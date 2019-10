El Granada sigue soñando tras vencer por la mínima a Osasuna El Granada certificó la victoria y alarga su excelente momento tras el parón por selecciones Redacción Siglo XXI

El Granada continúa en la cresta de la ola tras derrotar este viernes al Club Atlético Osasuna (1-0) en el partido que inauguró la novena jornada en LaLiga Santander, gracias a un único tanto de Domingos Duarte que sirve para situar al cuadro rojiblanco en la segunda posición y mantener el asombro de propios y extraños.



El equipo de Diego Martínez, recién ascendido a Primera, sólo está por detrás del Real Madrid a la espera de que se complete la jornada. En cualquier caso, su objetivo sigue siendo la salvación y para ello, los nazaríes ya tienen casi el 50% logrado a pesar de no haber cumplido el primer tercio de la temporada.



Osasuna fue mejor al comienzo y tuvo las ocasiones más claras, sobre todo Brandon, que avisó a los 20 minutos con un chut muy violento e incluso pudo haber marcado en un mano a mano que le fue desviado por un defensa del equipo local. En esa misma acción, Brasanac se topó con el portero confirmando lo que sería un asedio minutos más tarde.



Los centros desde ambos costados fueron el mejor argumento de los pupilos de Arrasate hasta que llegó el gol del Granada y desmontó toda la ofensiva de los rojillos. Una falta botada por Vadillo fue rematada por Domingos y éste llevó el cuero al fondo de las mallas.



En la segunda mitad, Roberto Torres tuvo la mejor oportunidad para los navarros con un tiro que tocó el larguero pese a ser desde el medio del campo. Rui Silva metió la mano y la envió a córner, mientras que Vadillo replicó nuevamente en otra acción que Carlos Fernández no pudo finalizar al dejarse el balón atrás.



De esta forma, el Granada certificó la victoria y alarga su excelente momento tras el parón por selecciones. Los andaluces suman su tercera victoria consecutiva, mientras que Osasuna se mantiene una semana más en mitad de la tabla.

