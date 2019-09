Memorable concierto de Andrea Bocelli en Gibraltar

La víspera del Día Nacional de Gibraltar tuvo este año una perla musical de incalculable valor: un espectacular concierto de Andrea Bocelli, uno de los más grandes cantantes de ópera de todos los tiempos. Más de 8.000 personas llenaron las instalaciones del Europa Point Sports Complex para vivir una mágica noche de dos horas dividida en dos partes. Excelente sonido, muy buena selección de imágenes y un acompañamiento especial para el tenor italiano a cargo de la Royal Philarmonic Concert Orchestra dirigida por Marcello Rota, junto al Gibraltar Choire Colecty. Y en las voces la soprano Alessandra Marianelli, la cantante pop Ilaria Della Bidia y el flautista Andrea Griminelli. Sin olvidar la presencia de los bailarines Nicole Valverde y Jordan Bautista para determinadas canciones del recital.



Bocelli interpretó 16 canciones y dio 3 bises, tanto individualmente como en duetos. Ofreció un repaso a sus míticos temas y a lo más granado de la historia de la ópera. Tras ser recibido con una enorme ovación comenzó con La donna e mobile, a la que siguió un repertorio( en italiano, inglés, español y hasta francés) de clásicos como Carmen, La Traviata, Manon Lescaut de Giacomo Puccini, etc. Y piezas pop de Louis Armstrong y hasta Elvis Presley. El concierto está enmarcardo dentro del World Tour 2019 de Bocellli, que agradeció emocionado la acogida del público, que vibró y siguió atentísimo cada letra. Y no solo habían gibraltareños en la instalación. Mucho público internacional que no quiso perderse la actuación de uno de los mejores tenores del mundo. Y de todas las razas y creencias. La ópera es un género que une a todo el mundo y este ejemplo se vivió en este histórico concierto del 9 de septiembre de 2019 en la Roca. Hasta la climatología, algo irregular en los días anteriores, acompañó esa noche.



A destacar también las piezas interpretadas por el flautista Griminelli, sencillamente sublimes, incluido una de las canciones de la mítica película “El Padrino”.



Después de terminar el programa previsto el público quería más y aclamó a Bocelli. Los bises eran obligado y el tenor italiano estuvo dadivoso. Hasta tres canciones, comenzando con el “Vivo por ella” junto a Alessandra Marianelli. Un colofón a lo grandede un evento único que se vivió en Gibraltar.



Las autoridades del Peñón no faltaron y el actual ministro principal, Fabian Picardo, fue quien abrió el acto para una breve intervención donde recordó “que este año 2019 marca 50 años del cierre de la frontera. Gibraltar siempre recordará la amistad de aquellos que nos ayudaron, pero nunca perdonaremos a quienes dividieron familias en el año 1969…”. Entre el público también estuvieron presentes anteriores primeros mandatarios de la Roca.