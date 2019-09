Cómo elegir el mejor banjo para empezar Los banjos pueden tener cuatro, cinco, seis o diez cuerdas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de septiembre de 2019, 11:56 h (CET) Un banjo es un instrumento musical de cuerdas que brinda un sonido muy enérgico, más agudo que la guitarra, y que ofrece muchas posibilidades musicales. Estas posibilidades son aprovechadas en géneros como el jazz y folk tradicional.



Para los guitarristas es muy fácil aprender a tocar este instrumento, ya que la guitarra y el banjo tienen algunos aspectos en común. Para ellos, o cualquiera que quiera iniciarse en el mundo del banjo, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para elegir el instrumento.



Tipos de banjos Los banjos pueden tener cuatro, cinco, seis o diez cuerdas. Tienen una estructura circular, que es su principal característica estética, y un mástil que suele ser largo. Además, tienen un parche que cubre una abertura. Esto último le da unas condiciones acústicas especiales, así que es muy importante. Veamos algunos:



Banjo tenor. Es pequeño y tiene cuatro cuerdas. El sonido se parece al de la mandolina. Lo usan en algunos países de Latinoamérica para tocar música tradicional.



Banjo de cinco cuerdas. Tiene el cuello más corto que los demás, es muy popular entre los aficionados, ya que es más fácil de dominar. Hay una versión de cuello largo que varía en algo los sonidos.



Banjo de seis cuerdas. Se afina como una guitarra y es el tipo de banjo que más se parece a ella. Es muy versátil y acompaña a cualquier género.



¿Cuál comprar? Vamos a revisar las opciones que hay en el mercado. Para elegir el banjo perfecto hay que tomar en cuenta el tipo de música que se va a tocar, veamos:



Epiphone MB-100 Banjo. Es una excelente opción para un principiante. Es un modelo liviano, portable, que se adaptará muy bien a la vida de un músico itinerante. El sonido es muy dulce y delicado, sin dejar de ser robusto. Esto se debe a su fabricación de caoba, ya que este tipo de madera aporta esa suavidad que buscan muchos músicos. Es un instrumento para tocar un repertorio de jazz extenso y otras melodías que fácilmente se adaptan.



Classic Cantabile BB-15. Es un banjo de cinco cuerdas, lo que les da muchas posibilidades a los músicos. Es muy versátil y su sonido es muy definido, limpio y fuerte. Este modelo es muy popular entre los ejecutantes de bluegrass, debido a todo lo que se puede generar con este instrumento; la variedad de armonías y ritmos que se consiguen es muy extensa. Está muy bien fabricado, es un buen banjo que servirá para componer, ensayar y tocar en vivo.



Stagg BJW-OPEN. Es un banjo con la parte trasera abierta para ofrecer una mayor resonancia. Es el favorito de muchos músicos profesionales, ya que es ideal para hacer grabaciones en estudio. Es un instrumento de estructura robusta, lo que incide en el sonido que genera, el cual es de mucha calidad. Sin embargo, para algunos músicos puede resultar algo pesado, sin embargo, lo más importante es la versatilidad y potencia de este gran banjo, por eso es altamente recomendado.



APC UKUS BJ 100. Se trata de un banjo ukelele de excelente calidad. Ofrece un sonido característico, muy flexible, con los que se pueden interpretar diferentes géneros y composiciones. Su sonido es de mucha calidad debido a los materiales en los que está fabricado; caoba y piel. Su diseño es muy tradicional, la madera luce su tono natural y es muy elegante y sobrio. Tiene detalles estéticos interesantes, que lucen muy bien si se quiere exponer el instrumento.



Rocket BJW01. Es un banjo con un excelente sonido debido a la combinación de materiales empleados en su elaboración; caoba, palo de rosa, ébano y arce. Tiene una proyección muy buena, en la que la música llega perfectamente hasta el final de la sala. Además de la calidad musical, la fabricación de este instrumento lo hace muy duradero, servirá por muchos años para deleitar a la audiencia. Este banjo viene con una afinación estándar de fábrica, esto es para ayudar a los principiantes y evitar complicaciones.



Cualquiera de estas opciones es buena, para el que quiera aprender a tocar el banjo e iniciarse en el fabuloso mundo de este instrumento tan versátil. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Festival Únicos reúne en Madrid lo mejor de la música española y argentina El primer día estará dedicado a duetos y contará con la presencia de las cantantes españolas Vanesa Martín, Pastora Soler, India Martínez, Niña Pastori, Bebe y Marta Sánchez y con las argentinas Lali Espósito, Lucía Galán, Tini Stoessel, Marcela Morelo, Patricia Sosa y Soledad Pastorutti Enrique Iglesias y Liam Gallagher se entregaron en una ventosa primera jornada del Gibraltar Calling En el Escenario clásico, con un público quizás distinto al general, a destacar los históricos Lighthouse Family con su mítico “High” Bad Gyal y Don Patricio actuarán en La Daurada La cantante catalana y el rapero canario, dos artistas entre los más exitosos de nuestro país actuarán en el mismo escenario y día en La Daurada, que está apunto de anunciar el "Sold Out" Flamenco On Fire cruza el ecuador de su edición más multitudinaria Continúan los ciclos gratuitos y al aire libre del Festival, congregando a miles de personas repartidas por las plazas y las calles de Pamplona "Me gusta avanzar, reinventarme" Entrevista a Leonor Marchesi promocionando su último trabajo, "Alterblu"