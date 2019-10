Mayte Martín y Claudia “La Debla” cierran la IV Semana Flamenca de Alhama de Murcia La joven bailaora Claudia “La Debla”, Manuel Heredia (Cante) y Antonio De La Luz (Guitarra), reinaron en el Velasco la noche del sábado con su cuadro flamenco Lydia María González Zapata

martes, 1 de octubre de 2019, 11:26 h (CET)

Acaba de concluir la IV Semana Flamenca de Alhama de Murcia y ya la echamos de menos. Un festival tan joven y con tanta categoría, por ahora, totalmente gratis, y a los pies de Sierra Espuña. ¿Qué más podemos pedir las aficionadas al cante jondo?



Si el año pasado la clausura fue de manos de Rocío Márquez, con solo 22 años se hizo con la Lámpara Minera en el Cante de las Minas de La Unión (Murcia) en 2008, este año hemos podido disfrutar de Mayte Martín el viernes y Claudia “La Debla” el sábado.



Mayte Martín envuelve la noche con su alma En el Teatro Velasco de Alhama de Murcia, bajo su castillo del siglo XI y sus gigantescas rocas milenarias, Mayte Martín (Cante) y Alejandro Hurtado (Guitarra) nos llegaron al corazón con su espectáculo “Memento”.



De negro riguroso y cabellos blancos, la artista nos entonó desde una granaína, hasta un tiento pasando por una soleá, seguiriya, cantes de ida y vuelta como milongas, recordó al maestro Valderrama con una colombiana, guajiras, cantiñas y, para cerrar, nos regaló el Romance de la reina Mercedes por bulerías.



¡Qué gran noche nos brindaron estos grandes del flamenco! El público no los dejaba irse a gritos de “olé”; una mujer que proclamaba a viva voz “Mayte, solo necesito tu luz” y otra más contundente todavía que se acercó al escenario a regalarle una ramita de romero, la cual Mayte Martín recibió besando su mano.



Claudia “La Debla”: Fuego en sus pies La joven bailaora Claudia “La Debla”, Manuel Heredia (Cante) y Antonio De La Luz (Guitarra), reinaron en el Velasco la noche del sábado con su cuadro flamenco. La Debla, nacida en Barcelona en 2005 pero criada en Granada, desde los cuatro años, aunque parezca mentira, lleva haciendo carrera.



Ha trabajado con Antonio Albaicín o Estrella Morente y es una de las grandes promesas del baile flamenco en nuestros días. Bailar es su vida y se nota. La Debla se queda totalmente absorta en su zapateao y con el movimiento de sus manos hechiza a la audiencia.



