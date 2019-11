Messi despacha al Celta con otro recital Los de Valverde tiran del '10' para reconducir juego y resultados Redacción Siglo XXI

domingo, 10 de noviembre de 2019, 09:57 h (CET) El FC Barcelona doblegó (4-1) al RC Celta este sábado en el duelo de la jornada 13 de LaLiga Santander celebrado en el Camp Nou, un nuevo rescate de Leo Messi a los suyos cuando los gallegos apretaban, con dos goles de falta y otro de penalti para responder en la lucha por el liderato con el Real Madrid.

Ernesto Valverde volvió a hacer cambios en su once, en la composición de un centro del campo con Sergi Roberto, De Jong y Arthur, además de rotar en defensa con Umtiti y Junior y poner arriba a Ansu Fati. Un Barça en busca de juego sufrió una vez más la falta de idea definida, con el añadido de una fuerte presión rival. Busquets, que entró desde el banquillo, terminó siendo vital.

El cuadro gallego, con el estreno de Òscar García en el banquillo, dio un paso al frente en su estilo para hacer dudar a su prestigioso rival. Le funcionó por momentos, hasta que Messi decidió meterse entre centrales y sacar a su equipo de la cueva. El '10' lo hizo todo y con su guante del pie izquierdo dio una vez más paz y alegría al Camp Nou en un momento de dudas y conato de crisis.

Una vez más el Barça encontró los goles antes que el juego, pero el resultado era objetivo suficiente, después del empate a cero ante el Slavia Praga y la derrota la pasada jornada ante el Levante. Los de Valverde recondujeron la situación pese a un inicio dubitativo por una presión rival que tardaron en imitar, gracias a los intentos de Messi por sacar a su equipo y un penalti por mano de Aidoo.

El '10' lo convirtió y el Celta se hundió por momentos en su baja autoestima. Un inesperado cambio de Semedo dio entrada a Busquets y el Barça adoptó la presión sobre la salida rival. La mejora local se encontró con el empate de Olaza, de falta directa que cometió Messi en su intento por recuperar una pérdida. El capitán azulgrana se desquitó en el descuento con la falta del 2-1.

Golpe tras golpe para un Celta en descenso, con el tercero en el inicio del segundo tiempo. Otra falta que coló Messi con suavidad pero inalcanzable para el portero, en su octavo gol en liga en los últimos cinco partidos. El Celta probó a Ter Stegen desde fuera del área con Sisto y Beltrán, pero el Barça supo jugar cómodo con la posesión y con Messi regalando asistencias que nadie aprovechó.

Dembélé entró tras el descanso y perdonó aunque también generó. Mientras, le pesó de nuevo la actuación discreta a Griezmann, desapercibo y sin gol. Por el francés volvió tras lesión Luis Suárez, pero quien rubricó la noche culé fue Busquets con el 4-1. Al parón por selecciones se va líder el Barça con 25 puntos, los mismos que un Madrid que ganó poco antes (0-4) al Eibar. Los de Óscar en zona roja y cayendo, a la espera del resto de la jornada.

