercarse al género lírico, de verlo como algo cercano y no como algo elitista que sólo se puede ver en los grandes teatros. Les diría que aquí no tienen que cumplir ningún protocolo de esos que se “exigen” cuando se acude a un concierto de música clásica; que pueden relajarse, aplaudir o abuchear cuando quieran, que pueden reír, que pueden interactuar con nosotros, que van a disfrutar de la música en directo -casi les vamos a cantar al oído-; que van a tener la oportunidad de ver una mini-ópera como si estuvieran en el salón de su casa.



¿Desea añadir alguna cosa más? Nada más. Agradecerles nuevamente la oportunidad que nos brindan de difundir nuestro proyecto y animar a todos los lectores a acudir a la Sala Mayko de Madrid los días 15 (20.30h) y 23 (19.30h) de noviembre.