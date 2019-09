Representantes de la música urbana en España comparten sus impresiones sobre este movimiento cultural

La música española vive una nueva edad dorada, y la música urbana es el mejor ejemplo de ello. Spotify, la plataforma de audio en streaming más popular del mundo, acaba de revelar datos que corroboran el auge de este movimiento musical en nuestro país. Desde 2017, las escuchas de música urbana se han disparado gracias al streaming, que está permitiendo a los artistas llegar a nuevas audiencias. En este sentido, C. Tangana ha comentado sobre Spotify que “ha sido mi principal medio de crecimiento. Hace años vi claro que el streaming sería lo siguiente”.



La música urbana ha sido impulsada tradicionalmente por artistas americanos, en especial de países como Panamá, Puerto Rico y Colombia. Pero España está emergiendo gradualmente como una voz propia dentro del género en el panorama musical. Desde hace dos años, la música en inglés ha perdido peso en nuestro país, en favor de la española. Este hecho está estrechamente ligado al aumento de la popularidad de la música urbana. Maikel Delacalle, uno de los artistas más relevantes del género en español, lo tiene claro “es la música con la cual hemos cambiado el panorama”. Otro de los grandes de este género en nuestro país, Rels B, ha apuntado que “la música urbana es una música hecha con sus propios filtros y códigos, y que ha abierto al mercado musical un apuerta enorme”. Recycled J indica en esta misma línea que “el concepto música urbana engloba muchísimos estilos, algunos que se reinterpretan de corrientes del pasado y otros muchos que están surgiendo a día de hoy”.



Los datos de Spotify lo confirman, pues la música urbana ha experimentado un aumento de un 44% en reproducciones desde 2017, año en que ‘Despacito’, de Luis Fonsi con Daddy Yankee; ‘Súbeme la radio’, de Enrique Iglesias o ‘Mala mujer’, de C. Tangana, fueron todo un éxito. En tan solo dos años, los españoles han escuchado en Spotify música urbana un total de 63.150 millones de minutos, lo equivalente a 120.000 años escuchando música sin parar



“Las playlists de Spotify han jugado un papel fundamental en la difusión de la música urbana española en todo el mundo. Gracias a ellas, nuestros usuarios descubren nueva música de manera sencilla y brindan a los artistas la posibilidad de ser escuchados por más de 232 millones de personas en todo el mundo”, afirma Federica Tremolada, Directora General de Spotify para el Sur y el Este de Europa, que ha presentado hoy los datos en Madrid.



De hecho, desde 2017, las escuchas de música urbana producida por artistas españoles ha crecido un 80% fuera de nuestras fronteras, y los artistas del género confirman este hecho. “Spotify está apoyando mucho a la música española y a los artistas emergentes, y nos están exportando a otros países”, explica Lola Índigo. Mala Rodríguez, coincide: “Ahora me puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo, y eso es muy bestia”.



Rels B destaca cómo la plataforma le ha permitido desarrollar su carrera. “Spotify me ha dado la oportunidad de avanzar en mi carrera sin la necesidad de medios de comunicación, ya que todavía no es tan fácil entrar en ellos, tanto en televisión como en radio. Todavía no nos tienen tan en cuenta, por lo tanto, Spotify ha permitido a muchos artistas hacer su carrera por su lado y vivir de la música”.



Algunos llegan a comparar el boom de la música urbana con el que se vivió con la Movida de los 80. Y es que, poco a poco, los artistas españoles están empezando a labrarse sus propios caminos dentro de un género tradicionalmente dominado por músicos latinoamericanos. El madrileño C. Tangana señala el que para él es el origen de esta nueva ola “pertenezco a una generación nueva. Somos los que decidimos ser artistas en un momento de crisis de España”. En esta misma línea, el cantante afirma que “rompemos un poco los tópicos españoles. No nos dejamos encasillar”.



Los datos de Spotify apuntan a una nueva tendencia musical: nuestro país ahora escucha más música española que anglosajona a diferencia de 2017, cuando la música más escuchada por los españoles procedía de Estados Unidos. Hoy, la música preferida por los usuarios españoles es la creada en España (28,8%), seguida de la estadounidense (20,1%), la puertorriqueña (15,3%), la colombiana (6,9%) y la inglesa (6,2%).



Radiografía de la música urbana en las comunidades autónomas de España

Según revela la plataforma sueca, la música urbana en España tiene como público mayoritario los jóvenes de entre 18 y 29 años, de los cuales un 57% de las escuchas corresponden a hombres y un 42% a mujeres (1% de usuarios con género no definido). En lo que respecta a los géneros de música urbana, el reparto de escuchas de los españoles es: reggaetón (52,11%), trap (27,29%), hip hop (15,40%) y R&B (5,2%).



El top 10 de comunidades autónomas que más escuchan música urbana quedaría del siguiente modo: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Castilla y León, Islas Baleares y Castilla-La Mancha.



Aunque el reggaetón es más popular en todas las comunidades, Cantabria, Ceuta, Melilla y Navarra parecen ser los más entusiastas del género. El R&B triunfa en Cataluña y en Isla Baleares; el rap en Islas Canarias; el trap latino en Andalucía y el trap español predomina en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia.



El resto de comunidades, Aragón, País Vasco, Madrid, Principado de Asturias, Valencia, tienen al hip hop español como género favorito.



Además, la música urbana producida en España tiene ciertas peculiaridades con respecto a la procedente de otros países. Según expertos musicales como Alizzz, productor y artista del género, “es algo más sobria, con una influencia más marcada del urbano y pop de Reino Unido y Estados Unidos”. Para César Lores, A&R en Sony Music Entertainment “en España nos diferenciamos del resto de países por tener artistas que adaptan su música a diferentes tendencias locales e internacionales como el flamenco, el afro o incluso el dancehall, entre otros”.



En lo que respecta a las playlists más importantes del género urbano en España, ‘Baila Reggaeton’, ‘Trapeo’ y ‘Radar Urbano’ son algunas de las más seguidas en nuestro país. Estas playlists han ayudado a que muchos artistas urbanos se den a conocer en nuestro país e incluso más allá de nuestras fronteras.



La gran pregunta es: ¿Qué viene ahora? A medida que la música urbana conecta a las audiencias hispanohablantes de todo el mundo, parece inevitable que los propios artistas españoles continúen poniendo su sello distintivo en la música.