Osiris Valdés y su perla literaria "De Colores en el Arcoíris"

lunes, 23 de septiembre de 2019, 10:16 h (CET) El amor es como un jardín de diversos colores e increíbles y deleitables fragancias ilimitadas, cuando nos enamoramos descubrimos intensamente la maravilla de nuestro coexistir, quien nunca se ha enamorado jamás podrá sentir el encanto que el universo afablemente nos presenta por medio de la persona que nos cautiva sutilmente día y noche, la presencia del amor en nuestra respiración es una luz diáfana que no tiene comparación, lo que este mágico sentimiento provoca en cada uno de nosotros es de belleza inenarrable, el amor es signo de felicidad e inspiración inagotable, amar y ser amado es el bello color de ésta irrepetible vida.



Contemporáneamente el genuino amor, en especial el amor sentimental en muchos hogares está viviendo en tinieblas que parecen sin final, no podemos permitir que se pierda el sabor del amor. Abundantes parejas comparten techos por conveniencia, comparten lecho sin sentimientos, viven una vida de verdadero desperdicio, ¿Porqué vivir perdidos en apariencia? Si creen que ya no brilla ese sentimiento que un día los hizo vivir mutuamente, los momentos más deliciosos en esta estadía terrenal, lo ideal que hoy deben hacer es naturalmente separarse sin rencor, quizás pronto cada uno se encontrará con ese Ser más compatible, para tus ideas y sentimientos.



El amor se alimenta de respeto y responsabilidad universal, quien defrauda en una relación es traidor así mismo, uno de los principales secretos para que una pareja bilateralmente respire aroma de felicidad; son los agradables detalles esos que llegan inesperados, obsequiar un libro de esos que están escritos con símbolo de pasión, amor, ternura e interminable inspiración, es darle a esa persona un tesoro solemne e inolvidable.



Anécdotas A esa mujer amada nunca le des un presente inapropiado, por ejemplo; hace varios años miré que a una vecina su novio le llevó un conejo vivo, tu crees que eso es adecuado, a ella le llevaron tropiezo y sobre todo gasto. Hace como 5 años conocí a una dama maravillosa y ella me mostró un regalo que le había hecho un exnovio, era un libro hermosísimo con los mejores poemas del poeta, escritor y diplomático panameño Ricardo Miró (1883-1940), por ahora se me olvida el año que se editó ese fantástico ejemplar, en la primera página tenía una dedicatoria de historia que quedó impregnada en la memoria de esa joven, para ella era una joya de precio incalculable.



De colores en el arcoíris Recientemente me ha llegado un magnífico y colorido libro desbordado en romanticismo de nombre “De Colores en el Arcoíris” de la joven poetisa Osiris Valdés López, editado por Grupo Editorial Círculo Rojo SL de España, su primera edición fue en julio del 2017, en este año ha nacido su segunda edición. En las últimas líneas del prólogo redactado por Osiris dice: De colores en el arcoíris nace la inspiración que da voz al amor que siento, vida a mi poesía, surgir a un universo de sensaciones y vivencias, a las ansias de transmitir mis sentimientos. Se visten de colores mis ilusiones y se expanden en mis poemas, que en este libro habitan y son una ofrenda que mi alma emana agradecida a quien me impulsó para hacer realidad mi anhelo y al lector.



Leer este libro es enriquecerse en expresión de amor, es endulzar tus sentimientos, es contagiarse de riqueza sentimental, para este fin de año si vas a regalarle un libro a ese ser amado, honestamente te sugiero que sea “De colores en el arcoíris” y verás que serás recordado eternamente, el mensaje de este ejemplar se caracteriza por colorear sentimientos a través de las palabras de forma extraordinaria.



En palabras de la autora: “Mis escritos plasman lo bonito del amor en todas sus fases, pues cada una de sus etapas, si las observamos desde los ojos del amor, son cautivadoras. Simboliza mi propio dios interior, porque creo que solo este sentimiento hace que cada día merezca la pena vivir. En este libro muestro, mediante mis palabras, la sed insaciable que nos allana al amar, mis mejores deseos para todos los seres humanos y lo que soy”.



Valdés narra con excelsa palabras este sentimiento que en todos nos despierta vibras encantadoras, en este contenido; “describe los mil caminos que te llevan del goce al infierno a un ritmo vertiginoso, hasta, por fin, volverte a encontrar, a ser tu misma y a gozar de todo lo hermoso y enriquecedor que ha tenido esta vivencia. ¡Descubrirnos a nosotros mismos, conocer y aceptar ser los protagonistas perpetuos de nuestras fantasías y deseos inconfesables agudiza nuestros sentidos! Entonces los colores y sonidos se vuelven mágicos”, afirma Valdés.



¿Cómo está escrito este libro, en verso libre o prosa? ¿Porqué el nombre De colores en el arcoíris? Osiris: -Este libro está escrito en forma de poesía (o prosa poética), es un canto al amor. No podrás evitar identificarte y sumergirte en la fuerza y el poder de este libro prosa, poesía, erótica. “Oculta la clave de un enigma por descubrir que hace evidente su magia en el sabor de cada rima mientras te insta a volver a ser.” Y su nombre es porque el arcoíris para mi simboliza un suceso maravilloso, es un puente de colores, amor y libertad. El descubrimiento del amor hace que la vida cambie, se descubren nuevos colores y sonidos, lo cotidiano pasa a ser algo mágico. La consumación y el gozo te llevan a un paraíso hasta entonces ignorado.



Síntesis Biográfica Osiris de la Caridad Valdés López (nació en La Habana, Cuba el miércoles 15 de marzo de 1989). Es escritora, pintora, locutora, poeta y fiel apasionada del cine y teatro, estudió arte dramático con la actriz cubana Eslinda Núñez (1943), también ha dado clases de canto. Estudió Contabilidad y Finanzas desde los 21 años vive en España, la mayor parte del año vive en Mallorca y el resto lo pasa en Las Palmas de Gran Canaria, "en un pueblo lleno de magia" donde nació y vivió su abuelo materno, hasta que se enamoró de Cuba. Ella recuerda que "desde pequeña me encerraba en mis renglones conduciendo mi pluma hacia el surgir de mi poesía, adoro escribir, es mi razón de ser, es una necesidad diaria que tengo, siento que solo así recupero el oxígeno para respirar, es mi motivación, el desahogo de mi alma, mi manera de expresarme". Me sucedió en Cuba será su próximo título que publicará, es una novela.

