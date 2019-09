Andrés Palop: "La llegada de Lopetegui está demostrando mucha fiabilidad y mucho equilibrio" La entrevista y tertulia reunió al exfutbolista y Leyenda LaLiga Andrés Palop, que comentó la última actualidad del campeonato doméstico y las competiciones europea Redacción Siglo XXI

jueves, 19 de septiembre de 2019, 12:49 h (CET) Ante un inicio de temporada fulgurante, donde los favoritos parecen no serlo tanto, Andrés Palop, Leyenda de LaLiga y exfutbolista, repasó toda la actualidad futbolística junto a Sportium en el marco del 8ª Expo Congreso Andaluz sobre el Juego, celebrado en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga) los días 18 y 19 de septiembre.



Durante la mañana, los asistentes pudieron conocer de primera mano la opinión del exfutbolista de como encaran los equipos españoles sus andaduras por Europa, así como su previsión para el partido más competido del fin de semana en LaLiga: el Sevilla F.C. – Real Madrid C.F., que enfrentará a ambos equipos en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



Al respecto de este partido en el calendario de la próxima jornada, el ex portero sevillista reconoce que el partido se plantea “como un partido, a priori, apasionante. El Real Madrid llega en su mejor momento, es decir, hizo una primera parte contra el Levante extraordinaria donde demostró con argumentos futbolísticos muy buenos” declaró Palop. “Por su parte, el Sevilla, que está líder, con la llegada de Lopetegui está demostrando mucha fiabilidad y mucho equilibrio” añadió.

“El hecho que se juegue en el Sánchez-Pizjuán que es importante para el Sevilla, porque el Real Madrid ha tenido problemas en los enfrentamientos en este campo” puntualizó el cancerbero que formó parte de una de las generaciones más exitosas del Sevilla en su historia.



Pasando a la actualidad europea, Palop quiso destacar que el Sevilla F.C., que debuta en Europa League ante el Qarabağ que “a pesar de que haya que hacer un desplazamiento largo a Bakú y pueda plantearse algún problema, el equipo está capacitado para ganar allí y pasar a la siguiente ronda sin problemas”. En cuanto al Valencia, que se estrenó con victoria ante el Chelsea en la Champions League, el portero que militó en las filas valencianistas opinó que “el Valencia fue capaz de sumar 3 puntos en un campo como Standford Bridge donde siempre es complicado. Se sufrió, pero al final vimos un Valencia competitivo y diferente y yo creo que a lo largo de estos meses irá mejorando y estoy seguro de que jugará un buen papel en esta competición”.



Además, como experto en competiciones europeas tras ganar varias con Sevilla F.C. y Valencia C.F., y ser parte de la selección de Luis Aragonés que comenzó la racha histórica y de récord con el triunfo en la Eurocopa de 2008, Palop quiso destacar que “es un privilegio, el poder no solo haber competido contra grandísimos jugadores, sino también formar parte de esa Selección maravillosa en la que pudimos conseguir esa Eurocopa de 2008 en Austria y orgulloso por la carrera que me ha tocado vivir”



