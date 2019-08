Marta Sebastián, una autora veterana en el Premio literario de Amazon Marta Sebastián nos ha contado que está muy contenta de participar cada año en el Premio de Amazon porque le permite conocer a lectores maravillosos y también a compañeros de letras muy enriquecedores Eva Fraile Rodríguez

viernes, 23 de agosto de 2019, 09:49 h (CET) Marta Sebastián es una escritora madrileña que lleva cuatro años participando en el premio literario de Amazon. Sus libros siempre se encuentran en los primeros puestos de dicho certamen y algunos de ellos, incluso, han obtenido premios externos como el premio Eriginal Books 2016 para Sueño de Cristal, obra que, tiempo después, obtuvo el tercer puesto en el proyecto Mi libro para Madrid organizado por el Ayuntamiento de Madrid.



Marta siempre ha escrito novela romántica. Tanto es así que sus primeras obras se enmarcan dentro de este género: Remiendos del pasado, Sueño de Cristal y Amanecer de un sueño. Sin embargo, hace unos años que ha empezado a sorprendernos con otro género narrativo en el que parece destacar muy gratamente: el género policiaco. Y se estrenó con él también dentro del Premio literario de Amazon.



De las seis novelas que Marta Sebastián tiene en el mercado, cuatro de ellas han sido concursantes del Premio, y todas ellas con una característica en común: temas que giran en torno a la mujer. La obra de Marta Sebastián es reivindicativa. Comenzó con Sueño de Cristal, en donde denuncia los malos tratos y habla del poder de una mujer para reinventarse, y continuó en sus novelas más policiacas: Miradas Perdidas, Secretos de hielo y La falsa verdad. Quizás, la más dura de todas sus obras es Secretos de hielo, ya que denuncia abusos sexuales, pero este año, con La falsa de verdad, también nos remueve la conciencia: ¿qué ocurre cuando se denuncia la desaparición de una mujer? ¿Qué es lo primero que piensa la sociedad?



Sinopsis de La falsa verdad: En torno a 38 personas desaparecen cada día en España, unas 14000 al año. De ellas, habrá 140 de las que nunca más se volverá a saber nada.



Cuando Miguel entra en el despacho de Áurea, una detective privado acostumbrada a trabajar junto a la policía en casos de jóvenes desaparecidas, para intentar encontrar a su novia, todas las alarmas internas de la detective saltan. Ignorando la opinión de la policía, que cree que es una simple fuga, Áurea se sumergirá de lleno en un caso que se irá complicando según pasan los días. Con la ayuda de Sergio, un policía que haría cualquier cosa por ella, lucharán contra todo y contra todos para descubrir la verdad... Incluso aunque esta no sea la que les gustaría.



Marta Sebastián nos ha contado que está muy contenta de participar cada año en el Premio de Amazon porque le permite conocer a lectores maravillosos y también a compañeros de letras muy enriquecedores. Y al parecer, el público también la posiciona siempre entre las favoritas como Finalistas al mismo. Esperamos algún año verla entre los elegidos.

