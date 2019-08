"Que el miedo cambie de manos"

Entrevista cedida por Carol Forne.



¿Qué ocurrió en Castellón hace un tiempo? ¿En qué consistió la Marcha al lugar de los olvidados? ¿Qué sacásteis en claro de esta experiencia? ¿Fue entonces cuando os convencisteis de la necesidad de salir a la calle para hacer visible que somos muchos los que exigimos respeto a los gatos libres, a los gatos de la calle?





El 1 de febrero de 2016 aparecieron numerosos gatos muertos o agonizantes, echando espuma por la boca, con claros síntomas de envenenamiento, en los solares anexos al Centro de Salud y al huerto urbano de la Calle Fernando el Católico de Castellón. Inmediatamente, se puso este suceso en conocimiento del UPROMA, que es como el Seprona en otras ciudades, pero para Castellón existe esta unidad especializada, y con la intermediación de la abogada animalista Iratxe Arruti Elguezabal -experimentada abogada penalista en el caso animal-, los hechos se denunciaron por la vía penal. Mucha era la indignación desde el colectivo animalista y los vecinos sensibilizados, puesto que, aunque estamos acostumbrados a que los gatos en esta España sean golpeados y matados en la forma más ruin, aquí estábamos ante una colonia entera, una tribu entera, un clan completo de madres, padres, hijos. Estábamos ante una ejecución completa de un tejido de vida con memoria y recuerdos, lazos afectivos y anhelos, habían matado de la noche al día a decenas de gatos que se querían entre sí, y ahora jamás volverían a ver la luz del sol, ni verse, todo fue rapidísimo, tremendamente injusto y horrible. El holocausto de todo un sueño familiar de esperanza y vida. Convocamos con celeridad una manifestación, el día 22 de ese mismo mes, habíamos de partir desde un punto de Castellón, recorrer el mayor número de calles y llegar al punto donde los gatos habían sido masacrados; era doble la intención, la protesta en las barriadas y luego rendirles homenaje, allá donde habían caído en silencio, sin nadie... solos.



Fuimos entrevistados por una televisión de la provincia sobre nuestras intenciones. Llamamos a los periódicos y la noticia apareció pronto, que emprenderíamos acciones legales y sociales, mediante la que denominamos la “Marcha al lugar de los olvidados”. Pretendíamos así abrir una veta en España, de movimiento social verdadero, presencial, numeroso, para los gatos. Hasta entonces sólo había habido, con fuerza y valor, la resistencia de personas particulares y colectivos y asociaciones -el indudable valor de todos estos humanos con nombres y apellidos pasará a la historia como un acto de resistencia de amor que se adelantó muchas décadas en la ética a su tiempo-, pero no un impulso realmente ofendido y con ínfulas de cambiarlo todo de cabo a rabo para el gato en España desde ese mismo instante.



No queríamos denunciar y esperar; no escribiríamos cartas que no obtendrían respuesta al ayuntamiento, no escribiríamos textos que no serían publicados a la sección de Cartas al Director de cualquier periódico. Comenzaríamos una verdadera Batalla. Atacando, con paz pero con persistencia e inteligencia diversa y recreativa, diversos frentes que permitían la actual situación de impunidad hacia los felinos. Así nació el Escuadrón KAT. Al final de esa marcha, cuando con el megáfono abierto cada alimentadora o alimentador, cada representante de asociación, vecinos disconformes con lo ocurrido, pergeñamos un plan de acción integral para unir a todos los descontentos de España en un objetivo único, el lograr para los gatos en todo el país que los ayuntamientos implanten, porque están obligados, el método CES, y que las leyes penales se cumplan frente a estos abusos y martirios, incluso cumpliendo cárcel quienes quiten la vida a cualquier animal, sea el que sea. Contemplado como delito penal está en el Código Penal vigente.



La marcha constó de un paso de gente por las calles con pancartas con rostros de gatos o símbolos de asociaciones proteccionistas y ya varias personas llevaban una camiseta que diseñamos, acorde al cartel de la manifestación, gracias a la ilustradora y artista Sandra Gual, donde aparecen unos gatos en el centro, de varios tamaños y colores, asemejando una colonia, firmes pero a la vez frágiles y detrás de ellos las piernas de varios humanos -de los que sólo se ve hasta sus cinturas- protectores, una suerte de ejército de ayuda y apoyo para siempre; de hecho, la frase que abajo del dibujo aparecía rezaba: “Hoy es el día en que los inocentes ya nunca estarán solos”.



Llegados al lugar de los crímenes la gente no pudo aguantar sus lágrimas; allí nos detuvimos en el huerto urbano, donde sospechábamos que podrían estar los culpables -aunque también el centro de salud estaba en el punto de mira, puesto que los gatos lograban, para disgusto de muchos trabajadores, entrar por la parte de atrás muchas veces-. El poeta animalista Ángel Padilla leyó un poema titulado “Elegía a los gatos de Fernando el Católico”, la gente fue depositando rosas -de plástico- por varios rincones del lugar, sobre todo pinchados sus tallos en la reja del huerto urbano, y con el megáfono informamos a los vecinos y a algunos labradores de dicho huerto que justo en ese instante estaban arreglando sus verduras que lo que había ocurrido era un delito penal que conlleva prisión y que no nos detendríamos hasta encontrar al culpable o culpables.



Entonces... la idea de Escuadrón KAT nació en esa marcha...





Efectivamente. Ya la habíamos ido planeando en la mente, pensando en nombres poderosos, e incluso ya allí todavía no lo teníamos. Anunciamos a la gente que, entre otras cosas que entre todos haríamos, con el apoyo del resto de los proteccionistas españoles, sería una especie de grupos de calle que asistirían a los cuidadores de gatos, como una suerte de “brazo armado” presencial, pacífico siempre, pero cuyo objetivo sería romper esa imagen de fragilidad de los alimentadores, que siempre andan solos, y que la gente por fin viera que esta imagen variaba, porque ahora había “más gente”. Y a la vez, que dicho grupo de ramos de humanos fuera accionante de propuestas, ideas y soluciones para los múltiples problemas que asolan a los gatos en las calles e incluso a sus cuidadores, que son burlados, molestados, amenazados e incluso agredidos. Sinceramente, hasta ahí como mejor nombre teníamos el de Brigada Gatuna, pero sonaba demasiado a cómic, o a dibujos animados, aparte de que ya existía -lo vimos por la red- una asociación llamada así. El nombre de Escuadrón KAT vino después de una gran tormenta de ideas, y en cuanto vino, nos quedamos con él decididamente. El nombre de escuadrón está asociado a las milicias, a los militares, a la guerra. A nosotras/os no nos importa la semántica de las palabras; luchamos por un mundo en que incluso el lenguaje, la palabra, también sea liberada. Que podamos revocarla en su significación, que podamos extraerla de su gheto. Este escuadrón era bueno, y conservaba el eco de milicia y de “conflicto potencial” que tiene en el castellano. Nuestro objetivo con el nombre es que sea compacto y que genere temor. Porque entendemos que, después del temor, llega el respeto. No hay otra forma con los maltratadores. Hay personas que cruzan el límite en su visión desenfocada del mundo y no cambian dicha visión si no es haciéndoles retroceder con su mismo discurso. Lo de KAT es evidente, eso sí, lo buscamos en inglés y con la K, que es una sigla callejera. Y aquí está todo. Un nombre fresco, vigoroso, temible y a la vez amigable; el componente de amabilidad, de “aquí vienen los buenos” queríamos que el nombre lo tuviera porque a las zonas que vamos queremos tener de nuestro lado a los vecinos, no en contra. Sumando en las zonas, desenmascararemos más pronto a los maltratadores.



Pedimos al diseñador Javier Portalés que realizace un diseño para el escuadrón, para las camisetas y demás accesorios o pancartas que fuéramos haciendo con el tiempo, pero sobre todo, incialmente, para las camisetas, y nos terminó el potente diseño que ahora llevan en sus camisetas los escuadrones.



¿Cómo fue la acogida de esta propuesta de crear Escuadrones en defensa de los gatos y de sus cuidadores por toda la península? ¿Contábais con una respuesta tan entusiasta por parte de la gente?





Sabíamos que era algo de lo que carecía el movimiento de defensa de los animales, así que sospechábamos que sería recibido con agrado. Lo que no sospechábamos era que fuera a crecer con tanta rapidez. Desde nuestra página de facebook, íbamos publicando las acciones que realizábamos y la gente compartía los post de una forma rapidísima, había cientos de comentarios y de felicitaciones. Hemos llegado a tener casi 200.000 visualizaciones de un sólo post en la página. Realmente los escuadrones estamos llenando con ánimo y fuerza un espacio de soledad y desamparo que cada día era más grande y tétrico. Abordamos varios casos de envenenamiento en varias partes de España, de atropellos deliberados, de muertes de gatos de todas las formas imaginables, así se fueron creando grupos de escuadrones, con rapidez, en varias partes. Con ilusión, sabiendo que, así, juntos, estamos en el camino.



Contadnos qué escuadrones han ido surgiendo desde entonces y qué tipo de acciones están realizando.





Actualmente hay unos 15 escuadrones en el estado español; en Tarragona (que lo lleva la Coordinadora Felina de Tarragona), Cantabria, Bizkaia, Almería (apoyado mano a mano con la Plataforma Seven Lives), Sevilla, Castellón, Algemesí, Huelva, Valencia, Murcia, Madrid... Conformándose, en Oviedo y otras muchas ciudades... Nuestro objetivo es llenar España de escuadrones, en definitiva, de gente por las calles, con las camisetas distintivas, generando PRESENCIA. Así rompemos esa naturalización de que el gato está (casi) solo y le damos la vuelta: naturalizamos la idea de que quien ose molestar al gato se las va a ver con grupos de gente aproximándose a las casas de los presuntos asesinos, con manifestaciones y acciones sociales de todo tipo por sus calles e incluso finalmente con un burofax en la puerta de su casa en que un juez cita al asesino para un juicio por maltrato animal.



Los escuadrones han realizado múltiples y variadísimas acciones. Por ejemplo, el de Cantabria, en Castro Urdiales, con su constante presencia apoyando a la cuidadora Yolanda, y gracias a la ayuda de gente de toda España, se logró salvar una colonia de gatos que iba a ser masacrada a tiros, aunque muchos gatos cayeron, pero 34 lograron salvarse y ahora están felizmente en el llamado “Jardín de la Paz”. Como anecdotario más sobresaliente, podemos contar la concentración que hizo el Escuadrón KAT Almería en el lugar donde fue asesinada la gata Mixeta, que la alimentaba todas las tardes una chica que atendía una tienda de ropa para niños, hasta aquella tarde-noche en que la avisaron de que estaba con la cabeza aplastada en la acera. Algún malnacido la había matado con algún palo u otro objeto con un golpe de gran contundencia. Como digo, el escuadrón Almería reunió a un numeroso grupo de personas, pusieron velas (era ya noche cuando llegaron), poemas, frases en cartones y cartulinas, leyeron unos versos en memoria de la gatita... estuvieron ahí...



El Escuadrón Bizkaia hizo una excelente labor para ayudar a una mujer que, completamente sola, era burlada por sus vecinos por alimentar gatos, los niños le tiraban piedras, como si fuera una loca de un cuento de Juan Ramón Jiménez. Una chica se puso en contacto con nosotros y ella junto a otras/os compañeras/os de la zona conformaron un escuadrón con rapidez y recorrieron el pueblo repartiendo y buzoneando el folleto que tenemos para todos los escuadrones donde se habla de los derechos del gato y del artículo penal del Código Penal vigente donde se condena con cárcel a quien mate a un gato. Posterior a esto vino una manifestación donde también estuvo presente dicho escuadrón y poco tiempo después nos comunican que en el ayuntamiento se estaba deliverando si implantar el CES allí, y se hizo, en Luiaondo, en Luiaondo se produjo la persecución y el milagro.



Estaban muy felices.



Nos gusta contactar con gente que ya lleve el activismo muy naturalizado, y estas son las coordinadoras felinas. De los escuadrones más potentes en cuanto a acciones diversas y constantes están, entre otros, el de Almería y el de Tarragona. El de Almería hace poco fue invitado a la unversidad para dar una charla sobre qué es el escuadrón y cuál su misión, y sobre los gatos y su circunstancia en general. Ha habido ya mucha prensa, que es uno de nuestros objetivos básicos, como es natural, en prensa escrita, radio y televisión. El Escuadrón KAT Tarragona es muy potente. Nos gustó tanto todo lo que habían logrado en Tarragona, uniendo a tantas asociaciones para un fin común fructífero para el gato, con su Coordinadora Felina, que decidimos realizarle una entrevista para publicarlo en nuestra página, porque veíamos que tenían mucho que enseñar a la gente y nosotros mucho que aprender de ellos. En general, los movimientos de los escuadrones con sus ideas en crecimiento han ido mejorando el “Escuadrón” de manera independiente, unidos y avanzantes.



El Escuadrón KAT Castellón fue otro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas cuando los entes que deben realizarlas se cruzan de brazos. Había el ayuntamiento pegado por las calles y postes adhesivos donde amenazaban con multas a quienquiera que vieran alimentando gatos. Aprovechamos una reunión que se iba a hacer con el Concejal de Sanidad de dicho ayuntamiento sobre la propuesta de estas asociaciones para un proyecto Ces, esto era en el pueblo de Burriana, y en la reunión le mostramos nuestra exigencia sin ambages: o retiraba esos papeles demonizando al gato, en tanto a que se multaría a quien lo alimentase, criminalizando de paso a sus cuidadores/as; o realizaba eso y se ponía en marcha en verdad para estudiar el proyecto CES que se le presentó, o con nuestras abogadas denunciaríamos al consistorio y a su persona, porque -se sorprendió de saberlo, así son los valedores de los ayuntamientos en este país- de él era toda la responsabilidad de lo que pasase con los ánimos encendidos de la población que, por incultura y/o crueldad, no soporta a los gatos. Le informamos que no alimentar, saciar la sed, dejar morir en definitiva a un animal, es un delito penal. Y que pedir eso mismo, mediante la amenaza de multa a quien desea la vida del animal, era en sí mismo un indudable delito de incitación al abandono. Delito con responsabilidad penal de abandono. Lo denunciaríamos y convocaríamos una gran manifestación por el pueblo de Burriana, que por cierto indicamos que lo veíamos pequeño para tanta gente como podríamos traer; ya que le informamos que en la manifestación antitaurina de Castellón se logró convocar a más de mil personas, imagínate tú, le dijimos, a todos esos activistas en este pueblo, venidos de toda España, no tenéis calles suficientes! El hombre tragaba saliva y le temblaba la voz, él, que había ideado eso de no alimentar a los gatitos, que en un momento de la reunión se confesó “amante de los animales”, que le echó la culpa al jefe de la guardia civil, que según él es quien decidió eso, a lo que la abogada le explicó que en cuestión de maltrato animal el ayuntamiento es quien tiene competencia directa y obligaciones mecanizadoras medulares, no la guardia civil, que no nos hemos caído de un naranjo.



Así, nuestra primera exigencia fue que en el margen de tres días pusiera en prensa que revocaba esa prohibición de alimentar a los gatos. Tardó algo más, pero un e-mail recordatorio, sin fórmula protocolaria y economía máxima de léxico, o sea, de pocos amigos, lo hizo despertar para poner en más de tres periódicos esto: que rogaban se comprendiese el error pero que dicho ayuntamiento no desea el daño para los gatos y que se retiraba esa prohibición, porque también son vecinos del pueblo.



¿Qué se necesitaría para crear un Escuadrón en un pueblo o ciudad en los que todavía no haya y cuáles serían sus principales objetivos?





Disponemos de un enlace que pasamos vía red a cualquier persona que quiera formar un escuadrón. Ese enlace te hace entrar en un espacio de archivos en red donde está todo lo necesario, los diseños de las camisetas, que en cualquier imprenta te las puedes hacer, los folletos para imprimir con la legislación, la explicación de la historia del porqué del escuadrón en España y cómo nació. Cualquier persona que desee estos contenidos basta con que los pida.



Los objetivos son los mismos para todos: generar Presencia en zonas donde los gatos están siendo amenazados, informar a la población que son vecinos a los que el Código Penal protege. Es decir, cubrir ese espacio que no había de información constante -la gente desconoce que por agredir a un gato puede ir hasta a la cárcel- y que la gente observe y naturalice que un movimiento a nivel nacional está detrás y delante del gato para protegerle en todo momento. Ese es el objetivo único a corto plazo, disuadir a los maltratadores y asesinos respecto a la consecución de sus planes criminales, y a largo plazo obligar mediante el crecimiento de los escuadrones en España, el debate sobre el gato en las televisiones al haber cada vez más prensa y hacer más y más “ruido”, también mediante manifestaciones que tenemos planeadas, entre ellas una a nivel nacional en unos meses exigiendo el CES en toda España YA. Hemos venido a defender al gato y a otorgarle un mañana, que merece sobradamente; nunca podrá, no obstante, restituírsele el mundo robado suyo por las ciudades industriales, por el humano moderno, que lo ha hecho todo para la atención de sus necesidades humanas y a los otros habitantes de estas sendas y rincones los ha relegado a los extrarradios, a la misma basura, y encima, no contentos con ello, dicen que contagian enfermedades, cosa incierta; la enfermedad es la sociedad moderna con su falso estado del bienestar, que maltrata, obvia, incendia y condena todo lo bello y vivo que nos haría a todos mejores. Todavía estamos a tiempo de revocar este estado de cosas. Y caminamos firmes, numerosos y altos hacia Ello.



¿Por qué razón el Escuadrón KAT se propone como un movimiento anónimo, innumerable, no cuantificable y tan difícil de definir, etiquetar, controlar? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de anonimato?





Creemos que el nacimiento del Escuadrón KAT viene de la mano de otro tipo de activismo que era necesario en el movimiento animalista. Los fundadores somos veganos y luchamos en todas las ramas de la explotación, claustro, crimen animal. Provenimos todos del movimiento de la liberación animal, que comprende también, para que esta sea llegada con garantías, la liberación humana, que abra los ojos realmente al holocausto, a los infiernos cotidianos que le rodean cada día a cada paso que da en sus calles, que él mismo es reo y verdugo, carcelero y vigía, juez y condenado. Que sólo podremos hallar mundo liberando a todos los reos que tenemos tras rejas, en abandono o en maltrato.



En el movimiento animalista se piensa que para que algo tenga repercusión, ha de realizarse con cuanta más gente, mejor. Y esto era así en sus inicios. Recordamos, por ejemplo, las primeras manifestaciones antitaurinas; íbamos diez, quince. Cuando comenzaron a fletarse autobuses nos sentíamos henchidos, sabíamos que estábamos llegando, ganando, avanzando rápido. Los periódicos reflejaban ese fenómeno, se abrían debates en los media y en la TV.

Los movimientos sociales deben generar sus estrategias de golpe acordes a su tiempo, al receptor. El receptor, que sería el denominado “pueblo”, hoy cada día más adocenado, abrumado por noticias, colpsada su mente de “acontecimientos”, le es a cada ciudadano difícil entender algo como “distinto”, como meritorio de su atención. Así, la manifestación que reunió hace poco a miles de personas en Madrid contra la tauromaquia, convocada por PACMA, pasó casi inadvertida para los medios, España casi ni se enteró. Y para preparar algo así hacen falta meses, mucho dinero y material humano vasto, un ejercicio de esfuerzo colosal. Casi no apareció en prensa, y en televisión, también muy poco o nada. Cuando el humano actual entiende algo como “más de lo mismo”, no presta atención.



Aparte, comprobamos que para reunir a un número amplio de personas, se gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo, horas, días, que necesitamos para abarcar toda la problemática animal entre los humanos.



La solución, para nosotros, está en grandes ideas generadas y gestionadas por pequeños grupos de personas, y todo lo demás vendrá rodado. Una gran idea corre rápida de boca en boca y crece, sin poderla detener nadie. La idea buena es bandera alta que va poniendo en pie a gentes de todas las latitudes, unidos, alegres de saber que el pequeño esfuerzo de cada uno va a ser valorado y fructífero en una gran empresa dedicada expresamente a un bien colectivo.



Las asociaciones defensoras de los animales han de andar negociando con ayuntamientos y otros entes, constantemente. Han de ceñirse siempre de alguna forma a las pautas marcadas por ellos. Es como estar siempre bajo una lona de la que no puedes sacar un pie a tu antojo, a la necesidad de una acción. Los entes se ciñen a los intereses de la época. Si los antiesclavistas negreros hubieran andado sólo por la senda “correcta” de su tiempo, todavía se seguirían quemando a individuos por su distinto color de piel en cruces de fuego.



Pensamos que un movimiento que tuviera raíz anarquista, como la tiene el verdadero movimiento de liberación animal, del que nace como uno de sus hijos bellos el Escuadón KAT; un movimiento que fuera autogestionante, que fuera multitudinario y que para realizar una acción en cierto lugar, ese grupo no tuviera que rendirle cuentas a una “central” sino sólo al ideal del grupo, que es la protección de los gatos, sin violencia pero con firmeza, valentía y presencia. Como mucho, pedir consejo, si es necesario, en ciertos puntos a los más veteranos, y nada más.



El hecho de que el grupo esté ya constituido por cientos de personas, pronto por miles en toda España, y que nadie pueda atribuirse méritos de esto sino que aquellos “méritos” que puedan devenir de las acciones sean sólo para los gatos a los que amparemos, nos da carta de veracidad moral y por eso ha calado tan rápido en la confianza de la gente. Que cada individuo pueda dar ideas, tanto en el gran tejido de los escuadrones como en su escuadrón particular de zona, para agrandar la idea, el tipo de activismo que hacemos y crecer y crecer variada y sólidamente, nos da los ingredientes para formar algo imparable y temible. El (falso) Poder al que nos enfrentamos, o sea quienes manejan el dinero de los contribuyentes, léase ayuntamientos, partidos políticos, incluso la policía, el seprona, etc., que son los que deberían estar accionando y desde hace muchos años lo que nosotros estamos haciendo y ellos cobran por ello y nosotros nos autogestionamos, esos, la sociedad en general, los maltratadores y los que callan, cómplices, deben respetar a un grupo que saben o sabrán que es nacional -esperemos se haga internacional- y que desconocen tanto su número en España como sus futuras acciones. Desconocer el potencial del “enemigo” es un gran handicap para cualquiera. En ese margen andamos y nos va bien.



Sospechar, temer, otorgar rango de leyenda; eso ha ayudado a cualquier empresa a avanzar con mayor capacidad de cambio entre la ruindad y la parálisis que lo mata todo. Nuestro paso será a la inversa que el de Atila: por donde pasemos, volverá a crecer la hierba.



Queremos generar ejemplo para otras focalizaciones de animales desatendidos por el movimiento, por ejemplo, las palomas; hacen falta grupos de personas que realicen vigilancias para ellas; son en muchos puntos de España envenenadas, cazadas con redes. Extranjeros en sus propias tierras y encima asesinadas. La ceguera del humano “ciudadano” es incomprensiblemente cruda y crónica.



Finalmente, el hecho de poder formarse y gestionarse con rapidez pequeños o grandes grupos de personas en cualquier lugar de España sólo haciendo un clic en un enlace que lleva a un archivo en la nube de red donde cualquiera puede descargarse los diseños para imprimirse las camisetas en la imprenta que decida, imprimir los distintos folletos en su casa, con la legislación y con frases varias para todos los casos que se suelen dar, listos para pegarse en las calles..., nos convierte en un movimiento muy dinámico, libre y, como libre, muy creativo, irrefrenable y altamente poderoso. Como un cuerpo vivo que, independientes las partes entre sí, a la vez están unidas por un nexo que no domina, sino que genera y regenera un bienestar llamado salud. La salud de todo grupo depende de que puedan disponer de libertad creativa y ejecutora desde cada individuo hasta cada grupo y luego fluya libre y fraternalmente el contacto entre todas las partes del avance humano con un mismo fin. No somos sólo “humanos”. El Escuadrón KAT nació y llegó del Sol, como el gato.



¿Qué proyectos de futuro se perfilan para el Escuadrón KAT? ¿Hay alguna hoja de ruta o propuesta para no estancarse y seguir avanzando?





CES en toda España. Colonias cuidadas y controladas. Penas máximas para los que osen maltratar a los gatos. Ampliar la eficiencia y dinámica de las adopciones de los gatos, que vayan a hogares. La calle no es su lugar. Antaño, sí. Ahora la calle es siempre los descampados, los basurales o los pueblos y las ciudades mismas, donde está siempre latente su enemigo acérrimo, el humano.



Escuadrón KAT no parará en España hasta que todos los horrores que caen sobre los feninos sean historia. Asimismo, como colectivo, asistiremos a manifestaciones y otras actuaciones, apoyando a otros grupos defensores de los animales, es decir, que los escuadrones, no han de estar constreñidos únicamente a la acción por los felinos, apoyarán todo acto en beneficio de la liberación animal. Lo que ocurre es que por ahora y hasta que todo comience a cambiar firmemente, la focalización sobre el gato, entendemos ha de ser máxima, ya que es uno de los animales más desatendidos por el movimiento animalista, que cree que las asociaciones ya lo defienden -cuando únicamente pueden solo recoger algunos de ellos, cuando están peor, por atropellos o enfermedades, de las calles-. Las asociaciones no tienen, por ello, casi tiempo para la labor necesaria de la concienciación, para todas aquellas acciones que, yendo a la raíz, serían las que a largo plazo erradicarán el mal, cultura, activismo y denuncia, y la exigencia firme y a nivel grupal en todo el país para que los entes que están obligados a ello, de una vez y por todas, mecanicen las herramientas que poseen para dotar de una existencia óptima a animales tan bellos e inocentes, y no por esto último, sino por mera Justicia.



Animamos a quienes nos leen a generar grupos incuantificables de gente mediante nuestro sistema rápido, fraternal y sin figuras visibles, para la lucha animalista de cualquier animal esclavo o mártir. En zoos, circos, ganaderías industriales, en los cotos de caza, para los animales del mar...



Invadamos las calles, entremos con otro rostro a los ayuntamientos -no la mirada caída de antes, como rogando migajas-. Los animales son seres dignos. El humano es el único animal capaz de vender su dignidad. Recuperemos nuestro orgullo de animales y cambiemos el mundo.



A quienes todavía no conocían la iniciativa, sólo queda animarles a visitar vuestra página y a sumarse a ella si sienten que la defensa de los gatos también les atañe y el mensaje les llega al corazón.

Que todos los animales lleguen a ser libres. Que toda jaula sea abierta. Que el humano se recuerde y retome el respeto a sus iguales en la Tierra. Que un mañana de vida consciente sea posible. Que quien lea esto dentro de muchos años sienta lo que sentimos nosotros ante escritos de la época en que se aseguraba, incluso en libros de medicina, que la mujer, si leía, corría peligro de perjudicarse el aparato reproductor y de secársele el cerebro. Avanzamos como un caballo por la historia. Las/os despiertas/os. Avanzamos.