¿Cómo disfrutar de las mejores series de este otoño de la forma más barata?

La forma de consumir televisión ha cambiado drásticamente en los últimos años. Las plataformas de streaming y vídeo bajo demanda ya copan los primeros puestos en suscriptores, sobre todo las que se dedican a las series. Sin embargo, la fórmula aún no está consolidada y continúan surgiendo nuevas opciones como Disney+ y Apple TV+ o la reciente fusión entre Telefónica y Atresmedia. Además, las posibilidades de contratación son tantas que, aunque los consumidores se han rendido a la televisión a la carta, no resulta sencillo encontrar la oferta que mejor se adapta a las necesidades y gustos de cada uno.



Ahora, las compañías de telefonía se suben al barco de este tipo de televisión y ofrecen estas plataformas de entretenimiento junto a la contratación de sus tarifas de telefonía, internet y televisión. “Principalmente, hay dos formas de consumir los servicios de televisión a la carta. Contratarlos directamente a la plataforma en sí, o beneficiarse de los packs que ofrecen las compañías de telefonía. Si habitualmente tenemos contratados líneas de telefonía e internet, es interesante ver la oferta que contienen de plataformas en streaming. Hay paquetes que incluyen gratis HBO, Amazon Prime Video e incluso Netflix o lo ofrecen a un precio más bajo que la propia plataforma”, aseguran Rodrigo San Martín, Experto en Telefonía y Tarifas de Roams.



¿Cómo podemos disfrutar de todo lo que nos gusta de la forma más sencilla y económica? Una buena opción es beneficiarnos de las ofertas que lanzan servicios y compañías que ya tenemos contratados. Los expertos de Roams, el comparador de tarifas de telefonía e internet, han estudiado el mercado y han descubierto distintas combinaciones para sacar el máximo partido a las plataformas de la forma más barata según las necesidades y gustos de cada usuario.



Movistar

Los clientes de Movistar cuentan con la opción Fusión Selección Plus Ficción. Este pack ofrece por 95 euros al mes internet, teléfono fijo, móvil y televisión a la carta, principalmente series y películas. El precio incluye tanto el contenido propio de Movistar+ como el plan de Netflix para dos dispositivos simultáneos. “Para los ya clientes de Movistar, este pack les permite ver televisión a la carta por un precio muy reducido. Si contratásemos todos estos servicios por separados costarían más de 95 euros. Eso sí, el fútbol queda fuera ya que pertenece a otro tipo de oferta”, puntualiza San Martín.



Vodafone

Quienes tienen contratados servicios de Vodafone pueden optar a las plataformas de contenido a través de One Ilimitada Súper. Desde 37 euros al mes, los tres primeros meses, y 75 euros mensuales a partir del cuarto mes, esta tarifa contiene internet, línea de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión. Además, esta oferta permite añadir paquetes según los gustos de cada usuario y sin ningún tipo de permanencia. Los paquetes que incluyen suscripción a otras plataformas son: Seriefans, que incluye HBO; Serieslovers, que tiene tanto HBO como Amazon Prime Video; y Cinefans, con acceso al canal de Movistar Estrenos y Filmin. Asimismo, el descodificador de Vodafone permite incorporar Netflix para tener acceso directo desde la televisión, aunque el precio será el mismo que si se contrata solo la plataforma.



“A veces el tema de los paquetes añadidos puede despistar. Tenemos que saber bien cuándo son los estrenos de las series o películas que queremos ver y a qué plataforma pertenecen y así poder ir jugando con las distintas opciones cada mes. Al no tener permanencia, podemos contratarlos o darlos de baja según nuestra necesidad”, explica el experto en telefonía y tarifas de Roams.



Orange

La mejor opción dentro de Orange la encontramos en Love Medio 100MB, que incluye internet, línea de móvil, teléfono fijo y su televisión propia. Esta oferta son 32,48 euros durante los tres primeros meses y 64,95 euros al cuarto mes. Además tiene un importante descuento en la suscripción a casi todas las plataformas: Wuaki Selection tiene un mes gratis y luego 4,99 euros mensuales; FlixOlé también tiene el primer mes gratuito y después un coste de 2,99 euros; Netflix, por 4 euros al mes con el plan de un único dispositivo; y Amazon Prime Video, el primer año gratis y luego 4,99 euros mensuales.



Jazztel

La opción más aconsejable dentro de Jazztel es Básico Plus 100MB, que ofrece internet, móvil, teléfono fijo y, de forma opcional, la televisión de Orange por 24,95 euros mensuales los tres primeros meses y 49,95 euros a partir del cuarto mes. “Los paquetes funcionan exactamente igual que los de Orange aunque su oferta es algo más difusa”, según los expertos de Roams, ya que “no queda claro si se puede añadir plataformas como Netflix o Amazon Prime Video, aunque se entiende que sí porque el aparato decodificador es exactamente el mismo”.



Yoigo

Esta compañía ofrece su pack Fibra 100Mb y la Sinfín 8GB que incluye internet, móvil, teléfono fijo y televisión opcional con Agile TV. Desde 54 euros al mes, Yoigo te instala un dispositivo decodificador, tipo box de Android o Apple TV, que convierte tu televisión en una Smart TV para acceder a las plataformas streaming y a la TDT. Como en Orange, los precios de suscripción a las distintas plataformas a través de Yoigo son más reducidos: Amazon Prime Video, 36 euros al año; Netflix, gratuito los tres primeros meses y luego pasa a costar 11,99 euros el plan para dos dispositivos; Sky, por 10,99 euros al mes; y FlixOlé, por 2,99 euros mensuales. No obstante, Yoigo no cuenta con una cuenta con una oferta propia de televisión.



Los estrenos que vienen El nuevo curso viene cargado de novedades en series y contenidos a la carta. Destacan en Netflix la segunda temporada de Élite -el aclamado thriller adolescente que ya se sitúa como digno sucesor de The Gossip Girl-, The Politician o Creedme, además de la quinta temporada de Peaky Blinders. En HBO vienen pisando con fuerza Watchmen, Foodie Love (de Isabel Coixet) y La materia oscura, en noviembre.



Por su parte, Amazón Prime Video apuesta por su gran superproducción El señor de los anillos, cuyo primer capítulo estará dirigido por José Antonio Bayona, y Sky apuesta fuerte con una Catalina la Grande encarnada por Helen Mirren. Además, Apple TV+ arranca su emisión en EE.UU. con series como See, protagonizada por Jason Momoa, o The Morning Show, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon a la cabeza.