Un Barça letal golea al ritmo de Ansu Fati

El FC Barcelona pasó por encima del Valencia (5-2) en un partido redondo para los culés gracias a la exhibición del joven Ansu Fati, un niño de 16 años que se encargó de resolver el envite en los diez primeros minutos, secundado en la segunda mitad por el hambre y el afán de Luis Suárez, autor de un doblete que mató al conjunto 'che'.

El equipo de Ernesto Valverde no echa de menos a Leo Messi cuando juega en el Nou Camp. La ausencia del argentino no impidió la mejor versión de un Barça que ha encontrado una nueva estrella con edad juvenil: Ansu Fati. El emergente africano ha caído de pie. Este sábado, gol y asistencia para recibir en masa el aplauso del público culé.

Una nueva estrella llama a la puerta del primer equipo blaugrana, tanto es así que Valverde se ha saltado un escalón con Fati, que ha pasado directamente del juvenil al primer equipo. El guineano abrió la cuenta a los dos minutos con un remate certero a pase de De Jong. El Camp Nou enloqueció y el chaval abrió los brazos en señal de incredulidad.

Su noche dorada no terminó ahí, pues Fati regateó y regateó hasta que consiguió un balón sensacional para De Jong. El canterano le devolvió el regalo al holandés y confirmó su notoriedad en un Barça que dejaba más que 'tocado' a un Valencia sin argumentos. La destitución de Marcelino a tres días del partido no ayudó a su preparación.

Celades hizo lo que pudo dando continuidad a la idea del técnico asturiano, pero nada salió como había diseñado. Tan sólo una acción aislada de Rodrigo y Gameiro terminó con el gol que dio vida a los valencianos. Demasiado rédito para el Valencia. El francés definió con calidad y sólo el suspense del VAR impidió dar ese empujón a los 'ches' pese a recortar distancias.

GRIEZMANN ESPABILA

En la segunda mitad, el Barça metió una marcha más para traducir su dominio al electrónico y así lo hizo con más presencia de Antoine Griezmann. El ex colchonero se echó el equipo a la espalda y generó más peligro en la frontal. Un disparo suyo, que no atrapó Cillessen, permitió a Piqué colocar el 3-1 en una acción de pillo.

A partir de ahí, y con la presencia de Luis Suárez por Ansu Fati, el partido murió para los visitantes. El delantero uruguayo se inventó el cuarto con un disparo desde la fronta, previo amago exquisito, y marcó el quinto con un derechazo ajustado a ocho minutos para el final. La goleada era un hecho para el Barça, el Valencia sólo quería que acabase el encuentro.

Aún así, el sustituido Maxi Gómez logró cerrar el partido con el definitivo 5-2 en una acción por el costado izquierdo que conectó en el área pequeña. Nada importaba ya en un encuentro teñido de color blaugrana y con un claro protagonista: un niño de 16 años que se llama Ansu Fati.



