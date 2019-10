Conociendo a … Pedro Martínez Ruiz

Pedro Martínez Ruiz, es una persona con profundo interés en su formación y por la ayuda a los demás.



Profesionalmente es coach, principalmente de emprendedores, también ejerce como consultor de grandes empresas, con las que trabaja la gestión del cambio y la transformación digital, además de formador de alto impacto, caracterizado por un estilo motivador y dinámico, sin olvidar su faceta de mentor literario para quienes desean publicar su primer libro.



Como reconocimiento a su carrera profesional, en 2017 fue galardonado como persona impulsora del cambio, otorgado por el Instituto de Gestión del Cambio.



Forma parte del plantel docente del máster de Inteligencia Emocional y Coaching, de la Universidad Jaume I de Castellón.



Como autor, ha publicado tres libros: “La felicidad a la vuelta de la esquina” (Plataforma Editorial -2014), “El Arte de vivir mejor” (Plataforma Editorial -2016) y “Desarrolla todo tu potencial” (Amat -2018)



Entrevista





Pedro, en el prólogo de “Desarrolla todo tu potencial”, Patricia Ramírez afirma que todos tenemos talentos, ¿Le costó mucho descubrir cuales eran los suyos?

En mi caso he tenido momentos de reconocimiento y de búsqueda de otros nuevos. Por ejemplo, el talento de la escritura lo tenía desde niño y más que descubrirlo, fue un poco recuperarlo. Tengo el recuerdo de tener unos veinte años y retomar aquel hábito de la escritura, que había dejado olvidado.



Hay otros que he tenido que aprender a cultivar desde cero, como han podido ser el de la comunicación, o como otros que han surgido después.



¿Cómo y desde cuando nació el profundo interés por ayudar a los demás, que más tarde ha desarrollado a través de su actividad profesional?

Creo que desde siempre. Desde que tengo uso de razón, he tenido el sentido de la ayuda y del servicio a los demás. En la adolescencia siempre estaba dispuesto a ayudar a mis amigos y a la gente cercana para que consiguieran los objetivos que se planteaban.



Tengo un amigo, que hace unos años, cuando obtuve el título de Coach, me dijo: “Pedro, si tú ya eras Coach desde siempre, lo único que te faltaba era la titulación”.



Al final de cada uno de los capítulos de “Desarrolla todo tu potencial” comparte el testimonio de personas inspiradoras, en una sección que titula “Aprendiendo de…”, en la que responden a una serie de preguntas, de las que me gustaría conocer sus propias impresiones: ¿Cómo define el éxito?, ¿Cual suele ser su apoyo, ante la duda en la consecución de objetivos?

Si me preguntas que es para mí el éxito, te diría directamente que, es sentirme en paz conmigo mismo, sentirme realizado, levantarme a diario e irme con alegría a realizar lo que tenga que hacer ese día, tanto a nivel personal como profesional.



En momentos de flaqueza, me suelo apoyar en personas que me inspiran y que me hacen reflexionar, pensar y crecer, pero también en libros, porque para mí los libros siempre han sido un pilar fundamental.



Hay una frase, que no recuerdo de quien es, pero que dice algo así: “Si necesitas dinero, no vayas a un banco, ve a una biblioteca”.



Hay autores, como Tony Robbins o Robin Sharma que me llamaron poderosamente la atención en los momentos en los que no sabía muy bien lo que quería. Después descubrí a Sergio Fernández con su famoso libro “Vivir sin Jefe” y a Fernando Botella, que es otro de mis referentes y de los que se puede aprender mucho, además de convertirse posteriormente en un amigo.



De pequeño, recuerdo verme con un libro entre las manos, porque mis padres se hicieron socios por aquella época al Círculo de lectores, por fomentar el hábito a la lectura.



Recientemente, la selección nacional de baloncesto masculino nuevamente hizo historia, alzándose con el triunfo en el campeonato del mundo. En la liga doméstica, el Valencia Basket, enarbola la cultura del esfuerzo, ¿Es el esfuerzo una de las capacidades “Sine qua non” para lograr el éxito, no solo en lo deportivo, sino en cualquier reto que nos propongamos?

Precisamente, con el Valencia, tengo una anécdota. Me invitó mi tocayo, Pedro Martínez, que en su momento era entrenador de este club, a presenciar la final de la Copa del Rey de Baloncesto, disputada en Vitoria en 2017, porque hice una sesión de formación con ellos antes de disputarse la fase final y les comenté que jugarían la final y me dijo:” Si lo tienes tan claro, te guardo unas entradas”. Y así fue. Me llamó Pedro y allí que nos fuimos.



Te diría, que más que el esfuerzo, la constancia, pero unida a la ilusión y a la pasión porque el esfuerzo denota hacer algo por obligación. Y hacer algo por obligación, da lugar a que el éxito tarde más en llegar, o incluso que no llegue.

En mi opinión, unir constancia, paciencia e ilusión es clave para conseguir lo que te propongas, porque si a diario haces algo sin apetecerte, muy probablemente ese tipo de esfuerzo, no te lleve a nada.



Como profesional del Coaching y la Psicología deportiva, ¿Qué hay detrás de la frase de consolación “Lo importante es participar”, que trataron de inculcarnos de pequeños, cuando no éramos nosotros los que estaban en lo alto del pódium?

En este sentido, te diría que hay que distinguir entre una competición a nivel aficionado y otra a nivel profesional. En el primero de los casos, no hay que inculcarles a los jóvenes, que el objetivo principal es ganar. Es más conveniente explicarles valores del deporte, como la empatía y los beneficios saludables de practicar deporte, tratando de ir por el camino de la excelencia para ser cada vez mejor.



Si uno ya es un profesional del deporte, no tiene que olvidarse de disfrutar de la práctica deportiva, pero sin perder de vista sus objetivos, que pueden pasar por ganar un título, o lograr un ascenso de categoría, en la disciplina que participe.



Hay veces, que suelo acudir a ver algún partido de infantil o cadetes y no me gusta cuando veo a padres que, en determinados momentos pierden la educación o se les ve interesados en que ganen sus hijos, por encima de todo.

En “Desarrolla todo tu Potencial”, Álex Corretja, afirma que le hubiese gustado que durante su carrera deportiva, alguien le hubiese aconsejado que disfrutase de cada momento vivido y que no se amargase con las derrotas.



Pedro, ha vivido a dos velocidades, “una larga” en una gran ciudad como Valencia y en la actualidad “otra corta” en el pueblo conquense de Iniesta. En su particular “caja de cambios, ¿Cómo engrana ambas?

Iniesta me aporta tranquilidad, el trato más cercano con los vecinos, el poder ir andando a todos sitios, acercarte a un riachuelo, etc.…



Sin embargo, ahora con mi actividad profesional, siempre ando a la carrera, subido en AVEs o en el coche. Lo cierto es que lo llevo bien, porque los viajes significan que trabajo en lo que me gusta.



Hay veces que me preguntan, ¿Pedro, de donde sacas el tiempo y la energía para hacer tantas cosas? Y siempre respondo: De no hacerme esas preguntas.



Afortunadamente, elegí este camino y voy cosechando y para mí levantarme pronto, para desplazarme, por ejemplo, a Madrid, en lugar de ser un ¡Uh, que pereza!, se convierte en un ¡WoW, que alegría!



Resumiendo, Iniesta me sirve de equilibrio, sobre todo en semanas, que como ésta pasada son un no parar.



LinkedIn es la principal Red Social que permite crear lazos profesionales, generando colaboración y negocio, ¿De qué modo aprovecha la sinergia que ofrece esta red para monetizar su presencia en esta red Social?

Antes de comenzar por este camino de la enseñanza, el coaching y el crecimiento personal, hice mi primera incursión en este tema de las RR. SS, con una página web que se llamaba “Que la Sonrisa te acompañe”, que llegó a crecer mucho y me retroalimentó, mi otra página.



Poco después, empecé a interesarme por Twitter, y por supuesto por LinkedIn y desde entonces las he cuidado, y he tratado de estar activo, porque no solo me han permitido establecer relaciones profesionales, sino también conocer a muchas personas interesantes.



Sin ir más lejos, a algunas de las personas que aparecen en “Desarrolla todo tu potencial”, las contacté, a través de Instagram o Twitter.



Lo que percibo últimamente es que LinkedIn se está convirtiendo en una red menos profesional y con muchas similitudes, a nivel de contenido, con Facebook o Twitter.



En mi caso, a no ser que tenga un post o un artículo interesante, prefiero no subir contenidos a LinkedIn, porque no la veo la red más adecuada para subir una “Foto- frase”, como puede ser Facebook.



Con anterioridad a capitanear su propio proyecto profesional, trabajó por cuenta ajena. A pesar de hacerlo en una gran empresa, y en un buen puesto ¿Qué echaba de menos, para decidir reinventarse profesionalmente?, ¿Era de los muchos a los que se les hace un nudo en el estómago, los domingos por la tarde?

Más que un nudo en el estómago los domingos, lo que me ocurría era que llegaba a casa sin ganas de hablar, sin buen humor y comencé a preocuparme. Era una mezcla entre cierta apatía y estrés, que a veces me provocaba una presión en el pecho, que me dificultaba la respiración.



Esta situación, me llevó preguntarme que era lo que me estaba sucediendo. En esa búsqueda interna, descubrí que lo que estaba haciendo hasta entonces, no era mi propósito y que me apetecía hacer otra cosa, que me llenase, que aportara valor, donde me sintiera realizado, poder ayudar y dar el 100 %.



Al principio de todo este proceso, fue cuando escuché por primera vez palabras como inteligencia emocional y Coaching y comencé a interesarme por estas disciplinas, primero leyendo, escuchando y viendo videos sobre estas temáticas.



Después comencé a formarme con cursos intensivos, durante fines de semana y vacaciones y descubrí que el Coaching me encantaba.



En aquel momento, tenía realizado el curso de Formador de formadores, gracias a que había impartido alguna formación técnica en mi trabajo y como desde siempre me ha gustado comunicar y trabajar en un aula, comencé a vislumbrar como posibilidad profesional este camino.



Por esa época, comencé también a escribir mi primer libro y llega un momento en el que hay que elegir … Y hasta ahora.



En la canción “El valor de seguir adelante”, Laura Pausini proclama la importancia de la autoestima: Es importante |Tú eres importante|Pero en ti debes creer|Cuando el mundo no lo haga ya, ¿Qué hay detrás de creer en nosotros mismos, para convertirnos en nuestra mejor versión?

Siempre digo, que hay que creer, para crear, porque si no crees en ti, difícilmente conseguirás lo que te propongas, pero también tenemos que ser conscientes que, no basta con solo creer.



Hay que tener un plan de acción, hay que tener cabeza y comenzar a confiar en uno mismo, basándonos en la acción, para que esa confianza sea real y no solo humo. Por ejemplo, aunque hubiese creído en mí, si no me hubiese formado y dado los pasos necesarios, difícilmente estaría donde estoy hoy.



Estoy muy de acuerdo con lo que canta Laura, primero creer, para después crear. En mi caso, recuerdo que el primer paso fue ver la posibilidad de poder cambiar mi destino



Pedro, comenta en el epílogo de “Desarrolla todo tu potencial”, que disfruta realizando sesiones de Coaching con caballos, ¿En qué consisten este tipo de sesiones?, ¿Los caballos deben tener alguna característica especial?, ¿Y qué me dice del coachee?

Mi maestro, y el que te podría responder mejor a estas preguntas es David López Torrico, que aparece en uno de los capítulos del libro. Cuando he realizado sesiones de este tipo, las he hecho, por supuesto con él. Las realizamos en Canencia, un pueblo de la sierra norte de Madrid.



Los caballos son especiales, en el sentido de que están en semi libertad, en una extensión de terreno muy amplia aunque vallada y luego tienen una intuición especial.



Con respecto a los coachees, puede ser cualquier persona. El trabajo entre coachee y caballo, se realiza con los pies en tierra y en ningún momento el coachee monta sobre el caballo. Se realizan dinámicas de inteligencia emocional, de coaching y de agilidad.



La verdad, es muy recomendable este tipo de actividades y últimamente voy menos de lo que me gustaría, no obstante, está en buenas manos con David López Torrico, que es una eminencia en este campo.



En primera persona

- Un rincón de Iniesta que no hay que perderse es… Hay muchos rincones bonitos en Iniesta, pero te diría uno más cultural, como es el museo arqueológico que alberga un mosaico de canto rodado del Siglo V de la Diosa Astarté. Su antigüedad, lo hace único en España, ya que solo se conservan tres en toda Europa. Los otros dos están en Grecia y en Italia.



- No suele salir a la calle sin … Una buena actitud y una sonrisa.



- No se imagina la vida sin… Personas.



- Una comida que le gusta especialmente es … La paella.



- Cuando viaja, en su maleta siempre hay … Un ordenador portátil.



- Las acciones que lleva a cabo para mejorar su salud y su estado físico son… Procuro andar bastante, porque a veces no puedo hacer todo el ejercicio que a mí me gustaría. Si bien es cierto, que cuando viajo, suelo llevarme las zapatillas de correr.



También procuro llevar una alimentación, lo más sana posible. No soy de esos que ponen como excusa, el comer muchos días fuera de casa para no comer sano.



El ejercicio y la comida sana no solo son buenos para el cuerpo. También lo son para la mente.



- El escritor, poeta y dramaturgo francés, Jules Renard solía decir que “Escribir es una forma de hablar, sin ser interrumpido”. Tras la publicación de tres libros consecutivos, con una cadencia de dos años entre ellos, ¿En 2020 nos sorprenda, con nuevo libro?

Pues sí, esa es la intención. Si no pasa nada y la editorial Amat da el visto bueno, para el próximo año habrá nuevo libro. En él podréis encontrar temas relacionados con Inteligencia emocional.



Lo tengo ya muy avanzado y mis previsiones son acabarlo antes de que finalice este año.



Incluso me estoy planteando irme a escribir unos días a un monasterio, porque si es importante la inspiración, también lo es la planificación para que haya avance.