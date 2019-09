Jon Secada: “Soy feliz por hacer que la gente baile con mis canciones”

El cantante y compositor Jon Secada, ganador de tres Grammy, más de 20 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y varios papeles protagonistas en Broadway, fue el gran protagonista de la Noche de los Premios Latino en Estepona. Hacía años que no pisaba la Costa del Sol. En declaraciones a Diario Siglo XXI se definió como un enamorado de España.



"El pasado año estuve en Sevilla y ahí surgió la idea de hacer algo nuevo. Entre mis agentes y los de Soraya se cerró todo porque ambos queríamos hacer un dueto con un tema especial. Eso permitió que se grabara el tema en Miami y ahora esperamos los resultados y que le guste al público. Por ahora las expectativas son positivas"



¿Su sensación después de haber recibido el Premio Latino de Oro como mejor cantante iberoamericano en Estepona?

Cuando me lo dijeron me llevé una sorpresa porque resulta hasta sorprendente que después de tantos años en la música se reconozca el trabajo de uno. Me hizo feliz y más aún cuando vi que tanta gente estaba a mi lado. Estas cosas sirven para seguir adelante con el esfuerzo de cada día



¿Se cansa de que le pidan siempre “Otro día más sin verte”?

Jamás, porque ha sido clave en mi vida. Muchas generaciones siguen cantando y eso es signo de que se hicieron bien las cosas. He estado en actuaciones donde habían madres e hijas bailando con el tema. Esto representa mucha emoción para el artista por muchos años que pasen de cuando lanzamos el heat



¿Piensa en la retirada?

En absoluto. Creo que todavía queda mucho Jon Secada en el espectáculo. La gente me quiere y eso lo veo en muchos países. Si en alguna ocasión noto que ya no conecto con la gente ese será el momento de la despedida definitiva, pero por ahora seguimos adelante con muchas ganas y con muchos proyectos por delante



¿Qué le ha parecido la Costa del Sol?

He estado en Málaga, Estepona y Marbella. Me ha encantado en todos los aspectos, especialmente en la comida aunque no he tenido demasiado tiempo para disfrutarlo como merecería. Se parece en clima y todo a Miami y eso me lo ha hecho más fácil.