Petrika Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 20 de octubre de 2019, 09:45 h (CET) Guapa morenaza de ojos verdes.



Petrika Mussawerth Luirm en flor,

nacida en Ciudad Pajarito Blanquilouter Opiyúo Bíooou.



La morenaza Petrika daba vueltas,

y su cadera iba mostrando

por donde quiera que fuera pasando

que poco a poco iba mandando.

A la gente del pueblo

iba interesando,

flores de feria ya marchitando,

con las caderas que van bailando

tuc tuc, tok toc.



¡Ay de Petrika en flor, si no lo enseña,

el movimiento de sus caderas!.



Morenita y bien formada Petruchie,

Petrikita “la guapa”,



¡Ay que desgracia color de piel

que no cae en gracia!.



¡Ay que sufrida

llevarlo a cuestas por las esquinas

toda su vida!.



Y que potencia tiene

con ese cuerpo que la sustenta.



Para los escritores vocacionales, que pasan muchas horas en este trabajo, sin cobrar por ello. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.