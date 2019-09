Por todos los que lo pueden hacer Un poema de Ángel Padilla Ángel Padilla

domingo, 1 de septiembre de 2019, 09:30 h (CET)



Descansa, mi amor, por todos los que no lo pueden hacer.

Y luego juega a construir mundos, por todos los que no lo pueden hacer.

Busca el oro de cada instante, por todos los que no lo pueden hacer.

Siente el Sol en tu sangre, por todos los que no lo pueden hacer.

Mira al caballo libre, por todos los que no lo pueden hacer.

Tan calmado, en su valle, por todos los que no lo pueden hacer.

Cierra ojos, ve ríos, por todos los que no lo pueden hacer.

Olisquea la rosa, por todos los que no lo pueden hacer.

Escucha hondo a lo eterno, por todos los que no lo pueden hacer.

Y ahora entona este canto, por todos los que no lo pueden hacer.

Lo grande en lo pequeño, por todos los que no lo pueden hacer.

Desde el gorrión canta el mar, por todos los que no lo pueden hacer.

Esta noche bailamos por todos los que no lo pueden hacer.

Mira bien dónde pisas, por todos los que no lo pueden hacer.

Hablarán los caminos, por todos los que no lo pueden hacer.

Sé feliz, sé sonrisa, por todas las que no lo pueden hacer.

Las montañas te miran, por todas las que no lo pueden hacer.

Enséñanos tus ojos, por todas las que no lo pueden hacer.

Tus marcas de guerra vivas, por todas las que no lo pueden hacer.

Abriremos las puertas, por todas las que no lo pueden hacer. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “Cada generación deja sus náufragos librados a un vacío social” Rita Kratsman responde “En cuestión: un cuestionario” de Rolando Revagliatti Corazones en la nieve, la novela a cuatro manos de la traductora Amanda Sanh Queremos descubrir qué le está pareciendo la experiencia y si continuará su aventura en Amazon como autora independiente La derrota Un poema de Esther Videgain Lluvia fina La última novela de Luís Landero, en la que se advierte esa zona de sombra y negritud en las relaciones familiares donde anida el germen de la tragedia Danilo Kiš. Una tumba para Boris Davidovich ​Bien conocida es por quienes han padecido y padecen persecución y descalificaciones, “que toda acusación formal no es más que la punta de un enorme iceberg de odio real”, como se señala en el prólogo