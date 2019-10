El Real Madrid afianza su liderato con apuros en La Laguna Llull abrocha el triunfo merengue (71-76) ante un Iberostar peleón Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 6 de octubre de 2019, 09:28 h (CET)

El Real Madrid afianzó este sábado con apuros su liderato en Liga Endesa, merced a su victoria por 71-76 en la cancha del Iberostar Tenerife y en el transcurso de una tercera jornada que brindó un interminable duelo entre el Monbus Obradoiro y el RETAbet Bilbao Basket, saldado con triunfo gallego después de dos prórrogas (98-96).

En San Cristóbal de La Laguna, el conjunto merengue sufrió durante todo el encuentro ante un rival motivado. Dos triples de Sergio Llull en el último minuto truncaron las posibilidades del equipo local, que ahí pasó del 71-70 a un 71-76 desesperante para sus intereses.

Así, las dos 'mandarinas' del '23' madridista decantaron el marcador en un desenlace de infarto. Los pupilos de Pablo Laso flojearon en el segundo cuarto (23-20) y especialmente en el tercero (20-14), mientras que el cuadro tinerfeño se envalentonaba conforma veía que su remontada surtía efecto.

Pero Llull puso esas dos guindas a un desempeño más que notable, habiendo anotado 19 puntos y acreditando 17 de valoración. Enfrente, los 20 puntos de Giorgi Shermadini mantuvieron al Iberostar metido en la cita, aunque en los segundos finales faltó suerte en sendos triples intentados por Kyle Singler y luego por Sasu Salin.

A rebufo del Real Madrid (balance de 3-0) en la tabla, en la segunda posición provisional se sitúa el San Pablo Burgos (3-0) tras doblegar por 74-82 al Joventut de Badalona. Earl Clark, con 20 tantos, y Thad Mcfadden, con 18, sobresalieron en el aspecto anotador del equipo burgalés.

En cambio, perdió comba el Casademont Zaragoza (2-1) tras caer por 89-73 en su visita al UCAM Murcia. Y también cedió terreno en la clasificación el Bilbao Basket (2-1), a tenor de un duelo larguísimo en el Multiusos Fontes do Sar. Ahí, dos tiempos extra resolvieron el marcador, que bien pudo necesitar de otra prórroga si Ben Lammers no falla sobre la bocina un palmeo bajo el tablero y en escorzo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.