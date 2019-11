El Barça vuelve a caer en la trampa del Ciutat de València El Levante remonta en ocho minutos el tanto inicial de Leo Messi Redacción Siglo XXI

domingo, 3 de noviembre de 2019, 09:44 h (CET)

El FC Barcelona ha caído este sábado ante el Levante en el Ciutat de València (3-1) en la duodécima jornada de LaLiga Santander, después de desperdiciar un tanto de ventaja de Leo Messi, en un duelo en el que tres goles en ocho minutos tras el descanso permitieron a los de Paco López darle la vuelta al choque y endosar al cuadro culé una nueva derrota en su feudo.

El conjunto azulgrana había caído en dos de sus tres últimas visitas a Orriols, y la derrota en tierras levantinistas que se está convirtiendo en tradición. El 0-1 de ventaja al descanso, gracias a un penalti convertido por el astro argentino, se esfumó en dos minutos de fundido a negro en la reanudación, que acaban con una racha de cinco victorias consecutivas.

Con lleno en el feudo valenciano, el cuadro de Paco López salió sin complejos, dispuesto a discutirle el protagonismo a un Barça que saltó al campo con el regreso a la titularidad de Antoine Griezmann como principal novedad. Así, presionó sin fisuras la salida de balón de los de Valverde para acechar la meta de Ter Stegen, que salió de puños en la ocasión más peligrosa para los locales.

Fue mediada la primera parte cuando el cuadro catalán comenzó a desperezarse y a sacar provecho de las imprecisiones de los valencianos, con Griezmann inaugurando las ocasiones con un disparo que se marchó fuera. A la media hora, Aitor sacó el pie para desbaratar otra gran oportunidad del delantero francés después de recibir un buen pase entre líneas de Messi.

Otro gran pase filtrado para Nélson Semedo a los 36 minutos desembocó en la jugada del gol culé; el lateral portugués se internó en el área y fue derribado por Miramón, por lo que el colegiado no dudó en decretar penalti. Desde los once metros, Leo Messi la puso en la escuadra izquierda, lejos de Aitor, para anotar por quinto partido consecutivo.

Sin embargo, el Barça rebajaba la euforia al ver que Luis Suárez, que minutos antes había recibido una entrada en el sóleo de Clerc, pedía el cambio y dejaba su lugar a Carles Pérez. Mientras, Miramón se resarcía del tanto visitante al despejar en línea de gol un disparo de Messi, con el que se marcharon a vestuarios.

CAMPAÑA Y MAYORAL REAVIVAN EL DUELO EN DOS MINUTOS

Lejos de desmoralizar, el tanto espoleó tras el descanso a los jugadores levantinistas, que olieron sangre en los nervios iniciales de la defensa barcelonista. Un despeje a medio camino ofreció la oportunidad a los de Paco López, que recuperaron el esférico para que Morales, desde la frontal, sirviese para Campaña, que batió al portero alemán (min.60).

Los de Valverde, noqueados, no fueron capaces de reaccionar y solo dos minutos más tarde recibieron un nuevo mazazo, cuando Borja Mayoral armó un potente disparo al que Ter Stegen no consiguió llegar a pesar de la estirada (min.62). La sentencia, en el 68, la puso Radoja, en un rechace que tras tocar en Busquets se coló en el fondo de la portería culé.

El eufórico Ciutat de València solo se silenció brevemente en un tanto de orgullo herido de Messi en el 75, pero estalló de nuevo cuando el colegiado Hernández Hernández lo anulaba por posición antirreglamentaria de Griezmann en la recepción.

De esta manera, el líder pierde la oportunidad de asentarse en la cabeza y podría despedirse de la primera plaza este domingo si alguno de los múltiples aspirantes vence. El Levante, por su parte, enlaza su segunda victoria consecutiva tras vencer entre semana a la Real Sociedad, y ya está a dos puntos de Europa.

