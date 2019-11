Voy a dejar que escriban los escritores Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 12 de noviembre de 2019, 10:43 h (CET) Los escritores no saben porque quieren escribir,

pero es que si no lo hacen,

se sienten como morir.

Es así, quien no lo sienta

no lo comprenderá jamás,

no es algo de lo que ellos

se puedan separar.

Cogen su bolígrafo y empiezan

con una idea pequeña,

pero el mundo gira rápido

y nacen miles de ideas,

todo cobra vida en ellos

y escriben sin saber el motivo,

pero no pueden parar

y por eso se dejan llevar

de ese inofensivo deseo,

tan barato y peculiar

que con boli y papel se suele arreglar.

En ocasiones sienten vergüenza

por lo que han escrito…

¿Cómo se me pudo ocurrir

a mí contar estas tonterías?,

!Que mal escribo¡, dirán otros,

!Que de faltas de ortografía sé que tengo¡,

...eso fue culpa de la profesora de Literatura,

sin dudas,

pero la vida es así y ellos están ahí,

para bien y para mal

pues no lo pueden cambiar

y ni lo llegan a desear,

pues escribir puede ser un secreto

que sólo conozca tu madre,

sus textos ofrecerán

para que los lean quienes sed tengan de leer

si eso se les ocurriera,

o también pueden hacer terapia con la escritura

para alcanzar un pedazo de la felicidad

de esa que dura y dura.



