Tribus no contactadas de Brasil enfrentan “genocidio” bajo el presidente Jair Bolsonaro ​El Consejo Indigenista Misionero de Brasil advierte que el número de invasiones de territorios indígenas se ha duplicado bajo el mandato de Bolsonaro, con más de 150 incidentes de este tipo perpetrados desde enero Redacción Siglo XXI

jueves, 10 de octubre de 2019, 11:09 h (CET) < En Brasil, agrupaciones en favor de los derechos humanos advierten en una carta abierta que los últimos pueblos indígenas no colonizados de la Amazonia se enfrentan al “genocidio”, en medio de incendios arrasadores y crecientes incursiones en sus territorios.



La advertencia se produce luego de que el Gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro despidió abruptamente al jefe de la agencia gubernamental encargada de proteger a las tribus no contactadas.



El Consejo Indigenista Misionero de Brasil advierte que el número de invasiones de territorios indígenas se ha duplicado bajo el mandato de Bolsonaro, con más de 150 incidentes de este tipo perpetrados desde enero.



Este año ha habido un récord de 87.000 incendios forestales en Brasil, según cifras oficiales, muchos de ellos deliberadamente provocados para desmontar tierras.



En un comunicado, el grupo de defensa de los derechos indígenas Survival International afirmó que “el presidente Bolsonaro […] quiere abrir territorios indígenas en todo Brasil a madereros, mineros y ganaderos.



En un comunicado, el grupo de defensa de los derechos indígenas Survival International afirmó que "el presidente Bolsonaro […] quiere abrir territorios indígenas en todo Brasil a madereros, mineros y ganaderos.

No le importa cuántas personas indígenas mueren en el proceso y ha expresado abiertamente su desprecio racista por ellos en muchas ocasiones".

