“Cuando estás rodeado de tanta gente cantando te sientes con la misma tranquilidad que cuando cantas sólo en la ducha”

Jordi Costa ha tocado en varios grupos musicales y ha sido docente, enseñando a cantar, a modular la voz. Ahora, ha dejado de tocar para otros y a ser profesor de los demás, para poner en marcha un espectáculo musical distinto y original. Se llama “The Sing Sang Sung” y en el mismo el público es el actor principal, el público que asiste a este espectáculo es la principal figura del mismo, todos ellos se convierten en cantantes. Jordi, hizo un llamamiento a través de las redes sociales para comenzar este “The Sing Sang Sung”, para su sorpresa, la respuesta fue grande y desde el pasado mes de febrero representa esta experiencia musical a través de los teatros. Empezó en el pueblo vecino de donde nació y va creciendo por los pueblos y ciudades de Catalunya, pero Jordi no se queda ahí, tiene grandes proyectos para su espectáculo, para el próximo año, va a salir a cantar a Madrid, Valencia, País Vasco y a todas partes donde le llamen, tampoco se arruga ante aventuras en el extranjero. Su espectáculo es universal, terapéutico, divertido y para todos los públicos a partir de los diez años. Este próximo domingo actúa en el teatro Kursaal de Manresa, de 12 a 14 horas.



¿Por qué The Sing Sang Sung como nombre de este espectáculo?

El espectáculo nació el pasado 2 de Febrero, y el nombre, que proviene del verbo “cantar” en inglés, lo define a la perfección. El público se convierte en protagonista, también canta durante la representación. No hay público observador.



¿Tiene éxito?

Acaba de arrancar, y con mucho público. En Puig Reig, para una primera edición que quería como una especie de prueba piloto, a través de las redes sociales pedí 200 personas, pensando que así al menos tendría 100 para cantar, la sorpresa fue que a las 24 horas ya se habían inscrito 250 personas y a las 48 ya teníamos 450 inscritos, por lo que tuve que cerrar la inscripción pues ya no cabíamos en el local donde hacer la grabación de la obra.



¿Dónde fue esta primera actuación?

Fue en la Colonia Vidal de Puig Reig. Las Colonias, al menos en el Berguedà, están viviendo una nueva etapa, hay personas que cogen antiguos espacios y los reconducen para llevar a cabo actividades culturales. Se trata de dar un nuevo uso a unos espacios fantásticos. Conozco al dueño del teatro de la Colonia Vidal, es un teatro antiguo, muy bonito, pensé que era el escenario idóneo para la primera representación de esta obra. .



Posteriormente, en otra actuación, fueron 2.000 los espectadores que cantaron juntos

Cuando acabó la primera actuación la gente estaba eufórica, tanta gente cantando juntos genera una vibración especial en el cuerpo. Después me pidieron hacer una macro cantada a beneficio de la Unidad de Oncología para la Catalunya Central, y decidí que lo haríamos en Berga en la antigua plaza de la Patum, ahora Plaza de Sant Pere. Se inscribieron más de 2.000 personas, y todas cantaron.



¿Estamos ante un espectáculo que engancha al público?

Sí, cuando estás rodeado de tanta gente cantando te sientes con la misma tranquilidad que cuando cantas solo en la ducha, o dentro del coche. Cuando la gente llega al teatro se le entrega la letra del tema, al principio están recelosos pero al final acaban dándolo todo.



¿Cómo conoce el público la programación de este espectáculo?

La gente que viene a The Sing Sang Sung compra su entrada a través de nuestra web: thesingsangsung.com donde están anunciadas las próximas actuaciones. El 20 de Octubre estaremos en el Kursaal de Manresa y el 15 de Diciembre en l’Orfeó de Vic. Las redes sociales han sido claves, gente que se apuntó al primer espectáculo ha querido volver a repetir y venir al segundo, la gente que se apuntó en el segundo, vino al tercero, quienes han venido se lo han pasado muy bien y eso hace que funcione el boca/oreja como medio de transmisión.



Los que acuden a este espectáculo ¿van a aprender a cantar, a cantar o a conocer otra gente?

Vienen a vivir una experiencia nueva, a cantar, a pasarlo bien y se dan cuenta que detrás de todo esto hay una experiencia comunitaria y terapéutica que les sorprende, van a pasarlo bien, y al final se ve que allí hay muchas más cosas, no hay quién canta bien ni quién lo hace mal, no hay buenos, no hay malos, todo el mundo participa a partes iguales, no hay nadie que destaque por delante de nadie, y todo el mundo tiene la sensación de que el resultado final lo han conseguido entre todos, tiene una base didáctica y otra terapéutica espectacular. En mi vida he tenidos dos grandes oficios, la docencia, he dado clases de técnica vocal, y he hecho talleres de canto en grupo, eso durante toda la vida y también, paralelamente, actuaba en grupos musicales, de alguna manera el The Sing Sang Sung es la fusión de estos dos grandes oficios convertido en un formato de concierto espectáculo donde el público es quién canta.



¿Cuantas canciones cantan en cada espectáculo?

Una, el método es el que he ido practicando siempre, escuchar y repetir la melodía, tenemos dos horas para aprender toda la canción a tres voces, depende del arreglo musical que tenga esa canción, empiezo cantando una frase, ellos la repiten, les vuelvo a cantar la misma frase, la vuelven a repetir, cuando considero que ya la saben, les añado otro trozo más y se repite el mismo sistema, de esta forma vamos construyendo toda una voz, y todo el mundo la canta, no hay ni tenores, ni sopranos, ni barítonos, ni bajos, todo el mundo lo aprende todo, una vez la canción es sabida, aprendemos un trozo y cuando la saben les pregunto quién está más a gusto con uno o con otro trozo, hacemos una división natural al gusto de la gente y quién le ha gustado más una se pone a un lado y quién le ha gustado la otra, se pone al otro lado, y probamos de cantar a dos voces, cuando lo han cantado a dos voces, aprendemos una tercera y así hasta el final.



¿No es aburrido estar dos horas con la misma canción?

Se les pasa volando, porque es muy dinámico, no hay nadie que esté media hora sin abrir la boca, todo el rato estás cantando y viendo como se aprende una canción, es muy estimulante.



¿Cómo decide qué canción cantar?

Tengo en cuenta varias cosas, primero debe ser una canción que considere que es conocida y que pueda gustar a la gente, porque la canción es el elemento convocante. Escucho muchas canciones, pruebo arreglos vocales y veo cuales se pueden cantar mejor con mi conocimiento y mi criterio estético y técnico valoro que canción es más adecuada, hay canciones que no se dejan cantar tanto. Y así hasta que elijo la definitiva.



¿Han de ser canciones conocidas?

Totalmente, de momento sí. Intento que sean canciones muy conocidas, populares, actuales y que la gente oiga cotidianamente, temas de Beatles, Ronaldos, Coque Malla, Txarango, Gossos, Sau, Bob Marley.



¿Cuándo la gente se inscribe se le da a conocer el tema que cantaran?

Si, se conoce la fecha, el lugar y la canción que se interpretará. De momento, los horarios han sido diferentes, hemos cantado por la tarde o por la noche, la actuación del Kursaal, en Manresa, será a las 12 del mediodía, después de dos horas todos a comer.



¿Interpretan las versiones originales?

Si, si el público no sabe inglés durante dos horas aprenderá una canción en inglés. Por ejemplo si cantamos Help durante dos horas el público aprenderá la letra, la música y cantará esta canción.



¿Qué tipo de público acude a este espectáculo?

Viene gente que tiene 80 años y también niños a partir de los diez años de edad, porque a esa edad los niños ya pueden aguantar las dos horas de duración del espectáculo, ya participa activamente y puede valorar lo que está haciéndose. Somos un espectáculo abierto a todas las edades a partir de los diez años. No es necesario tener conocimientos ni de canto ni de música. El único requisito es olvidar el móvil durante las dos horas que estemos cantando. Es una de las grandezas de este espectáculo.



¿Ha encontrado alguna voz que podría despuntar en el mundo de la música?

No es mi objetivo descubrir alguna voz importante, lo más bonito de este espectáculo es que viene mucha gente que lleva años cantando en corales, tienen la voz súper preparada, y gente que no ha cantado en su vida, lo bueno es que unos colaboran con los otros, y eso es lo bonito. Un paralelismo que podríamos encontrar es en una colla castellera, allí la anxeneta arriba es la más ligera y, tal vez, la que tiene más técnica y puede llegar arriba del grupo y se lleva el mérito, pero sin toda la gente del equipo no funcionaria, el tema es bastante similar. Estamos haciendo un trabajo colectivo. Desde el escenario yo escucho la voz del grupo y si que percibo sus actitudes, pero no me llega la señal de una persona sola cantando. No es esa la idea.



¿Piensan salir de gira con estas cantadas colectivas?

Sí, nuestra intención es actuar el próximo año en las cuatro capitales de Catalunya, hacer una macro cantada en Barcelona en algún teatro o sala con gran aforo, ya lo iremos concretando. También acudir a Madrid, al País Vasco, ir a Valencia. The Sing Sang Sung es para todo el público de todas partes, e incluso hemos valorado salir fuera de nuestras fronteras.



¿Ha pensado en pedir a cantantes conocidos que vengan a cantar con usted y con su público?

Me lee el pensamiento. Sí, una de las variantes de The Sing Sang Sung es que cuando la gente se ha aprendido toda la canción yo ya les he enseñado que vendrá una voz principal a colaborar. Si hacemos, por ejemplo, un tema de Búhos o de Txarango, y una vez aprendido, aparece la persona invitada y la cantamos dos o tres veces con ella, sería una cosa muy guapa.



¿Por qué se le conoce como Sec?

Me llamo Jordi Costa Sistach, como estoy muy delgado a los trece años mis amigos empezaron a llamarme SEC (delgado), me ha quedado este sobrenombre porque aún sigo estando muy delgado, nací en el año 1977, tengo 42 años, y por eso me llamo Jordi porque en el año 1977 muchas familias llamaron a sus hijos Jordi porque al haber muerto Franco en Catalunya llamarse Jordi era como una señal de que empezaba un tiempo nuevo. Por aquel entonces casi todos los Jordi teníamos un seudónimo por el que nos conocíamos más que por el nombre, Siempre he pensado que al ser Sant Jordi el patrón de Catalunya quizás muchas familias ponían este nombre a sus hijos para reafirmar la catalanidad del territorio porqué en la época franquista este tipo de reivindicación era muy difícil.