Jorge Urreta, el autor bilbaíno considerado un Stephen King español por sus lectores «Jorge Urreta ha sido todo un descubrimiento, y creo que podría ser perfectamente el Stephen King español. Escribe genial, y tiene ese lado oscuro que te da mil vueltas», Mon Esteban, youtuber Eva Fraile Rodríguez

martes, 12 de noviembre de 2019, 11:05 h (CET) Esta fue la valoración con la cual se encontró el escritor bilbaíno de novela negra y policiaca Jorge Urreta acerca de una de sus últimas novelas. Jorge Urreta lleva años cosechando nuevos lectores. Muchas opiniones de estos lectores apuntan a ese estilo oscuro y retorcido, sagaz e irónico, que el autor deja entrever en sus novelas. Ya lo dice una de sus fieles seguidoras, la bloggera Ana Eva del blog Tejiendo ideas, cosiendo palabras: «No se va por las ramas y empuja al lector a la piscina de sus intrigas desde las primeras páginas. Un escritor que puede ofrecer mucho». Subrayamos sobre todo la última frase: Un escritor que puede ofrecer mucho.



Esto es lo que también piensa Lizzy Quintas, editora en Meiga Ediciones, quien ha adquirido los derechos de una de las obras inéditas de Jorge Urreta: El noias. Jorge Urreta volverá a publicar una nueva novela en 2020, para satisfacción de todos sus lectores. En esta nueva obra, y fiel a su estilo, Jorge Urreta nos sorprenderá con un personaje de lo más pintoresco: Pablo Recondo, un solitario treintañero obsesionado con las conspiraciones mundiales que se ve obligado a salir de su cascarón para buscar a su amiga desaparecida. La peculiaridad es que esta amiga es virtual y no sabe absolutamente nada de ella, más allá de que reside en un pequeño pueblo de Galicia. Con Galicia como punto de partida, Pablo Recondo viajará hasta París y Escocia, destapando a su paso distintas tramas conflictivas. También conoceremos a Toño Mota, el detective, no menos pintoresco, que acompañará a Pablo en la aventura.

Las reacciones de los lectores han sido inmediatas. En sus redes sociales han posteado distintos mensajes con el hashtag #ConspiraciónUrreta entre los que se puede leer:



Jorge Urreta ya consiguió que más de 300 lectores se volvieran locos en el estudio de mercado que llevó a cabo para uno de los manuscritos que aún continúan inéditos: Próxima estación: Conspiración. Les dio a leer las primeras páginas de dicha obra para saber su viabilidad comercial y las valoraciones no se hicieron esperar. Esta obra se encuentra en plena búsqueda editorial, al igual que El año de la hortaliza, una novela publicada en 2014 bajo el sello Luhu ediciones cuyos derechos han vuelto a recaer en el autor en la actualidad. Parece que El noias vuelve a despertar a los lectores más fieles de Jorge Urreta y atrae a nuevos adeptos.



