Perú es inolvidable y por eso no se puede dejar de conocer Perú ofrece paisajes excelentes para la práctica de actividades al aire libre, como el montañismo en la mismísima Cordillera de los Andes, planificar un viaje haciendo senderismo por un volcán, practicar la pesca deportiva en las costas del Pacífico o montar las olas surfeando en las costas de Lima, que es su capital Redacción Siglo XXI

lunes, 26 de agosto de 2019, 12:09 h (CET) Hay países en el mundo que tienen muchas cosas para ofrecer al turista, como su cultura distinta, clima, costumbres, y bellezas naturales o creadas por el hombre. Uno de estos países sin ninguna duda es Perú.



Para muchos, este país es tan enigmático como la forma en que desaparecieron los habitantes del Machu Picchu. Indudablemente el Machu Picchu forma parte de la lista de lugares en el mundo que hay que visitar al menos una vez en la vida.



La riqueza que ofrece Perú atrae a turistas de todo el mundo Perú es un país que no oculta sus antepasados Incas ni su rica historia. Tiene para ofrecer ciudades bellas como Cuzco, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por ser una de las más bonitas ciudades del mundo, con edificios que datan de la época colonial. Además cuenta con selva, montañas, costas de una belleza increíble y un clima envidiable.



Los viajes a Peru se han incrementado mucho en los últimos años, pues es un lugar de Latinoamérica que cuenta con una increíble riqueza.



Se puede encontrar gran parte de lo que el continente americano ofrece concentrado en un solo lugar. Selvas vírgenes, ríos caudalosos, altas montañas, costas increíbles y la cultura de un pueblo que sigue siendo fiel a sus orígenes. Perú resulta ser el lugar ideal para pasar las próximas vacaciones.



Su riqueza cultural es tan impactante que es imposible dejar de recorrer cada uno de sus rincones. Las ruinas Incas son las más importantes que aún se conservan, el Machu Picchu, o las de Saqsaywaman, que dejarán al visitante con ganas de volver a recorrerlas muchas veces más.



La artesanía es otro de los fuertes de Perú, pero aquí no se habla de recuerdos de viaje, sino de verdaderas maravillas que las manos de esta cultura pueden diseñar, como los tejidos peruanos, que gozan de fama mundial. También la alfarería, los instrumentos musicales tallados a mano o las pinturas realizadas por verdaderos artistas.



Y no se puede dejar de mencionar la exquisita gastronomía de Perú, que está considerada entre las mejores del mundo. Tiene platos autóctonos como la butifarra, el ceviche o el chicharrón que se recomienda no irse de Perú sin haberlos probado.



Perú y su naturaleza ofrecen momentos inolvidables Perú ofrece paisajes excelentes para la práctica de actividades al aire libre, como el montañismo en la mismísima Cordillera de los Andes, planificar un viaje haciendo senderismo por un volcán, practicar la pesca deportiva en las costas del Pacífico o montar las olas surfeando en las costas de Lima, que es su capital.



Uno de los tesoros más valiosos con que cuenta Perú, es su gente. Una amplia mayoría son descendientes de los Incas. Se caracterizan por ser de naturaleza amable y les gusta conversar con los turistas para compartir, leyendas e historias típicas de la zona como también sus costumbres.



Un motivo importante para visitar Perú son sus costes accesibles, tanto para el alojamiento como para los gastos diarios. Se puede alquilar un coche para recorrer el país, o también es posible utilizar el transporte público que con un poco de paciencia e investigación lleva al viajero a todos lados.



Las fiestas son algo habituales y muy atractivas en Perú Se realizan ferias artesanales donde el turista se querrá comprar todo y peñas folclóricas que son de lo más llamativas.



Los hombres y las mujeres visten sus trajes típicos durante estas celebraciones, donde se pueden ver las calles llenas de color y música. Son celebraciones tradicionales que tienen su raigambre en las épocas precolombinas, incaicas y coloniales.



Elegir la mejor empresa online para visitar Perú Existen en Internet empresas de viajes especializadas en el turismo a Perú. Facilitan la contratación del hospedaje, alquilar un vehículo y organizar las excursiones. El turista puede contratar excursiones que lo lleva a lugares de ensueño como Iquitos, que es un viaje al Amazonas peruano y es increíble.



El Lago Titicaca es otra excursión imprescindible. Es el lago navegable de más altura del planeta. Se encuentra a 3800 metros de altitud y deslumbra por su belleza. Es un espejo de agua cristalina en medio de la cordillera que toma el color del cielo y que es uno de los paisajes que el turista jamás podrá olvidar.

