El 3 de octubre Carme Teatre estrena Barracó 62 de J.A.Gil Albors

El día 3 de octubre, entre los actos de celebración de su 25 aniversario, la Sala Carme Teatre estrenará la obra Barracó 62 de Joan Alfons Gil Albors, escrita en 1963 y Premio Joan Senent de Teatro ese mismo año. Nacido en Alcoi en 1927, Gil Albors es autor de reconocido prestigio a nivel nacional.



Su extensa producción dramática, tanto en castellano como en valenciano, ha sido premiada varias veces y representada en teatros de todo el país. Con Barracó 62 fue pionero en la recuperación del valenciano para nuestro teatro después de la posguerra.



La obra se aleja del contenido localista para situarse en una esfera más universal, que la emparenta con el existencialismo.



A partir de la pregunta sobre el sentido de la libertad, se inserta al hombre en un universo adverso, un campo de concentración, donde unos personajes arquetípicos, que funcionan como un experimento de la condición humana, no tienen escapatoria.



Barracó 62 se inserta dentro del proyecto AMB EL TEXT PER DAMUNT, con el que Carme Teatre se esfuerza en dar a conocer la trayectoria del teatro en nuestra lengua durante los siglos XX i XXI, a través de autores y textos representativos de cada época literaria.



Se trata de recuperar, para nuestra escena, autores fundamentales de nuestra dramaturgia, también obras olvidadas o que ya no se representan en nuestros escenarios, para dar una visión de la evolución de nuestra literatura dramática durante estos dos siglos.



El estreno, con la presencia del autor, J. A. Gil Albors, al que se le rendirá un homenaje después de la función, tendrá lugar en la sala Carme Teatre el próximo 3 de octubre a las 20.30 horas. La obra se mantendrá en cartel hasta el 13 de octubre con el mismo horario.