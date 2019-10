La Fiesta Nacional no llega a Noruega España sufre un justo empate (1-1) en Oslo en el 94' Redacción Siglo XXI

domingo, 13 de octubre de 2019, 09:45 h (CET)

La selección española de fútbol empató (1-1) este sábado en Oslo por culpa del gol local de Joshua King de penalti en el minuto 94, que frena el pleno de España en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, aún bien encarrilada pero con necesidad de mejorar.

Noruega evitó el siete de siete y el martes contra Suecia, de nuevo a domicilio, España buscará el billete a la cita continental que se le escapó por un penalti de Kepa en el descuento. Los de Robert Moreno tuvieron chispazos pero ni mucho menos vivieron su particular Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Saúl marcó desde fuera del área, tras una discreta primera parte, pero terminó mejor Noruega. Al final, el 1-1 hizo justicia y estropeó la histórica jornada para un Sergio Ramos que lograba el récord de partidos con España (168), y que además vio amarilla que le acarrea sanción, con un papel más destacado de su compañero Albiol en la zaga, aunque tampoco logró guardar la victoria.

'La Roja' se queda con 19 puntos, sin responder a los triunfos de Suecia (14) y Rumanía (13) dentro del Grupo F. Para los de Lars Lagerback, que se quedan con 10, sin duda era un día vital, y lo pelearon hasta ese largo descuento. A los de Moreno se les atragantó el choque en Oslo, por mérito de un rival concentrado, bien armado y junto para defender, y con calidad para crear problemas.

Ceballos y Fabián dejaron los primeros detalles pero tras la primera jugada del partido, con acoso sin disparo, y un centro de la muerte de Navas poco después también sin rematador, el bagaje ofensivo fue nulo. Dentro del control repartido, el de 'La Roja' fue sin ritmo, mientras que los noruegos perdonaban.

Odegaard se fue creciendo, demostrando su alto nivel este curso con la Real Sociedad, y King encontró el aviso con un remate franco. También lo tuvo el lateral derecho Elabdellaoui, solo ante Kepa, y un par de córner rematados por los noruegos cerraron el primer tiempo. España necesitaba ideas y ritmo, pero la reanudación trajo soluciones rápido con otro arranque fuerte.

Ceballos abrió a Bernat y el rechace a su centro le llegó a Saúl, que con la derecha y un bote traicionero hizo el 0-1. Noruega siguió a lo suyo y la respuesta fue inmediata, en otro córner, con King. La triple campeona de Europa buscó refugió en la posesión y Fabián disparó al palo, pero los últimos 20 minutos de nuevo fueron locales, hasta que salvaron el invicto que tienen en casa de tres años.

El centro del campo español falló ante la presión rival y Albiol, que regresaba al equipo nacional tres años después, se multiplicó en cada corte. De nuevo sufrían los de Moreno contra los nórdicos, como en Mestalla, hasta que un penalti en el 92', con Kepa llegando tarde al choque, daba esta vez algo de premio a los noruegos.

