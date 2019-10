Aumenta a 18 el número de muertos en las protestas de Chile Mientras tanto, los grupos de derechos humanos denuncian torturas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de octubre de 2019, 11:09 h (CET) En Chile, el número de muertos en las protestas contra el Gobierno ha aumentado a 18.



Las concesiones del presidente Sebastián Piñera no han logrado calmar la ira por el aumento de la desigualdad, el alto costo de vida y las privatizaciones.



El miércoles, un niño de cuatro años y un adulto murieron tras ser atropellados por un conductor no identificado que embistió a una multitud de manifestantes en la ciudad de San Pedro de la Paz. Esto ocurre en medio de las crecientes denuncias de brutalidad y tortura contra las autoridades chilenas.



El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile dice que la policía o los soldados han matado al menos a cinco manifestantes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.