Brasil rechaza ayuda del G7 para la Amazonia en medio de un creciente desastre ambiental

Brasil está rechazando una promesa de las naciones del G7 de proporcionar 22 millones de dólares de ayuda para combatir los incendios forestales en la Amazonia. El lunes, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a otros líderes mundiales del G7 de tratar a Brasil como una “colonia o tierra de nadie”.



El jefe de personal de Bolsonaro sugirió que los fondos podrían ser utilizados para la reforestación en Europa. También dijo que Macron no debía intervenir después de que no pudo evitar un incendio destructivo a principios de este año que quemó una gran parte de la Catedral de Notre-Dame en París.



Muchos han cuestionado al G7 por no destinar suficientes recursos para el creciente desastre, alegando que en los dos días siguientes al incendio de la Catedral de Notre-Dame se recaudaron 1.000 millones de dólares.



La disputa entre los presidentes Bolsonaro y Macron dio un giro personal después de que Bolsonaro comentara una imagen publicada por uno de sus partidarios en Facebook, sugiriendo que Macron estaba celoso de Bolsonaro porque su esposa era 30 años más joven que la primera dama francesa, Brigitte Macron.



El comentario de Bolsonaro tenía un tono jocoso y decía: “No avergüences al tipo”. El presidente Macron calificó el comentario de “increíblemente irrespetuoso”.