Turquía salva en el último minuto su coliderato con Francia

Un gol de Cenk Tosun en el último minuto permitió a la selección de Turquía ganar a Albania (1-0) y mantener su coliderato en el Grupo H de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, mientras que Francia también aguantó arriba por su triunfo a domicilio frente a Islandia (0-1).

A punto de llegar al 90' en Estambul, el portero albanés Thomas Strakosha salió muy mal a por un balón largo y tampoco se entendió con su defensa Ardian Ismajli, tropezándose ambos y dejando el gol a Tosun en bandeja. Así, el delantero del Everton empujó el balón de cabeza a las mallas y salvó los tres puntos para el equipo local.

Gracias a este desenlace, los otomanos siguieron con 18 puntos en lo más alto del grupo, aunque todavía empatado con la selección francesa. A pesar del partido gris de los 'bleus' durante su visita a Reikiavik, sí gozaron de ocasiones en las botas principalmente de Antoine Griezmann.

El ariete del FC Barcelona tuvo al borde del descanso la mejor oportunidad de peligro del primer acto, con un zurdazo al aprovechar un pase desde el lado izquierdo y que ganó altura, pero que se topó con el acierto del guardameta rival para atajar el esférico.

Su ímpetu obtuvo recompensa mediada la segunda mitad del duelo, cuando dribló a un par de defensas en el área local y fue golpeado, de refilón en el muslo y también en la mano, por Ari Skulason en su intento de despeje. El árbitro señaló el penalti y Olivier Giroud no lo malgastó.

El atacante del Chelsea, con la zurda, lo transformó en gol mostrando aplomo al cruzar su disparo raso. Eso truncó las aspiraciones del equipo islandés, anclado ahora en 12 puntos. Al menos, no tiene un perseguidor inmediatamente detrás, pues en el resto de la velada destacó el 1-0 de Andorra sobre Moldavia.

El único tanto del partido, obra de Marc Vales en el minuto 63, significó la primera victoria andorrana en su historia durante una fase clasificatoria de Eurocopa. Ahora con tres puntos en su bagaje, la selección del Principado abandonó el 'farolillo rojo', dudoso honor que pasa ya a manos moldavas.

