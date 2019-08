Vuelta ciclista a España 2019: ¿quiénes son los favoritos? Esta será la última 'grande' de Nairo Quintana en el Movistar Team y quiere demostrar que la directiva se equivoca no apostando por él Nacho Moreno

miércoles, 28 de agosto de 2019, 12:22 h (CET) Hace cinco días que comenzó la Vuelta ciclista a España, la última de las 'grandes vueltas', junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. 176 ciclistas de 30 nacionalidades distintas se han congregado en nuestro país para recorrer los 3290 kilómetros de subidas, bajadas, repechos y llanos.



Tras las críticas recibidas por la organización del último Tour, en la Vuelta han querido que el recorrido sea asequible para los ciclistas y divertido para los aficionados: ocho finales en alto para los escaladores, cuatro etapas de llano para que los especialistas puedan demostrar sus capacidades y dos etapas de contrarreloj para los más veloces.



Los favoritos para la presente edición de la Vuelta ciclista a España son:



Miguel Ángel López

El joven ciclista colombiano quiere mantenerse en la lucha por el maillot rojo de la general, y para muchos, es uno de los únicos favoritos claros. 'Superman' López estuvo muy cerca de coronarse el vencedor de la Vuelta del año pasado y no quiere dejar pasar la oportunidad.



Para ello, estará rodeado de un equipo de lujo: Jakob Fuglsang y los españoles Ion y Gorka Izagirre y Omar Fraile. Miguel Ángel López ha sido campeón de la Volta a Catalunya y el Tour de Colombia.



Primoz Roglic El ciclista del Jumbo Visma ha sido uno de los ciclistas que mejor rendimiento ha mostrado durante la presente temporada en la UCI. El esloveno fue tercero en el Giro de Italia y llega con buenas sensaciones a la última gran vuelta.



Tras haber ganado el UAE tour, la Tirreno-Adriático y el Tour de Romandie, Roglic quiere finalizar una gran temporada coronándose campeón de la Vuelta.



Nairo Quintana

Esta será la última 'grande' de Nairo Quintana en el Movistar Team y quiere demostrar que la directiva se equivoca no apostando por él.



El ciclista colombiano ya ha ganado una etapa y parece que tiene piernas para ponerles las cosas difíciles a los 'capos' del pelotón. A pesar de que el año de Nairo no ha sido bueno, todo apunta a que conseguirá disputar la general de la mano de Alejandro Valverde.

