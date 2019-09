Vacaciones low cost: trucos para viajar más barato Organizar las vacaciones con mucho tiempo es uno de las estrategias que más dinero te permitirá ahorrar Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de septiembre de 2019, 11:51 h (CET)

Aunque parezca difícil, hacer un viaje con poco dinero siempre es una opción. Solo se trata de poner en práctica algunos consejos, una serie de trucos que realmente funcionan y pueden hacer una diferencia grande en el total del costo de unas vacaciones. No es magia: solo ponerse creativo, organizarse y atreverse a la aventura. ¿Nos sigues?



Presta atención a estos consejos para viajar con poco dinero. Vas a querer salir corriendo a comprar tus pasajes en avión.



1. La antelación es clave Organizar las vacaciones con mucho tiempo es uno de las estrategias que más dinero te permitirá ahorrar. Aprovecha las ofertas, los vuelos baratos e incluso los hoteles a un precio accesible. Cuanto más cerca reserves de la fecha del viaje, probablemente más dinero tengas que invertir en tus vacaciones.



2. Sé flexible con las fechas Los precios varían de acuerdo a la temporada y el día de la semana. Analiza y compara precios con distintas combinaciones de fechas y en diferentes épocas del año. Si tienes paciencia, seguramente encuentres mejores precios. Además, si nos has hecho caso con el punto 1, entonces no tendrás apuro alguno.



3. ¡Alertas! Los buscadores de vuelo suelen tener alertas que te avisan cuando hay cambios de precio en los vuelos u hospedajes que estás buscando. Así que activa los mensajes, y estate listo para aprovecharlas mientras tengan vigencia.



4. ¿Ya conoces los sistemas de voluntariado? Cada vez son más las personas que se animan a este tipo de viaje. Se trata de trabajar a cambio de hospedaje y comida y es realmente una buena alternativa para los amantes de la aventura. Puedes por ejemplo, atender un hostel y dormir gratis y disfrutar de las horas libres para recorrer la ciudad casi sin gastar dinero. Suena bien, ¿no?



5. Vuelos low cost Este tipo de aerolíneas ofrece vuelos realmente económicos y para los que optan por viajar ligero es una excelente alternativa. Sky Airline es una de ellas y sus ofertas de precios son realmente atractivas, y lo mejor es que vuelan a tantas ciudades que no vas a saber por cuál de todas arrancar.



6. Define un presupuesto diario Si no dispones de mucho dinero, una excelente idea es establecer antes de viajar cuánto puedes gastar por día. Así, podrás organizarte y optar por las comidas y actividades que te permitan disfrutar de tu viaje de principio a fin.



7.Actividades gratuitas Todas las ciudades del mundo tienen una oferta de lo más variada en lo que a actividades gratuitas se refiere. Puedes buscar por internet y organizar tu rutina de viaje en base a estas opciones o acudir a la agencia de turismo ni bien llegues. Seguramente te puedan orientar en el tema y brindarte opciones para divertirte y explorar la zona sin gastar de más.



8. Habla con la gente local Nada como acercarse a los lugareños para conocer a fondo la cultura y encontrar alternativas económicas. Saliendo del circuito turístico los precios suelen ser más accesibles y nos permiten experimentar mejor cómo vive realmente la gente del lugar.



9. Free walking tour Cada vez son más las ciudades del mundo que ofrecen este tipo de visitas guiadas. Se trata de un tour que dura entre 2 y 3 horas y que te lleva caminando a los principales puntos de interés. Lo mejor es que no tienen un costo fijo, sino que eso lo defines tú: al finalizar el recorrido, puedes abonarle al guía lo que consideres a nivel personal que vale su trabajo.



10. Camping, ¿por qué no? Acampar no solo es una excelente forma de aventurarse sino que nos permite ahorrar muchísimo dinero. Si eres de los que disfruta de la naturaleza, nada como pasar algunas noches bajo la luz de las estrellas. ¿Te animas a intentarlo? Viajar es una de las experiencias más maravillosas del mundo. Así que empieza a planificar tu próximo destino y sigue estos consejos para optimizar al máximo tu presupuesto.

