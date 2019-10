Un paseo espectacular por los estudios de Harry Potter en Londres

A unos 32 kilómetros del centro de Londres se encuentran los estudios Warner Bros, en la comunidad de Leavesden. Allí, millones de visitantes provenientes de todas partes del mundo se deleitan con la magia que rodea a las locaciones en donde se filmó la mítica saga de películas de Harry Potter.



Este es el lugar en donde los muggles pueden observar cada uno de los sitios icónicos de la serie inspirada en los libros de J.K. Rowling. La escritora británica concibió originalmente los textos como cuentos infantiles, sin embargo su historia cautivó a millones lectores de todas las edades. Es por ello que aparece referenciada constantemente dentro de distintos relatos urbanos de la actualidad, especialmente en manifestaciones artísticas como teatro, televisión y otros largometrajes.



La meca de los admiradores de Harry Potter Warner Bros lanzó Las Reliquias de la muerte parte 2 en el año 2011, título que cerró la serie. Para los fanáticos de Harry Potter representó un momento de júbilo, aunque al mismo tiempo quedó un sentimiento de nostalgia porque ya no habrían más películas del personaje protagonizado por Daniel Radcliffe.



Pero la productora cinematográfica no perdió tiempo. Ya en 2012 abrió al público los estudios de grabación, obteniendo un éxito rotundo. El mago creado por Rowling generó todo un fenómeno global. Es una cultura propia en donde los estudios Warner Bros representan el sitio de peregrinación de los fanáticos de Harry Potter, como si de una religión se tratara.



Igualmente, existen algunos enclaves fuera de los estudios Warner en donde se grabaron varias de las escenas observadas en las películas. En este sentido, Strawberry Tours ofrece los mejores paseos recreativos pensados para el disfrute de personas de todas las edades en torno a esta taquillera atracción.



Los recorridos pueden realizarse con o sin la presencia de un guía, aunque la recomendación para los primerizos es no prescindir de la ayuda. Una cuestión es segura: el tour de Harry Potter es un circuito imperdible para cualquier turista o residente permanente en la capital inglesa. Por esta razón no sorprenden aquellas personas que han solicitado este paseo más de una vez. La magia de Hogwarts nunca pasa de moda.



Consejos básicos para realizar el tour de Harry Potter Lo principal es planificar la visita con bastante antelación. La expectación existente en torno a la figura de Harry Potter es tal que las entradas que usalmente se consiguen requieren, como mínimo, de un mes de espera. Esta circunstancia es más acentuada en épocas vacacionales, especialmente durante el verano europeo; por tal motivo los tickets de admisión son reservados mucho antes de la temporada.



Es aconsejable adquirir las entradas por internet para asegurar el día de la visita. El costo básico de las mismas es de £45 (adultos) y £37 (niños). Adicionalmente se pueden disfrutar de paquetes especiales y atracciones particulares. El combo completo más una guía digital e impresa tiene un precio de £55 y £47, respectivamente. El pack familiar cuesta £148, es apto para dos adultos y dos infantes o para un adulto y tres niños.



Los niños menores de 4 años entran gratis. Pero de todas maneras debe reservarse una entrada para ellos cuando los adultos adquieran las suyas. Además, en los autobuses los infantes pequeños necesitan un asiento especial.



Opciones para llegar a los estudios Warner Bros. Mucho depende del paquete adquirido. Existen recorridos que incluyen traslados para los pasajeros desde el centro de Londres, no obstante, quienes deseen llegar por su cuenta pueden hacerlo sin complicaciones. La estación de tren de Watford Junction es la más cercana a los estudios, el trayecto tiene una duración aproximada a los 20 minutos desde la estación Euston en Londres.



Igualmente, muchos de los circuitos turísticos de Londres incluyen un día dedicado al tour de Harry Potter, junto con otras locaciones emblemáticas como el centro financiero, los palacios históricos, el Big Ben. Londres ofrece recorridos temáticos sobre otras figuras muy conocidas en el séptimo arte y en la literatura inglesa, entre esos se pueden mencionar los recorridos del circuito de obras de Jane Austen.



El "pack todo incluido" es el más cómodo, pero también es el más caro. Tiene un precio de unas £60 por persona. Los tickets se adquieren online. La hora que aparece en el boleto es la hora de abordaje al autobús que recoge a los pasajeros del tour en la estación Victoria en la calle Buckingham Palace.



Es importante considerar el factor tiempo. Es indispensable llegar a la entrada de los estudios al menos 30 minutos antes de la apertura. De lo contrario, se corre el riesgo de perderse el ingreso. De igual manera, si se desea cambiar el día de una visita, es necesario notificarlo con varios días de anticipación para no ser multado. Por lo cual, si se suma el tiempo que se tarda en llegar e irse de los estudios, la espera en la entrada y el recorrido en sí, todo el circuito puede tomar entre 6 y 7 horas. Obviamente, lo más aconsejable para los visitantes es llevar zapatos cómodos, aptos para caminar el tiempo que dura el tour.



¿Y quiénes van por cuenta propia? Bueno, está opción es la más adecuada para visitantes que deseen recortar gastos. Gracias a la alta demanda de este destino, la oferta y variedad de alternativas para llegar es abundante. Aparte del mencionado recorrido en tren desde la estación Euston hasta la Watford Junction, el tren puede abordarse desde la estación Birmingham New Street; eso sí, tarda una hora en completar la ruta ferroviaria.



El boleto de tren tiene un costo de casi £9. Con la tarjeta Oyster de obtiene un descuento del 50 %. Luego, desde Watford Junction se aborda un autobús directo (sale cada media hora) que tarda 15 minutos en llegar hasta la entrada de los estudios. El valor del pasaje ida y vuelta es de dos libras esterlinas.



El tiempo total del tour de Harry Potter suele rondar entre las 3 y las 4 horas (como mínimo), que es el período requerido por cualquier muggle para contemplar las enormes maquetas de la escuela de Hogwarts. Los visitantes podrán apreciar los escenarios fantásticos, como el gran salón principal y el Caldero Chorreante… todo un éxtasis para quienes han admirado los libros y las películas de J.K. Rowling.



Puntos imposibles de perderse en un tour de Harry Potter Cualquier recorrido de Harry Potter que se denomine como tal arranca en la estación de King's Cross, específicamente en los andenes 4 y 5; sí, los mismos usados en cada uno de los rodajes de la serie. Allí los visitantes aprovechan para llevarse una instantánea empujando el carrito en el andén 93/4. En ese sitio también se encuentra la Harry Potter Store (igual a la tienda de varitas mágicas de Ollivander).



Al salir de la tienda, se observa al Hotel St. Pancras, utilizado para recrear la escena del Ford Anglia flotante de la segunda película (La cámara de los secretos). Desde las estaciones Bank y Monument de accede al legendario mercado Leadenhall, en donde fueron ambientadas (entre otras) las escenas del Caldero Chorreante.



Contiguo a la estación Leicester está Cecil Court (usado para el callejón Diagon), repleto de locales de antiguedades y librerías. Otros escenarios de Londres como el Tower Bridge, Westminster Bridge y el puente Millennium aparecen en varios cuadros de la saga. Así como el interior de la embajada de Austria, convertido en Gringots (el banco de los magos), entre otros edificios históricos.



Por último, no puede omitirse al Odeon Cinema, pues se trata del teatro utilizado para todos los preestrenos de la serie. En definitiva, el tour de Harry Potter es probablemente la opción más espectacular para realizar un recorrido temático en Londres.