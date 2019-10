Alberto Fernández gana las elecciones argentinas y derrota al partido de derecha en el poder La elección también implicó el regreso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se postuló como vicepresidenta Redacción Siglo XXI

En Argentina, el actual presidente de derecha, Mauricio Macri, perdió abrumadoramente las elecciones nacionales del domingo, en las que los votantes eligieron al candidato de la oposición de centroizquierda, Alberto Fernández.



Las elecciones estuvieron dominadas por preocupaciones económicas. Casi un tercio de los argentinos viven actualmente en la pobreza, después de que Macri impusiera medidas de austeridad y despidiera a decenas de miles de trabajadores sindicalizados del sector público.



La elección también implicó el regreso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se postuló como vicepresidenta.



Fuente: DemocracyNow

