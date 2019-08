Flamenco On Fire cruza el ecuador de su edición más multitudinaria Continúan los ciclos gratuitos y al aire libre del Festival, congregando a miles de personas repartidas por las plazas y las calles de Pamplona Redacción Siglo XXI

sábado, 24 de agosto de 2019, 09:19 h (CET)

Flamenco On Fire atravesó la mitad su edición más multitudinaria que finalizará mañana, domingo 25 de agosto. El Festival está recibiendo la mejor acogida de su historia. En su cuarta jornada, acumula ya 6 sold outs y reúne en todas sus actividades ofrecidas un gran número de asistentes originarios de distintas partes del mundo. Definitivamente, Pamplona se ha convertido en la sede del flamenco en el norte.







Junto al grueso de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal de Baluarte, y a los ya míticos recitales de cante, baile y toque del ‘Ciclo Nocturno’ del Hotel 3 Reyes, el Festival propone una extensa oferta cultural gratuita y al aire libre con ‘Flamenco en los Balcones’, la ‘Jam Flamenca’ y ‘Generaciones, mitos y promesas’. Asimismo, se realizan actividades didácticas e integradoras con las ‘VI Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona’. Y como cada año, los mejores hosteleros de la ciudad, ofrecen una exquisita selección gastronómica con la ruta ‘El Pincho de Sabicas’.





Flamenco On Fire dedica el Festival al Maestro Sabicas, y este año en concreto, se presentan distintos conciertos en formatos transgresores, construyendo un ciclo transversal que salpica gran parte de las actividades programadas en torno al tema ‘Generaciones, mitos y promesas’.









FLAMENCO EN LOS BALCONES





‘Flamenco en los Balcones’, uno de los ciclos más populares del Festival que ofrece recitales gratuitos y al aire libre, invade cada mañana de música los rincones más emblemáticos de Pamplona. Podemos disfrutar de un primer recital a las 12:00 h, en el balcón de la calle en la que nació el Maestro Sabicas, la calle Mañueta. A las 12:45 h todo el que se encuentre en la majestuosa Plaza del Ayuntamiento, podrá presenciar un segundo recital. Y para concluir la mañana, a las 13:30 h se presenta una última actuación desde los balcones del gran Hotel la Perla, en la Plaza del Castillo.







Por la mañana, el flautista y saxofonista cordobés Sergio de Lope inauguró la jornada. Gran artista polifacético, acumula a su corta edad distintos triunfos que avalan su talento y su capacidad:







Licenciado en Flamencología, fue premiado con El Filón Minero y seleccionado como músico emergente del Mediterráneo por el proyecto Medinea que organizan Berklee College of Music, Festival de Aix en Provence y Casa Árabe.



Le acompañaron un elenco de músicos impecables, entre ellos Matías López, ganador de la Lámpara Minera 2019, uno de los premios más prestigiosos del panorama flamenco actual.







El balcón del Ayuntamiento acogió a las 12:45 h la maestría, la sabiduría, el virtuosismo y la sensibilidad de uno de los grandes representantes de la guitarra flamenca del momento: José Fernández Torres ‘Tomatito’, quién formó durante quince años una de las parejas mejor compenetradas y conocidas de la historia del género junto a Camarón de la Isla. Ayer, Tomatito reivindicó ante varios miles de espectadores, su sello inconfundible y su amor por la tierra navarra.

Al recital del Maestro, se sumó, su hijo José del Tomate, que es sin duda, una de las jóvenes promesas de la guitarra flamenca.







En la Plaza del Castillo, que se llenó por completo en pocos minutos, María José Llergo protagonizó el último recital de la mañana en los balcones del Hotel la Perla, acompañada por su escudero a las seis cuerdas, el virtuoso guitarrista barcelonés Marc López. El dulce cante de María José, consiguió conquistar y emocionar al gran público con su delicadeza, su profundidad y su pasión.







Participarán también en este ciclo artistas como Ezequiel Benítez y Paco León, María Terremoto y Nono Jero, José Ángel Carmona y Eduardo Trassierra, Tomás de Perrate y Emilio Caracafé, David Lagos y Rocío Márquez con Miguel Ángel Cortés e Isabel Villanueva.

