“Es una injusticia muy grande que esta gente esté en la prisión por eso les dedico esta obra”

Foto de Josep Guindo Los días 19 y 20 de esta semana, la coreógrafa y bailarina, reconocida en todo el mundo, Maria Rovira, coreografiará el Réquiem de Mozart en el Centre Cultural de Terrassa. Es un estreno mundial de gran presupuesto, teniendo en cuenta los tiempos que corren en el mundo de la cultura, es una gesta, esta obra, escrita en el año 1790 por Mozart, se podrá ver en esta ciudad textil situada a veinte kilómetros de Barcelona.



Maria Rovira es una mujer que ha estado bailando por todo el mundo,Francia, Alemania, Inglaterra, Cuba, Medellín, siempre demostrando su capacidad y adquiriendo una excelente representación en el mundo cultural.



Desde hace dos años ha vuelto a Catalunya y desde el año pasado ha tomado las riendas de la formación artística de la compañía de danza ubicada en Barcelona, Crea Dance Foundation.



El pasado año dirigió Carmina Burana que se representó también en el Centre Cultural de Terrassa, la obra tuvo éxito de público y este año empieza una gira por distintos teatros de España y por el extranjero.



¿Fue una decisión suya el montaje de este “Réquiem” mozartiano, o fue un encargo? Fue un encargo que me hizo, el pasado año, un directivo del Centro Cultural de Terrassa, ya había hecho para ellos Carmina Burana, que funcionó muy bien. Hacía tiempo que yo no estaba en Barcelona, y el director quería que se representara el Réquiem de Mozart, me lo pensé, y como es algo tan sentimental y emocional dije que si a la propuesta. ¿Qué es Crea Dance Academy? Es una escuela de danza, que està en Barcelona, dirigida por Lourdes, Sebastián Pascual y Marta Antich, han creado una Fundación para la danza, en la que tengo a mi cargo la dirección artística.



Trabaja en diversos países, ¿ha tenido que dejar de hacerlo por este Réquiem? Puedo compatibilizar los trabajos aunque ahora ya llevo dos años en los que me dedico al trabajo que tengo aquí. Después de años seguidos fuera de Catalunya, a mi regreso a Barcelona, vi que el mundo de la danza había cambiado, muchas compañías de danza habían desaparecido a pesar de que la danza era muy importante en Barcelona. Por ser de aquí, siempre he tenido ganas de que todo vuelva a funcionar, tuve la suerte de encontrar a esta gente de una Fundación privada. Hoy la cultura no atrae ningún interés más allá del que tiene el público. Las Autoridades deberían tener en cuenta la cultura en lugar de mirar hacia otro lado.



El Réquiem de Mozart habla de la vida, de la muerte, y de la injusticia de la justicia Es correcto. Cuando habla de la injusticia de los jueces se refiere al juicio que nos hará Dios, una vez muertos. No son textos tan largos como el Carmina Burana. En este Réquiem mozartiano los textos hablan de la petición de perdón a Dios solicitando que acoja las almas de los fallecidos. Son textos cortos, pero tan interiorizados que conmueven, arropados por una música divina y preciosa. El Réquiem habla de cosas concretas, de la luz perpetua, la pasión, el perdón y el deseo de no ser juzgados de manera injusta, en él se dice que la vida es injusta, imagine que si esto ya lo escribía Mozart, cómo puede ser hoy en día.



Parece una obra escrita expresamente para los días que ahora vive Catalunya. Diría que es actual para todo lo que ahora se vive en todo el mundo. Soy de una generación en la que no existía la globalización, y en mis viajes bailando por todo el mundo, visité países diferentes, cada uno con su cultura, y eso me gustaba, ahora, vayas donde vayas, todo es siempre lo mismo. El mundo ha cambiado mucho, pero sí creo que esta obra tiene mucho que ver con lo que está pasando en Catalunya, evidentemente.



¿Cómo la ha hecho posible que una obra escrita en 1790 sea actual? La gente es sensible a todo lo que sucede en la vida, y una cosa puede o no gustarte pero con esta música, aunque sean del año 1790, da lo mismo para que llegue a lo más hondo. Cuando escuchas música medieval o cualquier otra música antigua, también te suele llegar al alma. En esta obra les digo a los bailarines que ellos, en realidad, no son cuerpos, son almas, representan almas muertas que recogen a los que se han ido.



¿Puede gustar a alguien que nunca ha escuchado este Réquiem mozartiano? Depende de la persona. Hace unos días hicimos un pase al que invitamos a amigos de los bailarines, que quizá nunca los habían visto bailar y a personas que no tienen relación con el mundo de la danza. Se emocionaron y lloraron con nuestra representación.



¿Cómo se consigue hacer funcionar en el escenario un equipo con 80 voces en el coro, 32 músicos en directo y 12 bailarines? Es una locura, y además por falta de presupuesto ensayamos poco tiempo, un mes y una semana. Es duro, pero Josep Prats, el director de la obra es un gran profesional que ha dirigida muchas veces este Réquiem, pieza que yo he estudiado mucho, y por eso con la orquesta tan sólo ensayamos tres días.



¿Por qué esta falta de presupuesto? Parece que en este país la cultura no hace falta, pero, en realidad, hace mucha falta, debería haber empresas que la apoyaran, y que las Instituciones políticas se ocuparan de ello, como sucede en otros muchos países del mundo, donde desde la política los departamento de cultura apuestan por las artes escénicas, y muy especialmente por la danza. En Francia, donde he trabajado largo tiempo esto les funcionó perfectamente, querían que la danza y la música fueran sus representantes en el mundo. En otros países las empresas y las instituciones apuestan por la danza y la música, aquí no, y por eso pienso que hay un problema.



¿Qué habría que hacer en Catalunya para que cambie esta situación? Tienen que cambiar las sensibilidades, cada departamento tiene que tener personal especializado, en todas las especialidades. Hay que poner al frente a especialistas en su tema, gentes que han de saber lo que es necesario hacer para que todo evolucione y esté al servicio del bien común.



¿Por qué, siendo un estreno mundial, tan sólo estarán representado el Réquiem durante dos días? Supongo que no hay público para hacer la obra más días. Cuando estrenaba en el extranjero estaba durante un mes en el mismo espacio y con la misma obra. Quizás aquí los teatros también tienen miedo al fracaso económico, una orquesta es un presupuesto alto, por eso deberían pensar en amortizar la obra con más representaciones. En Alemania, cada ciudad, suele tener orquesta, compañías de teatro, ópera y danza propias, y hay trabajo para todos. Aquí debería ser así, pero no lo es.



Después del estreno los días 19 y 20 de Octubre en el Centre Cultural de Terrassa, ¿tienen prevista alguna gira? Ahora tenemos gira con Carmina Burana, espectáculo anterior, tenemos previstas 11 funciones por España. También saldremos fuera el año próximo. Nos han invitado a ir al Festival de La Habana con motivo del aniversario de Alicia Alonso, y hay previsto acudir a Canadá y otros países de Latinoamérica. Me extraña que Carmina Burana en Catalunya tan sólo la hemos representado en Sant Cugat y Mataró, seguro que hubiéramos llenado el Liceu, todo el elenco, coro, bailarines y orquesta son muy buenos. En el Réquiem pasa lo mismo, ambas obras no tienen nada que ver, Carmina Burana es alegre y potente mientras que el Réquiem es más triste, aunque también tiene su punto de alegría.



Cuando se estrene el Réquiem de Mozart ya se conocerá la sentencia del Procés. Estamos ante una obra que habla de la injusticia de la justicia. Todo lo que aquí está sucediendo, para mí, es muy injusto, no entiendo lo que está pasando porque son cosas que no tienen sentido, es una injusticia muy grande que esta gente esté en prisión. Les dedico esta obra porque me sabe muy mal, enormemente mal. Del mundo de la política yo no entiendo nada.



Usted ha trabajado en países con diversos regímenes políticos, ¿cómo ve la Barcelona actual? He trabajado en Cuba, un país comunista donde la gente es mucho más culta y más alegre. Catalunya es un país muy bonito pero el ambiente es cerrado. Ahora, con todo lo que está pasando, veo una Barcelona triste, soy de Mataró y cuando voy a mi ciudad de nacimiento, la veo más triste, antes todo el mundo hablaba, reía, hay razones de peso para que esto suceda, lo entiendo y por eso creo que es una injusticia total y real lo que sucede. Pero no por eso debemos dejar de lado la cultura, durante la época franquista fue cuando nacieron más compañías de teatro y de danza, cuando hay problemas es cuando la gente exterioriza más los sentimientos, hay que apostar por la cultura porqué nosotros somos muy diferentes a nivel cultural, En otros países, Cuba, Argentina, Canadá o Francia, los teatros están llenos, y la gente que trabaja puede pagarse una entrada, Aquí, no, eso no pasa, hay mucha miseria en este tema.



¿Cómo es la producción de este Réquiem de Mozart? Es una gran producción en donde hay riesgo, lo hace el director de Terrassa, y la gente de la Fundación, tiene mucho mérito, hay dos familias que ponen dinero y que son los directivos de la Fundación, Crear Dance Academy, y tener esta Fundación, es un privilegio por el que estoy agradecida, porque hacer esto es muy difícil.