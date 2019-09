El 70% de los jóvenes extranjeros que viven en Barcelona comparten piso La capital catalana se consolida como la ciudad española preferida por los extranjeros para estudiar o trabajar. Le siguen Madrid y Valencia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 12 de septiembre de 2019, 12:29 h (CET) Trasladarse al extranjero para continuar los estudios o buscar nuevas oportunidades laborales siempre supone un reto importante para los jóvenes, que no solo deben cumplir con su calendario estudiantil o laboral, sino que también buscan experiencias más allá de lo académico. Actualmente en Barcelona el 70% de los estudiantes y jóvenes profesionales comparten piso, de los cuales el 40% asegura que les cuesta más de lo previsto encontrar su alojamiento ideal. Buscar experiencias de vida, compartir espacios y emociones, incrementar la actividad social y realizar intercambios culturales son las principales razones por la que los jóvenes deciden trasladarse.



En este contexto, en la última década han empezado a emerger empresas en España que ofrecen una nueva modalidad de alquiler, basada en el coliving, orientada a este público objetivo. Esta tendencia, que aplican compañías como Inèdit Barcelona, satisface las necesidades de los jóvenes profesionales y estudiantes que quieren vivir experiencias más allá del alquiler mensual de una habitación con un servicio all inclusive.



Laia Comas, CEO de Inèdit Barcelona, la startup inmobiliaria que ofrece alojamiento a estudiantes y profesionales extranjeros que vienen a cursar sus estudios y/o a trabajar en Barcelona, destaca que “el coliving es una nueva forma de vida pensada para compartir espacios y experiencias personales que apunta a las nuevas generaciones de jóvenes. Ellos no buscan solamente un sitio físico donde dormir, sino un espacio donde puedan realizar intercambios culturales, sociales y sensoriales. Además, esta modalidad de negocio permite a los inversores duplicar su rentabilidad teniendo el mejor perfil de clientes en su piso”.



A lo largo de 2018 llegaron a Barcelona 11.000 extranjeros, y se prevé un aumento del 5% para lo que resta de 2019. A pesar de que los precios del alquiler en la ciudad siguen siendo los más caros del país, continúa siendo el destino preferido para los estudiantes extranjeros que llegan a España, por encima de Madrid, Valencia, Salamanca o Sevilla.



En cuanto a la tendencia del coliving, de cara a 2019 se prevé un incremento del 40% en lo que respecta a la cantidad de propiedades de este tipo. Este modelo de negocio provoca un aumento en el retorno de la inversión que puede llegar al 60% y duplica la rentabilidad con respecto al alquiler tradicional, lo que convierte a Barcelona en una ciudad propensa a expandirlo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Visita guiada a la Mezquita de Córdoba El único edificio del mundo que aúna los lugares sagrados de una Mezquita y una Catedral El 31% de los españoles no sabe cómo reducir el desperdicio alimentario en casa Aunque 6 de cada 10 españoles es consciente de que debe reducir la cantidad de comida que tira a la basura en casa, 3 de cada 10 reconoce que no sabe cómo hacerlo ¿Influye la personalidad a la hora de elegir un viaje gastronómico? Cada vino tiene una historia propia que da forma a su sabor con un sentimiento y carácter en particular Los mejores vinos: una delicia para el paladar Lavinia cuenta con un equipo de profesionales que la han posicionado como una de las compañías vinícolas de referencia mundial Los vuelos baratos, lo más buscado en las páginas de viajes en Internet Los usuarios de webs de viajes muestran preferencia por las ofertas y descuentos de última hora, llegando a decidir destino en función del precio