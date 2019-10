Conociendo a … Nico Castro

Nico Castro, participó desde su creación en 2011 en el Centro de Producción y Experimentación de Contenidos Digitales de la Universidad de Córdoba.



Como experto en Estrategias de Marketing Online y Contenidos Digitales, desarrolló su actividad profesional en la transformación hacia los contenidos del sector de la música, de la mano de Alejandro Sanz y Pepe Barroso, cerrando los principales acuerdos de las discográficas Lola Records y Pep’s Records con empresas como Google, YouTube, Spotify, Tuenti, VEVO, The Orchard, etc.



Pionero en la implementación de sistemas basados en Inteligencia Artificial, para liderar la estrategia digital del Grupo Adecco. Fue la primera persona en analizar la personalidad de los seguidores a través de Twitter gracias a IBM Watson.



En la actualidad, compatibiliza su actividad como coordinador del programa en Industria de la música en SAE Institute (la mayor institución educativa sobre medios creativos), con la de CEO en Socialtive, empresa especializada en proyectos de contenidos para marcas.



Entrevista

Las Redes Sociales han transformado la forma de comunicarnos y relacionarnos, ¿De qué modo saca provecho a la inmediatez que ofrecen?, ¿En cuántas RR. SS tiene presencia de forma activa? Creo que lo bueno de las redes sociales, es como dices, que son una plataforma de información al instante.



La inmediatez, a veces es un poco agotadora por aquello del aquí y el ahora, pero reconozco que vivimos en la mejor era en la que podríamos vivir.



Esa inmediatez hace que vivamos en la era del conocimiento, de la transparencia y del trabajo colaborativo, que nos permite cooperar, contribuir, consensuar y conciliar. En definitiva “la era del Co”.

Poder estar informados, por ejemplo, a golpe de tweet me parece brutal y sobre todo porque el contenido, lo suben los propios usuarios sin la intervención de los medios de comunicación. En el actual contexto de digitalización y mundo conectado las personas nos hemos convertido progresivamente en los protagonistas de la transformación de la era de la información en el mundo.

Conectar de forma inmediata con personas que en un momento determinado están en San Francisco, o Córdoba, mientras tú estás en Madrid, por poner un ejemplo, me parece increíble.



Con respecto a las redes sociales en las que tengo presencia, básicamente son las principales: LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. Y aunque intento ser activo en todas, quizás con la que más conecto es con Twitter, precisamente por esa inmediatez de la que hablábamos y porque me parece impresionante y después de más de 10 años trabajando en Marketing, me sigue asombrando, el poder entrar y ver e interactuar con un tweet que ha sido publicado, hace apenas unos segundos.

Nico, una frase de la que desconozco su autoría cobra cada vez más importancia: “Cuando el teléfono estaba atado a un cable, los humanos eran libres”, ¿Hasta qué punto se siente esclavo de la tecnología? Suelo decir que en Redes Sociales nunca se debe publicar lo íntimo. En mi opinión hay tres pilares en la vida de una persona: una parte personal, otra profesional y una última que corresponde a lo íntimo.



Aunque considero que la faceta personal y la profesional son lo mismo, porque como es mi caso, si inviertes casi doce horas de trabajo diarias, a las que hay que añadir, casi otras dos horas de transporte, si no haces de lo profesional algo personal, es muy difícil levantarte todos los días a las seis y media de la mañana y llegar a casa a las diez de la noche.



Es este el motivo principal por el que uno debe vivir su profesión con ilusión, pasión, alegría y entusiasmo. Aportando valor: hoy, mañana y siempre.



Pero lo íntimo, considero que nunca debe publicarse en redes sociales. A pesar de considerarme una persona muy digital, hay ciertas cosas como una caña con amigos, conversaciones de temas políticos, un abrazo de tu familia o de tu pareja, un paseo por el Retiro de Madrid, o ir a las cruces de mayo o a los patios de Córdoba, y estar ahí, sin tecnología, simplemente brindando, celebrando o riendo, me parece fundamental.



Es cierto, que si no fuese por los dispositivos móviles sería mucho más difícil mi trabajo diario, o veríamos la forma de reinventarlo, pero a día de hoy no soy capaz de estar demasiado tiempo desconectado, aunque es verdad, que durante el día, voy escogiendo momentos de desconexión digital, y si por algún motivo, un día no los tengo, al día siguiente procuro premiarme con el doble, porque me parece algo fundamental vivir las experiencias, con tu familia y tus amigos, como ha sido siempre. Insisto… con abrazos, risas, brindis, tomando un buen vino o un café con muchas personas y dejando al margen la tecnología.

En la interacción entre marcas y usuarios, el Community Manager, es la boca, los oídos y los ojos de la compañía a la que representan en internet, donde dada la alta viralidad de contenidos ¿Qué dotes deben tener estos profesionales para obtener rentabilidad con los perfiles corporativos, evitando a toda costa la famosa frase “¿Que hablen de mí, aunque sea mal”? Es muy interesante, ver como algunas compañías ponen la reputación de su empresa y el contenido generado, en manos de personas que no conocen del todo la empresa, su cultura, sus valores, su misión… o incluso personas que están en prácticas (Entiéndeme, no quiero decir que una persona en prácticas no pueda ejercer un trabajo como otra cualquiera sino que, si tiene un contrato en prácticas, no debería realizar un trabajo como un empleado con un sueldo normal), y cómo esto al final, puede repercutir en los resultados.



Creo que las habilidades que debe tener una persona, que está detrás de una marca, como mínimo son la empatía y la humildad. Si bien es cierto, que todas las marcas pueden cometer errores en redes sociales y hacer cualquier cosa por la que ser criticadas, no es menos cierto que si eres una marca formada por personas empáticas, esos errores, se digieren de forma muchísimo mejor, por parte de los afectados.



Cuando las marcas demuestran que hay personas tras ellas, ya sea en marketing online, como offline, los usuarios, suelen ser más tolerantes y se dan cuenta de que todos somos humanos, y como tal tenemos la capacidad de emocionarnos y de conectar los unos con los otros, por lo que empatía, humildad y escucha activa, son fundamentales, sin olvidar conocimientos de analítica y, por supuesto, conocimientos digitales.



Como comentábamos antes, en la era de la inmediatez, es importante que la persona que esté detrás de una marca esté lo suficientemente preparada y sepa reaccionar rápidamente ante imprevistos. No olvidemos también la importancia de la resiliencia, que si bien es tan importante en nuestra vida offline, en el mundo online, lo es si cabe aún más, porque una mala gestión de las redes sociales, o la publicación de una foto más o menos comprometida, puede arruinar la vida a muchas personas. Al final como no conozcas a la perfección los medios sociales y sepas borrar de forma rápida una publicación, por ejemplo, te puede jugar una mala pasada.



Parece una obviedad, que mantener una relación de amistad duradera en el tiempo, requiere dedicarle tiempo. En esta era digital en la que nos encontramos, donde parece que le damos más importancia a los “followers” y a los “likes”, ¿Cómo cultiva las relaciones analógicas, o del 1.0?, ¿Hasta qué punto sus conocidos del 2.0 trascienden el mundo virtual, para convertirse en buenos amigos en el 1.0? Cada vez, me interesa más este tema. Quizás siga siendo un romántico, y creo que la tecnología por muy importante que sea y por mucho que avance, no puede superar el poder de tocar a las personas.



Es cierto que siempre intento con las personas que voy conociendo en el mundo Online, poner una fecha para vernos presencialmente y tomar un buen café. Creo que esto es fundamental y no concibo la vida sin esta parte.



Te diría que he tenido la suerte de conocer a muchas personas influyentes - Que es distinto a influencers - en persona, porque anteriormente las he conocido en el mundo digital, algunos de ellos presidentes de empresas, que normalmente son más inaccesibles, y poder compartir con ellos un momento de conversación, e incluso unas risas.



Quiero pensar, que lo 1.0, no debe acabar nunca y tenemos que pelear, los románticos y los no tanto, porque siga siendo así.



Nico, en su perfil de Twitter se define como la primera persona en adoptar ideas de personalidad @IBMWatson para transformar los anuncios de Twitter, ¿Qué ventajas aporta invertir en publicidad en Redes Sociales, frente a las tradicionales campañas en prensa, radio o televisión?, ¿De qué modo la computación cognitiva, de la que Watson es un máximo exponente, puede revolucionar los negocios? Creo que, sí o sí es necesario ofrecer la mejor experiencia a los usuarios y en la era del Big Data, los datos nos deben servir para filtrar información, con el poco tiempo del que disponemos, y siendo conscientes de que las personas estamos necesitados de vida offline, cuando están en el mundo online, hay que ofrecerles, como digo, la mejor experiencia.



Esa mejor experiencia, gracias a que los datos son almacenados, qué mejor que las empresas puedan hacer un tratamiento de ellos, con el fin de hacernos la vida más fácil.



En el caso que comentas, trabajé en una empresa de RR. HH, que junto a una empresa tecnológica, fuimos pioneros mundialmente en conocer mejor a los usuarios para ofrecerles determinados productos o servicios, más afines a sus gustos, conocimientos o aficiones, como entradas para determinados eventos, o incluso oportunidades laborales.



A mí este tipo de aplicaciones me parecen magia porque cuando alguien llega a su perfil de redes sociales, con muy poco tiempo disponible,- Porque invierte la mayor parte del tiempo en el trabajo, viajando, con su familia, descansando – y me ofrecen lo que busco, ya sean mis zapatillas de deporte preferidas, la compra de mi próximo vehículo, o una nueva oportunidad laboral, aporta mucho valor al usuario, a pesar del mucho ruido que puede haber en Internet.



Con la universalidad de YouTube, surgen nuevas profesiones, como la de los edutubers, (profesionales que ofrecen formación, a través de la plataforma). Desde SAE Institute ¿Apostáis también por un modelo educativo Online, o Webinars, o preferís la cercanía del modelo educativo presencial? Desde SAE preferimos, sin duda, la cercanía. Para nosotros lo más importante es el ecosistema que se vive aquí. Siempre le digo a mis estudiantes de Music Business, que cuando van andando por los pasillos, se están cruzando con productores, cantantes, artistas, managers… Y como se suele decir “El roce, hace el cariño”.



Igual, en este sentido sigo siendo demasiado idealista, pero te vas chocando, vas viendo y conociendo a este tipo de personas, por lo que el ecosistema que se vive aquí es brutal, porque no dejan de ser un contacto dentro de la industria del entretenimiento y contar con profesores que son directores generales de emisoras de radio, de multinacionales discográficas, de multinacionales independientes , personas que trabajan con medios de comunicación, o con los premios Grammy y tenerlas para ellos en un aula, durante varias horas, aporta muchísimo valor.



Es verdad, que también contamos con una plataforma Online, en la que vamos subiendo el contenido de las clases, y otro tipo de contenido adicional que hacemos.



También cabe destacar, que solemos premiar a nuestros estudiantes, para que vayan a muchos conciertos de música, entregas de premios, presentaciones de películas, eventos de emprendimiento y esto sigue siendo presencial también.



Sin duda, se genera un momento ¡WoW!, cuando el profesional que organiza esa presentación, o ese concierto, es un profesor/profesional al que los estudiantes están acostumbrados a ver en clase, es su profesor, su referente, su mentor. Es esa formación presencial, con una parte online y, con hacer vivir la experiencia, lo que nos hace ser una escuela de referencia en 27 países y más de 50 campus.



En la industria de la música, para fortalecer la empleabilidad, ¿Qué competencias, de las denominadas “líquidas“ cree que es necesario potenciar, con el fin de no ser solo conocido, si no también reconocido? Para mí, la comunicación es clave. Seguramente escuché en una conferencia que si este mundo se bombardease con libros, en lugar de con explosivos, a todos nos iría mucho mejor...



En definitiva, la comunicación y la lectura son fundamentales, para mantener un discurso basado en contenido.



Otro aspecto importante, es la Psicología en general, porque es difícil gestionar momentos de muchísima repercusión en tu carrera, con otros momentos, en los que esta repercusión no es tanta.



También resiliencia y liderazgo son imprescindibles. Pero para mí, tener la mente sana y mantenerte con los pies en la tierra, serían las mejores competencias, sin perder nunca las ganas de trabajar siempre con pasión, energía e ilusión. Hay que ser conscientes, de que hoy puedes estar en la cima de tu carrera y mañana puedes tocar fondo.



Otro aspecto que no hay que perder de vista, en esta industria de entretenimiento, donde la mayoría de los eventos son nocturnos es la disciplina de levantarse pronto, hacer cosas y ser organizado.



Nico, la televisión ha pasado de ser “Caja tonta”, a inteligente o Smart Tv. Los contenidos digitales, han contribuido al cambio en el hábito del consumo de televisión y música, siendo el usuario el verdadero protagonista de lo que quiere ver y escuchar, ¿Qué tipo de contenidos a la carta son los que personalmente demanda?, ¿Ha sido o es seguidor de alguna de las series de Tv, cuyas temporadas se hacen interminables? Efectivamente, creo que vivimos un momento en el que el modelo de negocio basado en contenidos crece de forma exponencial, gracias a determinadas plataformas de streaming.



Personalmente estoy muy volcado en temas de Entertainment Business, con temas relacionados con eSport y por supuesto musicales y audiovisuales, porque las personas, lo que queremos principalmente es consumir buenos contenidos, disfrutar, entretenernos y que nos haga desconectar por completo.



Alguien hace años dijo, que la música en televisión no funcionaba, y estamos viendo que estaba equivocado y programas de este tipo son un éxito absoluto.



Estoy muy familiarizado con la educación y el talento, y para mí es fundamental que determinadas personas, a través de una plataforma puedan mostrar su talento y pueden ver cumplido el sueño de poder llegar, por ejemplo, con su música a millones de personas. Me sigue pareciendo algo extraordinario y creo que todos deberíamos unirnos a esto, en lugar de ser detractores de determinados programas, que lo que hacen es dar oportunidades y sirven de escaparate.



Con respecto a las series, la única serie que estoy viendo, y a la que estoy enganchado es “La casa de papel”. Me gusta mucho ver las series en compañía, y cuanta más gente mejor, porque necesito hablar con la gente, por lo que mi tiempo de ocio lo dedico a estar con personas, más que ir a un cine, o estar en casa, viendo una película o una serie.



Una de las estrofas de la Canción de Manuel carrasco “Siempre fuerte”, dice así: Vamos Fuerte | No abandones, siempre fuerte| No nos vamos a rendir, ¿Qué importancia le otorga al efecto terapéutico de la música?, ¿Qué le hace conectar con determinado grupo o solista, sus letras, su música, su forma de ser fuera del foco mediático?

Definitivamente, la música es vida. No concibo mi vida sin música y de hecho está comprobado que tiene fines terapéuticos. Son ya muchos los hospitales que trabajan la musicoterapia, para que determinadas personas con enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, escuchando de repente una canción, puedan volver a sentir emociones vividas en el pasado.



La música es emoción, es universal, es talento en acción, es piel de gallina… Creo que sin música, no seriamos nada.



Por supuesto que Manuel Carrasco, con sus letras incita a la pasión, a la energía y al entusiasmo y a ser siempre fuertes, a pelear. Tampoco hay que olvidar, que algunas de ellas son también reivindicativas, para luchar por los derechos de las mujeres, tan importantes hoy en día, por la cantidad de mujeres asesinadas, por violencia de género. Personalmente, soy más de la letra que de la música. Prefiero la poesía que tienen las canciones y escuchar como un artista, después de fijarse en una historia, o en un momento determinado que está viviendo la sociedad, es capaz de transformar en canción, que luego tararean miles de personas.



¿Recuerda la última vez que…

… Hizo algo, a pesar de tener miedo? Pues he de decirte que tengo algo de vértigo y fui al Parque de atracciones de Madrid, con unos amigos y en la montaña rusa más grande que había me subí. Te confieso que no lo pasé nada bien, pero necesitaba darme cuenta de que ese tipo de atracciones no son para mí.



… Se sintió realizado por un logro? Sí, me acuerdo. Es verdad que valoro mucho todo lo que me pasa cada día y para mí un logro es poder tener la suerte de tener a mi familia y a mis amigos cerca, porque son los que me dan la energía, la pasión y la ilusión para vivir todos los días.



Cuando voy a la cama, reflexiono sobre lo afortunado que soy por tener cerca a personas a las que quieres y te quieren y ese para mí es el mayor logro, pudiendo estar en paz y en calma con el mundo y haciendo lo que me gusta, ¿Qué más se puede pedir?



… Disfrutó de un paseo por los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba? Es rara la vez que voy a Córdoba y no me acerco a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, estuve en Córdoba con motivo del concierto de Melendi y por supuesto, no podía faltar una visita obligada a este magnífico lugar, mi lugar preferido de Córdoba. Me hace contactar con mis orígenes, con la naturaleza, con el agua, en definitiva, con la paz.



… pagó con dinero en efectivo? ¡Uh! Pues de esto, sí que no me acuerdo. Llevo una cartera que no tiene posibilidad de guardar monedas y es un problema al recibir las vueltas.



Incluso te diría que son pocas las veces que pago con la tarjeta de crédito física, únicamente en los pocos lugares que quedan con datáfono sin “contactless”. Ahora el móvil es mi medio de pago habitual.



… Envió una carta por los medios tradicionales? ¿En serio?, Pues igual la última carta que mandé por correo postal fue hace unos siete años un christmas a un amigo que vive en Inglaterra, o cuando estaba en la Universidad, solicitando alguna beca.



¡Me estás poniendo en un aprieto, jaja! Es cierto que han transcurrido muchos años desde que envié una carta física.



… Utilizó una cabina telefónica? Pues mira, te puedo decir que en Madrid llevo ya ocho años, y en todo ese tiempo no he usado ninguna. Como mínimo hará diez. Igual en Córdoba en alguna ocasión he utilizado una cabina telefónica. Lo que sí que no puede faltar es la típica foto que te haces en Londres (otra de mis ciudades preferidas), con la cabina roja.



… Envió un SMS? Antonio Orozco, tenía un espectáculo muy bonito, con su gira “Único”, donde al final de sus conciertos, comentaba que estaba comprometido con el proyecto de construir un hospital en una zona desfavorecida del mundo, e invitaba a todo el público que quisiese y acudía a sus conciertos a mandar un SMS, para donar los beneficios de esos mensajes a una ONG. Cuando lo contó, pensé que merecía la pena enviar ese SMS y así lo hice.



Si para mí la música es importante, también lo es la unión, la fuerza, la solidaridad.



… Leyó un periódico en papel? Me gusta tener literalmente los pies en la tierra y seguramente sería en alguno de los viajes que hago por España en AVE.



Lo cierto es que estoy acostumbrado a leer los libros en papel, pero reconozco que soy un auténtico desastre con los periódicos físicos. Aunque los suelo consumir en digital, a veces alguna mañana me apetece desconectar del mundo digital y suelo leer en el metro, el periódico gratuito que ofrecen, para conocer lo que está pasando en el mundo.