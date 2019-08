Dibujos a rotulador Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 23 de agosto de 2019, 10:22 h (CET) Casi 300 dibujitos rotulando yo misma. Antes de enviarlos al reciclaje de papel de abajo,

los he dado a la "Iglesia" para la misión 7 al Padre Mn, aldea Ct5gal.



Acabó aceptando, y ya espero su apoyo de brisa y fe

y haga bondades leales con ellos el misionero de las bellas esferas.

Pero mis Ebooks tallas M y L no daré jamás.



