III Feria del Libro de los Palacios y Villafranca. Homenaje a Joaquín Romero Murube

No podía ser menos en importancia, este homenaje a la cultura de la palabra escrita, prosa y verso, que dedica la III Feria del libro de Los Palacios y Villafranca a un hijo predilecto, de la calidad ética, literaria y poética cercana a aquella Generación del 27. Partida y fragmentada por una guerra y el triunfo de una larga dictadura, noche de piedra. Y que en estos agitados tiempos que corren, coincide con el traslado de los restos de la momia del dictador, para ser enterrados en el cementerio de El Pardo junto a su siempre querida y amadísima esposa.



Prometedora III Feria del Libro que rinde pleitesía a Romero Murube, el poeta que mejor cantó el descubrimiento del hallazgo de la Venus de Itálica en un corral del pueblo de Santiponce. Portada en parihuela a hombros de ocho campesinos, como una diosa destronada que retorna a las Ruinas de Itálica, para rendirle el culto pagano del pueblo.



También se le dedica un espacio a la literatura actual con una novela realista y comprometida, ausente de toda demagogia y verbalismo mitinero. La niña que nació sin cuerpo, del escritor residente en la localidad Juan Clemente Sánchez, que será presentada el día 27 de octubre, a partir de 19h 45m, y en la que estará acompañado de Francisco Vélez Nieto, Presidente de honor de la Asociación Colegial de Escritores, sección autónoma de Andalucía, ACE Andalucía.



Todo un logro de novela con esta criatura que nació sin cuerpo. Donde el autor desde el compromiso de escritor con la palabra y su tiempo vivido, va narrando las existencias rotas de los de abajo. Esos marginados y perdedores de una madrugada cualquiera. Excluidos bajo el mismo sino y destino, humillados y ofendidos, equilibristas en el trapecio de la vida, de espaldas a la suerte de la oferta y la demanda, que pueden encontrar en un contenedor de basura un recién nacido abandonado.



La niña que nació sin cuerpo, es la segunda novela de un escritor honesto y realista, que ya nos mostró su valía literaria con La rebelión del olvido, amargo testimonio y testigo de cargo de la realidad histórica de un poblado y su gente alrededor del Canal de los Presos (1940-1962). Calidad literaria y compromiso temático donde el furor y la injusticia de los de arriba se ceban sobre los de abajo. Estamos ante una narración impregnada de belleza natural, fotografías instantáneas de circunstancias, por la que transcurre y hace frente a la tragedia humana y social que plantea la historia real del tiempo sufrido y trasnochado por unos personajes enloquecidos, soñadores y apasionados por buscar su verdadera identidad. Con sueños imposibles dada la atmósfera social en las que se ven obligados a intentar vivir.



Como señala Francisco Vélez Nieto, "La cultura de la palabra escrita, es la más eficaz defensa contra la explotación del hombre por el hombre. Aclara la mente y el espíritu crítico". La apuesta decidida del consistorio palaciego se entronca a este principio con la organización de la III Feria del Libro, una ventana abierta a la cultura.

