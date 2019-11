Adama Traoré sustituye al lesionado Rodrigo Moreno en la selección para Malta y Rumanía Formado en las categorías inferiores del Barça y jugador del Wolverhampton Redacción Siglo XXI

domingo, 10 de noviembre de 2019, 09:56 h (CET) El delantero del Valencia Rodrigo Moreno causará baja en la convocatoria de la selección española para los partidos ante Malta y Rumanía de los días 15 y 18 de noviembre, tras lesionarse en el partido ante el Granada de este sábado, y será sustituido por Adama Traoré, según confirmó el combinado nacional.



El jugador valencianista, uno de los indiscutibles para Robert Moreno, se tuvo que retirar en la segunda mitad del 2-0 ante los andaluces por problemas físicos y fue sustituido por el francés Kevin Gameiro.



"Rodrigo ha salido porque tenía problemas en la espalda, creemos que no es grave, pero por ahora no sabemos más", se limitó a comentar Albert Celades, técnico del Valencia, en la rueda de prensa posterior al duelo de la jornada 13 de LaLiga Santander.



Unas horas después, la página web de la selección informó de la decisión del técnico Robert Moreno de decantarse como reemplazo por el polivalente Adama Traoré, de 23 años, formado en las categorías inferiores del Barça y jugador del Wolverhampton.



El atacante, de origen malí, juega en el fútbol británico desde la temporada 2015-16, cuando llegó al Aston Villa. Posteriormente fichó por el Middlesbrough, antes de recalar en los 'Wolves'.

