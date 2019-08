Cinco tips para combatir el síndrome postvacacional

Según un estudio realizado por Bizneo HR, 4 de cada 10 trabajadores sufrirán depresión postvacacional. Eso significa que volverán al trabajo con el ánimo por los suelos, desmotivados, sin ganas, y con la mente en otro lado. Factores que ocasionarán que centrarse en los primeros días tras la vuelta de vacaciones resulte muy complicado. Sin embrago, las empresas pueden poner en marcha medidas para paliar las consecuencias de haber vuelto de vacaciones, y hacer que la vuelta a la rutina no resulte tan cuesta arriba. Enumeramos cinco soluciones para combatir el síndrome postvacacional y contribuir a mejorar el estado de ánimo de los trabajadores:



Vuelta progresiva a la rutina

Cada vez resulta más complicado que un trabajador anuncie que vuelve con las pilas cargadas después de las vacaciones. Tras haber disfrutado de varios días seguidos de desconexión absoluta, sin obligaciones, y con la cabeza puesta nada más que en disfrutar de cada mintuto, resulta del todo complicado volver con ánimo al trabajo. Por eso, y puesto que cambiar los biorritmos no es sencillo, es importante que la vuelta al trabajo se haga de forma gradual. De esta manera se motivará a la plantilla y se evitará que sufran un estrés innecesario nada más aterrizar.



Horario flexible también en septiembre

Volver de vacaciones y saber que todavía puedes disfrutar de la jornada intensiva hará que la actitud con la que afrontes el día a día sea más positiva. Por eso, que las empresas mantengan un horario de ocho a tres o implanten un horario flexible en septiembre ayudará a los empleados a hacer más llevadera la vuelta al trabajo. De esta manera seguirán teniendo la motivación de que tienen flexibilidad y pueden conciliar la vida profesional con la familiar, y que cuentan con tiempo de ocio. Esto se traduce en empleados más felices, lo que hará que vayan con más ilusión a trabajar.



Implantar el teletrabajo en verano

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el trabajador es que tras su vuelta, los niños aún no han empezado el cole y tienen que hacer malabares para organizarse. Una buena solución para estos casos es permitir durante este periodo que trabajen desde casa. El teletrabajo es una opción que cada vez implantan más empresas por los beneficios que representa. En este caso, y tras la vuelta de vacaciones, el teletrabajo permite que el empleado realice sus tareas desde casa al tiempo que se hace cargo de los hijos, reduciendo así de forma notable el estrés que esto genera, y motivándole para que desempeñe de forma más eficiente sus tareas.



Hacer ejercicio al aire libre

Practicar deporte a primera hora de la mañana y al aire libre hará que afrontes el día con mucha más energía, y más concentrado. Una opción perfecta para liberar endorfinas y mejorar el estado anímico es el entrenamiento funcional, un tipo de entrenamiento perfecto para implantarlo en el ámbito laboral.



Cambios en la oficina

A veces, con pequeños detalles que no conllevan una gran inversión, las empresas pueden lograr motivar a sus empleados. Cuidar el espacio de trabajo para que el empleado se sienta cómodo es un factor a tener en cuenta, y por eso, muchas empresas aprovechan las vacaciones para reorganizar el espacio de trabajo. Basta con pequeños detalles, como colocar plantas, cambiar cuadros, un cesto con fruta fresca, un kit de benvenida... De esta forma los trabajadores no tendrán la sensación de volver a la misma rutina que dejaron atrás antes de las vacaciones y valorarán de forma positiva que la empresa haya pensado en mejorar el lugar de trabajo.