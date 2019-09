Camilo Sesto y José José, artistas legendarios e inolvidables

A muchos jóvenes les encanta inundarse de tatuajes por toda su geografía corporal, mejor procura de contaminar tu historia de coloridos, valiosos e inspiradores tatuajes. Dedícate con sincera pasión a desarrollar honestamente la belleza de talento que posa en ti, no dejes que esa genuina maravilla se quede oculta en inmensa oscuridad, tú debes decidir a volar y hazlo ilimitadamente ignorando cada temor que desea apoderarse de ti, haz que la naturaleza respire orgullo de tu creación, inspírate en la historia de los que han hecho tatuajes eternos para la historia mundial. Aprovecha e invierta tu tiempo en la grandiosidad y si serás grande por tus logros obtenidos, invierte tu tiempo abundantemente en diversión y serás gigante en fina mediocridad.



Nuestro recorrido por este mundo es de acción, logros y fracasos, hagamos de nuestra existencia una memoria imborrable, no permitamos darnos ilimitadamente permiso de malgastar el fervor de hoy, si el tiempo no se sabe celar con delicadeza, vivimos el riesgo de que el tiempo se nos agote sin nada que hacer por nosotros, ni por los demás; si así como somos expertos voluntariamente para estar revisando el “estado” de WhatsApp y Messenger, de la persona amada, también deberíamos destacarnos para cuidar y aprovechar cada minuto de la vida en lo que nos genere fantásticos resultados, exclusivamente así podemos hacer que nuestro nombre y apellido sea de renombre e históricamente recordado.



Septiembre llegó rápidamente y también se ha marchado con apresurada velocidad, durante su estadía se llevó físicamente a dos grandes ídolos de la música, dos maestros que dejaron tatuajes en el corazón de millones y millones de habitantes de todo el mundo en especial de nuestro idioma. Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto, (nació en Alcoy, España el 16 de septiembre de 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre del presente año). Su legado como cantante, compositor e intérprete ha sido y será excelso motivo de inspiración para todos los que aprecian el maravilloso arte de la música.



José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido como José José o “El Príncipe de la Canción”, (nació en México el 17 de febrero de 1948 y falleció en Miami Florida, este pasado sábado 28 de septiembre del presente año). “Se habla que fue un cantante empírico, que jamás llevó estudios musicales formales en un conservatorio”, su voz y el contenido exquisito de sus canciones ha sido fielmente culpable de que muchas parejas se hayan, y se encuentren felizmente enamorados.



“Se estima que José José ha vendido más de 80 millones de discos en sus 55 años de carrera. En México, según las estadísticas discográficas, su álbum Secretos es el más exitoso con más de 11 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 1983 y reedición en 2013 cuando se celebraron los 30 años de su lanzamiento”. Ha sido uno de los pocos artistas que ha recibido prestigiosos e incontables premios y reconocimientos nacionales e internacionales. “A lo largo de su carrera, alcanzó los más grandes premios de la industria musical por mencionar algunos: Grammy, Grammy latino, Premios El Heraldo de México, Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el paseo de la fama de Las Vegas”.

Camilo Sesto y José José, son artistas legendarios e inolvidables, las huellas artísticas de ellos es sinónimo de inspiración, respeto y de perpetuo asombro cosmopolita, cuando un artista muere físicamente, significa que su legado torrencialmente inicia a despertar mágico e indefinible deslumbramiento. El que se esfuerza apasionadamente por lo que ama, se convierte en espléndida gloria y la brillante historia le agradece porque gracias a su legado ella puede sobrevivir con vivo esplendor. Hay personas que nacen para fabricar y cultivar obstáculos en las vidas de sus contemporáneos u otros nacen para iluminar a incontables generaciones, quienes viven para causar tropiezo son peste y total desilusión del universo.