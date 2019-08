Cinco destinos españoles ideales para este 2019 Las playas, los ríos, acantilados y montañas nunca faltan. Solo es necesario comprar un billete de avión y partir Redacción Siglo XXI

jueves, 29 de agosto de 2019, 11:53 h (CET) Conocer a España es una excelente opción de viajes para este año. El país está lleno de destinos increíbles, los cuales se adaptan a la mayoría de gustos. Hay una mezcla de sitios para pasarlo bien entre fiestas, junto con lugares a los que vale la pena visitar por su valor cultural.



Las playas, los ríos, acantilados y montañas nunca faltan. Solo es necesario comprar un billete de avión y partir. Para ello, siempre es recomendable optar por un parking en aeropuertos y olvidarte durante tu viaje, ya que ofrecen total seguridad.



Si deseas conocer esos destinos ideales para disfrutar este año, y salir de dudas en tus vacaciones, toma nota.



Málaga Si estás buscando un destino para pasarlo bien y poder disfrutar de la playa, sobre todo durante el verano, Málaga es tu mejor opción para 2019. Cuenta con una gran variedad de sitios a los cuales no es posible faltar, como su enorme de variedad de museos, así como el Castillo de Gibralfaro, la Calle Larios, entre otros.



Es una ciudad alegre, llena de vida que siempre es recomendada por todos los viajeros debido a sus diversas maravillas. Dependiendo de la época del año en la que asistas, Málaga también tiene para ofrecerte numerosas festividades y sitios donde pasarla bien para una o varias noches de fiesta.



Gijón Gijón tiene mucho que ofrecerte si aún no lo conoces. Al igual que Málaga, cuenta con numerosas actividades ligadas al mar, como deportes marinos e incluso centros de diversión como acuarios.



Es un lugar fenomenal si se viaja con niños, debido a que hay muchos lugares de esparcimiento como el Jardín Botánico o el Museo del Ferrocarril. Su crecimiento como ciudad no ha opacado la naturaleza, lo cual le da un toque fresco y divertido.



Si visitas Gijón, no olvides recorrer el barrio viejo de Cimadevilla.



Menorca Si bien es cierto que para la época de verano las Islas Baleares se llenan de numerosos turistas, no resulta menos verdadero que todo depende del lugar al cual se decida ir.



En Menorca hay una gran variedad de pueblos maravillosos, cuyas playas, clima y recibimiento será el que mejor recibas en todo el año. Uno de ellos, Fornells, es probablemente la elección más recomendada en toda la isla.



Podrás dedicarte al mar, la tranquilidad, el disfrute de tus hijos, restaurantes con menús exquisitos y una serie de construcciones como torres y castillos que sin duda alguna te maravillarán.



Salamanca Pero si lo que buscas para este 2019 es un lugar lleno de cultura y arte, tu opción puede ser Salamanca. La Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Rúa Mayor y Compañía, entre otros lugares de interés que llaman la atención de todos los turistas.



En Salamanca, además, hay sitios ampliamente recomendados para comer o beber algo. Uno de ellos es El mesón Cervantes, cerca de la Plaza Mayor, entre otros.



Todo el Casco Histórico será un lugar de ensueño si planeas recorrerlo. Y, si el tiempo te da para más, puedes visitar a algunas de las provincias.



Segovia Finalmente puedes visitar Segovia. Llena de increíbles y bien conservados monumentos arquitectónicos de distintas épocas, Segovia es un lugar ideal para conocer la mezcla de las distintas culturas que habitaron España.



Sitios como su increíble Acueducto, el palacio de La Granja, El Alcázar o su Catedral son paradas obligatorias.



