El brillo de su pelo Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 25 de agosto de 2019, 05:20 h (CET) El brillo de su pelo



Sólo puedo recordar,

el brillo de tu pelo,

el más bonito recuerdo,

el único que quiero.

Y no estoy loca.



Sólo quiero recordar

que en nuestro adiós

tu cabeza giraste

para no mostrarme >br> aquella lágrima tuya.



Al ocultar tu rostro,

sólo pude contemplar

ese pelo tan bonito

que acaricié.

Yo también lloré.



He dado gracias a Dios

porque al marcharte,

tampoco te ha tocado ver

las lágrimas en mis mejillas

que la razón,

no pudo contener.



Aún te quiero.



Los astros

no nos fueron propicios,

pero la fuerza

de nuestro espíritu

nos mantendrá vivos…

a pesar de la soledad,

a pesar de la distancia,

a pesar de que todavía

no podemos dejar de llorar

cuando pensamos

en aquel inevitable

adiós.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.