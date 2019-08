"Kuso", probablemente la película más asquerosa jamás filmada

El cine es arte, y el arte a veces se alcanza recorriendo los caminos menos evidentes. Filmin estrena en España "Kuso", ópera prima de Steven Ellison, conocido artísticamente con el nombre de Flying Lotus e importante músico estadounidense. La película es una sucesión de episodios protagonizada por personajes de lo más excéntrico que residen en Los Angeles, ciudad devastada por un terremoto.



Vista en el Festival de Sitges, la película empezó a hacerse célebre tras su agitado pase en el Festival de Sundance en el que se vivió una auténtica estampida de espectadores alarmados por lo que estaban viendo en la pantalla. Y es que "Kuso" para por ser el film más repugnante jamás realizado, como la han definido algunos críticos. Pus, heces, sexo sucio, sangre y pústulas en una orgía de repulsión que, según el director, pretende atentar contra la cultura de la belleza instalada en Instagram y el resto de redes sociales.



Estaba cansado de que todo aparente ser tan limpio, reluciente y bonito. Estaba harto de tanto terror no recomendado a menores de 13 años. Quería hacer algo que me recordara a aquellas imágenes que me chamuscaron el cerebro cuando era niño. Como aquella escena de "Robocop" en la que matan a Murphy y le arrancan los brazos a balazos... Nunca olvidaré aquella mierda. De niño tenía pesadillas con aquello y quería hacerle eso a alguien ahora.



En un reparto de lo más coral destacan nombres como el del cómico Hannibal Buress ("Spider-Man: Homecoming") o el de la leyenda de la música funk George Clinton. "Kuso" se estrena en V.O.S.E este viernes 30 de agosto.