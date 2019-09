"¡Aquí seguimos dándolo todo como siempre!"

Azrael, según la mitología, es el ángel de la muerte. Os lo habrán preguntado muchas veces. ¿De dónde surgió el nombre del grupo? ¿Obedece a algún sentido concreto o meramente es casual?





Maolo: Bueno, como miembro fundador de la banda, junto a nuestro bajista JM Salas -la banda se llamaba "Afán de Lucro"-, te explicaré esto: yo tengo un hermano un poco mayor que yo, también es metalero y fue quien me aconsejó este nombre para la banda. Este nombre proviene de la banda "Crimson Glory", una de sus canciones se llama "Azrael" y nos gustó, decidimos llamarnos así, es un nombre pegadizo, corto, fácil de recordar, suena contundente; me gustó el consejo de mi hermano.



Con alrededor de 30 años en el circuito rockero español e internacional, sois considerados una banda señera, de las más importantes, y a lo que voy, influyentes. Vuestro estilo ha hecho escuela. Vinisteis en 1991 a arrasar, y con el primer álbum "Azrael `93" lo hicisteis sobradamente. Luego vinieron los demás discos y compartir escenario en macro conciertos con grupos como Vision Divine, Running Wild, Tierra Santa, Lujuria, Koma, Easy Ryder, Edguy, Mägo De Oz. (Esperad, que tome aliento...) Saxon. Merciful Fate, Runing Wild, W.A.S.P... Se dice pronto...





Maolo: Yo creo que todo eso llega trabajando duro, porque las bandas no nacen con padrino ni con manager, discográficas.... ese es el primer paso para una banda, el darse a conocer y eso tiene que trabajarse. En Azrael siempre lo hemos hecho, de una forma independiente desde nuestros principios, ya que Granada a nivel de medios especializados de Heavy Metal no tiene la cobertura como un Madrid o Barcelona. Imagina el hándicap de un año 1991 a hoy en día. Antes las mismas grabaciones eran en analógico, el material se enviaba por correo y cartas escritas a mano, los contactos se sacaban de las revistas especializadas en metal, Magazines... Puedo decir como motor de Azrael (así me denominan músicos que pertenecieron a Azrael) que Azrael es posiblemente una de las pocas bandas internacionales en que sus miembros han gestionado todo, sello discográfico, manager, grabaciones... No obstante, aún sigue siendo muy complicado entrar en los circuitos de festivales y demás. Llevamos 27 años en el mercado musical. Confiamos en que llegarán tiempos de mayor expansión, que creemos la banda merece. Y más vale tarde que nunca.



Me desmarco de la historia que se puede saber a través de la red y hago un paréntesis para preguntar algo muy distinto (como escritor, sobre todo como poeta, al ser dramaturgo, me gusta dar bandazos, eso genera la tensión), hablé hace poco para plantear esta entrevista con Enrique Rosales, me dijo entre otras cosas (y es un tema de absoluta urgencia y actualidad), respecto de la posición del grupo respecto a la emergencia climática, y Enrique dijo esto: "El mundo es un equilibrio que el hombre ha corrompido. Tenemos que cuidar nuestro entorno."





Así es. Primero habrá que quitar la basura principal, políticos, corruptos, que no piensan que esto no es de ellos ni nuestro, y como humanos o personas tenemos que concienciarnos nosotros, pero ya para frenar todo esto.



Gustos literarios y artísticos, aficiones, afiliaciones o vocaciones fuera de la música de los miembros del grupo, las que queráis contar.

Maolo: Siempre me ha apasionado algo como "volar", el aeromodelismo es algo que práctico cuando puedo, especialmente desde muy niño me fabricaba mis propios aviones con los palos de los polos y entelaba las alas con el papel opaco de las cajas de zapatos, y para endurecer el papel y tensar con acetona y pegamento Imedio. En mi época era muy caro, no todo el mundo podía realizarlo, a no ser como hacía yo: me buscaba la vida.



Mario: A mí me gustan Asimov, Huxley, Ende, Chandler, Christie, y en general toda la literatura de Ciencia Ficción, Novela negra y fantástica, desde muy joven. También me interesa mucho la astronomía y la física, además de ayudar a comprender mejor el mundo que nos rodea, me hace tomarme la vida con una cierta perspectiva.



Después de vuestro "Código infinito", séptimo disco de la banda, se anuncia ya el octavo trabajo de grabación. ¿Sale en octubre finalmente? ¿Cómo se títula y qué temas trata?





Mario: Sale en Octubre por fin y se titula Azrael a secas; nunca tuvimos un disco homónimo y creo que ha llegado el momento, pues en él se refleja perfectamente toda la personalidad y el carácter de la banda. (Azrael 93 era la 2ª demo, nuestro primer álbum fue Nada por Nadie en el 95)



Vuestro tema "Nada por nadie", su letra es más vigente que nunca. En ella se habla de una voz amistosa que le habla a alguien egoísta, encerrado en sí mismo y que sólo piensa en su bienestar y en nada más, ni en nadie más. Quien le habla como desde una inmanencia le dice, finalmente, "Cuando no te quede ya nada que decir/ Pues toda tu vida se echó a perder/ Lamentaras haber conseguido/ Que ya ni siquiera tu propia sombra se fíe de ti./ Siempre oirás una voz que te dice/ Que hay algo que hiciste mal/ Querrás luchar contra todo eso/ Que ya ni puedes ni podrás remediar. / ¿Para que sirvió que yo me preocupara en darte un consejo?/ Sigues sin llorar, hoy, ayer, mañana, nunca cambiaras."

¿Cómo romper la masiva sordera actual humana, la parálisis, el miedo que paraliza?





Mario: Esa canción la escribí con 18 años, y la verdad recuerdo el sentimiento que me llevó a hacerla: La impotencia y la rabia que uno siente cuando ve la autocomplacencia y el egoísmo generalizado en el que vivimos en esta sociedad tan individualista y egoísta, tan poco solidaria. Han pasado sólo 24 años así no hemos cambiado mucho al respecto, en el “primer mundo” somos así.



Arde la Amazonia, llueve sangre hacia arriba de África Subsahariana, Siberia, Tailandia y las Canarias. Los incendios en Brasil han aumentado un 83% desde las políticas medioambientales que ha implantado, desde enero de 2019, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Más de 25 guerras en el mundo, eternizadas con armamento que les suministran los demás países.





Mario: ...Trump, Boris Jonhson, Vox, Palestina, más de 1000 muertos al año tratando de llegar a Europa… Siria, Libia, Iraq. Curas pedófilos, desahucios, crisis financieras y rescates a la banca… que quieres que te diga…

Lo importante es ganar la Champions ¿no?



Maolo: Ya dije que por 4 pagamos miles. Solo sus intereses, solo digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio y les dará lo que merecen.



¿Queréis decir algo para finalizar, a quien lea esta entrevista, lo que sea, hablar del tiempo, de que no se puede ir a la playa en verano porque está llena de insoportable humanidad, que todo es cada vez más difícil, que la cultura y las artes cada vez son más maltratadas, o que os preocupa esto, u os alegra lo otro? Adelante, amigos...

Gracias por estar y dar apoyo a este nuevo disco, "Azrael", que tanta ilusión nos hace. Tenemos ya varios conciertos en agenda, nos vemos pronto en vuestra ciudad. ¡Nosotros siempre seguimos aquí!