"The Virtues" es la mejor serie del verano según la prensa española Filmin celebra el éxito de su serie estrella de la temporada ofreciendo un extra con 50 minutos de escenas eliminadas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de agosto de 2019, 11:49 h (CET) "The Virtues", la serie creada por Shane Meadows, protagonizada por Stephen Graham y con música de PJ Harvey, que Filmin estrenó el pasado 25 de junio, se ha convertido en la gran revelación del verano y en una de las series imprescindibles del año, según la opinión de diversos medios españoles.



Con una nota media de 8,8 sobre 10 según los usuarios de la plataforma; de 8,4 según los usuarios de IMDB; y de 7,8 según los de FilmAffinity, "The Virtues" se ha ganado también el favor de la crítica estatal. Medios como Cinemanía o El Español le han dedicado en los últimos días sendos artículos para alertar a sus lectores de la calidad de la serie, que se suman a las excelentes críticas que recibió en su estreno a finales de junio. Hay que recordar, además, que a finales de marzo fue reconocida en el prestigioso festival francés Séries Mania con dos galardones: Grand Prix a la Mejor Serie y Mejor Actor.



Para celebrar este éxito, Filmin ha puesto a disposición de sus usuarios un extra de la serie muy especial: una recopilación de 50 minutos con secuencias eliminadas del montaje final. Para acceder al visionado simplemente hay que seleccionar el contenido identificado como "Episodio 5. Escenas eliminadas" al elegir un capítulo de "The Virtues".

